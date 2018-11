Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :EDGE a testé les jeux suivants :- Red Dead Redemption 2 : 10/10- Astro Bot : Rescue Mission : 9/10- Return of the Obra Dinn : 9/10- Assassin's Creed Odyssey : 7/10- Call of Duty : Black Ops IIII : 7/10- Super Mario Party : 7/10- Fist of the North Star : Lost Paradise : 6/10- Starlink : Battle for Atlas : 6/10Et une note parfaite de plus…Source : https://www.resetera.com/threads/edge-magazine-scores-rdr2-ac-o-return-of-the-obra-dinn.78792/