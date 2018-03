Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Akihiro Hino, président et chef de la direction de Level 5 a déclaré qu'en gros, à l'avenir, les titres principaux de Level 5 sortiront tous sur Nintendo Switch. L'idée est que ce que le Studio a créé pour la 3DS passera à la Nintendo Switch. Inazuma Eleven Ares sortira aussi sur ce support, tout comme les prochains Yo-kai Watch et Professor Layton. Pour rappel, le premier titre sur Nintendo Switch de Level 5 sera The Snack World : Trejarers Gold, qui sortira au Japon le 12 avril. Enfin, le Level-5 Vision 2018 aura lieu en fin d'année, où un nouveau jeu y sera annoncé...Source : https://gematsu.com/2018/03/level-5-ceo-future-main-titles-released-switch-level-5-vision-2018-set-fall

Who likes this ?

posted the 03/30/2018 at 11:26 AM by link49