Voici des Rumeurs concernant le jeu Resident Evil 2 Remake :Le jeu tournerait sous le même moteur que Resident Evil 7.Il serait possible de jouer avec des caméras fixes, comme à l'ancienne, ou comme dans Resident Evil 4. Ceci aurait un impact sur la façon dont se déroulerait le jeu. Le jeu aurait été d'ailleurs développé avec cette idée dés le début.Il n'y aurait pas de mode VR, les développeurs préférant se focaliser sur les graphismes.Le jeu sortirait dans les 5 mois. Certains évoqueraient une sortie en novembre.Enfin, le jeu serait bien présenté lors de cet E3 et sa date de sortie y serait communiquée...Source : https://www.reddit.com/r/residentevil/comments/8ps5ku/another_leak/

posted the 06/09/2018 at 10:15 PM by link49