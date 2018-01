Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le trailer d'annonce sur Youtube a dépassé les 5.8 millions de vues, contre 3.3 millions pour le dernier Nintendo Direct Mini. Dés l'ouverture des réservations, Nintendo Labo s'est classé premier sur Amazon.com. Les réseaux sociaux se sont enflammés à son annonce.Takafumi Horie, l'entrepreneur japonais qui a fondé Livedoor, pense que le jeu va très bien se vendre.Enfin, l'action de Nintendo vient de retourner à son niveau d'il y a 9 ans, après l'annonce du Nintendo Labo. Bref, ça sent bon le futur gros carton...Sources : https://nintendosoup.com/nintendo-share-prices-hit-9-year-high-thanks-labo/ et https://nintendosoup.com/takafumi-horie-believes-nintendo-labo-will-sell-well/

Who likes this ?

posted the 01/19/2018 at 11:03 AM by link49