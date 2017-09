Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Nintendo UK a posté la vidéo de présentation de la nouvelle aire de jeu diffusée à la Gamescom 2017, en précisant que le jeu sortira bien cette année sur Nintendo Switch.De plus, Soraya Saga, épouse de Tetsuya Takahashi, a retweeté l’annonce du Nintendo Direct de ce soir. Le jeu a de forte chances d’y être présent, vu qu’elle ne retweete les Nintendo Direct que lors le jeu du studio Monolith Soft y fait une apparition. On devrait normalement avoir une date de sortie, prévue vraisemblablement pour décembre 2017, et peut-être l’annonce d’une Edition Collector, d’un Bundle Nintendo Switch ou d’une Démo sur l’eShop…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/289957-nintendo-uk-says-xenoblade-chronicles-2-still-on-track-for-this-y et https://www.gonintendo.com/stories/289940-soraya-saga-retweets-nintendo-direct-announcemen/