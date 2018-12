Voici une Information concernant le jeu God of War :Le jeu, qui avait obtenu la note de 20/20 de leur part, a été élu meilleur jeu de l'année 2018.Une récompense de plus donc pour le jeu de Santa Monica. Pour le reste des récompenses, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous...Source : http://www.jeuxvideo.com/dossier/975286/les-pixels-d-or-2018-de-jeuxvideo-com-les-meilleurs-jeux-de-l-annee/975307.htm

God of War

Like

Who likes this ?

posted the 12/20/2018 at 12:21 PM by link49