Voici une Information concernant la Nintendo Switch :On savait déjà que les jeux Pokemon: Let’Go, Pikachu et Pokemon: Let´ Go, Eevee étaient parmi les produits les plus vendus du Black Friday. La console actuelle de Nintendo s’est également très bien comportée pendant la semaine des vacances. En effet, Adobe Digital Insights indique que la Nintendo Switch est le produit le plus vendu de Thanksgiving. C'était aussi le quatrième best-seller du Small Business Saturday et figurait sur le podium des produits les plus vendus lors du Cyber Monday. Nintendo n'a pas encore communiqué de données officielles sur ses performances durant la semaine du Black Friday. Cependant, il est clair que la Nintendo Switch et un certain nombre de ses jeux se sont très bien vendus. D'ailleurs, sur eBay, une Nintendo Switch partait toutes les 13 secondes...Source : https://nintendoeverything.com/switch-was-one-of-the-top-selling-products-on-thanksgiving-small-business-saturday-cyber-monday/