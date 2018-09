Voici mon Premier Avis sur le jeu Spider-Man sur Ps4 :On va commencer par les points positif, et le plus important selon moi, l'humour fortement présent. Certaines répliques, ou situations, sont très drôles.Le terrain de jeu est aussi très bien retranscrit, avec des monuments richement réalisés. Du coup, voyager dans cet univers est très plaisant, surtout que la sensation de vitesse est fortement bien ressentie.Enfin, le système de combat, une fois bien maîtrisé, est excellent, surtout que la caméra répond bien. Enfin, la custumisation du personnage avec les différents costumes est très riche.Cependant, les quêtes annexes sont d'une pauvreté assez remarquable, voire assez inutiles. Certaines sont limite assez caricaturales.Même si le jeu est vraiment beau dans sont ensemble, je m'attendais à une claque graphique plus importante. Après, je ne joues pas sur Ps4 Pro, ça peut jouer.Au niveau des objets à récupérer sur la carte, ils sont en nombre assez limité. Moi qui aime bien tous récupérer comme dans Far Cry 5 par exemple, je trouve ça trop léger. Au moins, je passerais pas des heures à tout récupérer.Enfin, niveau scénario, c'est pour le moment pas trés palpitant, même si l'essentiel est sûrement ailleurs.Ça reste un très bon jeu d'Insomiac Games, même si je trouve d'autres titres du même Studio, comme Rachet & Clank ou Sunset Overdrive au dessus.Bref, un des jeux marquants niveaux exclusivité Ps4 cette année, avec le jeu Detroit : Become Human...Source : member15179.html