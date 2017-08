Voici une Information autour de la Xbox One X :Paul Norris de Mad Fellows, qui a développé le jeu Aaero, ont noté que la guerre des consoles était un enfer. Il est très emballé par la Xbox One X et comprend que les gens la critique, mais pour être complètement honnête, est fatigué qu’à chaque annonce au sujet de la console, le bashing se perpétue. A noter que le jeu Aaero n'est pas une exclusivité Xbox, donc il n'a vraiment aucun intérêt à défendre la console. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain…Source : http://gamingbolt.com/aaero-developer-is-tired-of-the-backlash-to-every-xbox-one-announcement