Voici un Résumé du Final Fantasy 30th Anniversary :On commence par une collaboration pour une ligne de vêtements à l’effigie de la Saga :Un concert prévu au Japon, plus précisément du 08 au 10 juillet 2017 :La troisième annonce est une collation avec Cup Noodle :La quatrième annonce est en relation avec le jeu Final Fantasy XIV :On passe ensuite à la nourriture, dont un vin vendu 100 000 yens :Un manga a aussi été annoncé, Final Fantasy : Lost Stranger :Pour le jeu Fianl Fatnasy XV, le DLC Gladio sortira le 28 mars prochain et le DLC February Booster Pack, prévu pour le 21, a été annoncé :Pour le DLC Prompto, il faudra attendre juin :Final Fatnay XIV Stormblood sortira le 20 juin prochain :Cloud rejoindra le jeu Final Fantasy : Brave Exvius :Dissidia Final Fantasy Opera Omniasera disponible demain au Japon, le 01 février donc :Sephiroth fera son apparaition dans le jeu Mobius Final Fantasy :Un nouveau visuel pour le jeu Final Fantasy VII Remake a été dévoilé :Le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age sortira au Japon le 13 juillet 2017, et le 11 juillet en Europe :Balf rejoindra le jeu World of Final Fantasy :On passe ensuite au prochain Itadaki Street, prévu sur Ps4 et PsVita :Voilà qui clôture cette événement...Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=8032fc3737b479a6be59b1689415bd9d&t=1326351