Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Depuis la dernière mise à jour, rien ne va plus. Et la coupable est encore Isabelle/Marie chez nous, de la Saga Animal Crossing. Si deux Marie se font face et veulent récupérer un Trophée d'aide, ce dernier voit ses effets multipliés. Du coup, ça peut par exemple avec l'aide de Waluigi, vous assurez une victoire assez rapide. Nintendo va avoir du travail à faire pour corriger ça...Source : https://www.gamespot.com/articles/smash-bros-ultimate-glitch-spawns-infinite-waluigi/1100-6463973/