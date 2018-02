Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles X :Le site officiel japonais a changé la date du copyright et indique maintenant 2018 comme date. Il est donc possible que le portage de la version WiiU sur Nintendo Switch voit bien le jour cette année. Réponse peut-être officielle à l'E3 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/xenoblade-x-site-copyright-changed-to-2018.22429/

posted the 02/10/2018 at 06:44 PM by link49