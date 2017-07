Voici une Information autour, entre autres, du jeu Monster Hunter XX Nintendo Switch Version :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 17 au 23 juillet 2017 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Monster Hunter XX Nintendo Switch Version gagne trois places, The Snack World : TreJarers gagne une place, Dragon Quest XI sur 3DS et sur Ps4 gagnent aussi une place et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy fait son entrée…Source : http://www.comgnet.com/ranking/