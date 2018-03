Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nikkei a rassemblé des dnnées sur le succès fou que la Nintendo Switch connait actuellement, et comment il aide non seulement Nintendo, mais les entreprises impliquées dans la fabrication de la console :- les actions sont en hausse de 62% pour Minebea Mitsumi, qui est impliqué dans la fabrication de la Nintendo Switch- Hosiden, qui assemble également les pièces de la Nintendo Switch, et le fournisseur MegaChips, ont vu leurs actions augmenter de plus de 30% chacune- une estimation indique que les ventes mondiales atteindront au moins 200 millions d'unités à terme- Nintendo a vu le bénéfice d'exploitation plus que quintupler, à 160 milliards de yens durant cet exercice- Hideki Yasuda, de l'Ace Research Institute, pense qu'il est très possible que Nintendo réalise un bénéfice record au cours de l'exercice 2019.On sera fixé dans plusieurs années...Source : https://www.gonintendo.com/stories/304958-switch-success-helps-boost-shares-of-hardware-manufacturers-anal