Voici une Information concernant la Xbox One :Alors que l'E3 ne commencera qu'en juin, les dirigeants d'entreprises font des déclarations. Phil Spencer, responsable de la section Xbox du compte Twitter officiel de Microsoft déclare qu'il est impressionné par le plan de salon E3 de cette année, sur lequel travaille son équipe, qu'il estime être un bon plan et qu'il aidera l'entreprise à se développer, à être enthousiaste et à apprendre à devenir meilleur. On verra ça en juin...Source : https://www.true-gaming.net/home/363648/