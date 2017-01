Voici des Images autour de la Ps4 et du jeu NieR Automata :Aujourd'hui, Sony Japan et Square Enix ont annoncé un nouveau modèle Ps4 pour le Japon. Intitulée NieR Automata Emil Edition, il y aura la tête d'Emil sur le dessus de la Ps4 Slim. Il sortira le 23 février 2017.Il y aura deux modèles différents, une version 500Go et une version 1To. Le premier coûtera 33 480 yens, et le deuxième coûtera 38 480 yens. Il contiendra également un thème à l’effigie du jeu. Bien sûr, tous les éléments normaux, comme la manette DualShock 4, le cordon d'alimentation, le câble USB et HDMI ; ainsi qu’un casque, sont également inclus.Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 10 mars prochain…Source : http://www.4gamer.net/games/353/G035315/20170130012/