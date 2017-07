J’ai acheté à l’instant deux nouvelles Figurines Amiibo :Voici donc les Figurines Amiibo que je possède à ce jour :Ils n’avaient pas encore reçu le calmar violet. J’ai aussi commencé la chasse aux Figurines Amiibo Corrin, Cloud et Bayonetta, et je sens que ça ne va pas être une partie de plaisir…Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 07/19/2017 at 03:55 PM by link49