Voici une Information autour de la Ps4 :Selon Lewis Ward, la Ps5 et la nouvelle Xbox sortiront en 2021. Il ajoute qu’il estime que la Ps4 dépassera la barre symbolique des 100 millions en 2019. Pour remettre les choses dans leur contexte, début décembre, Sony avait écoulé 70 millions de Ps4 dans le monde. Ce qui voudrait donc dire que Sony écoulerait en 2018 et l'année d'après 30 millions de consoles supplémentaires…Source : https://gamingbolt.com/ps4-will-probably-reach-100-million-in-2019-ps5-and-next-xbox-tentatively-coming-in-2021-idc-analyst

posted the 12/27/2017 at 04:49 PM by link49