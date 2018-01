Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Et voilà, les japonais peuvent se procurer le premier très gros jeu de l’année. C’est d’ailleurs à ce jour le jeu Ps4 qui a enregistré le plus haut taux de réservations.On devrait avoir les chiffres au plus tard mercredi, à moins que Capcom les communique avant…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-3-2018-jan-15-jan-21.18529/page-14#post-3749002