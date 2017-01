Voici des Images autour de la Nintendo Switch :Nintendo assure la promotion avec des affiches dans le métro japonais. Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le gros jeu du lancement, est mis en avant.Le jeu Mario Kart 8 Deluxe, prévu lui le 28 avril, à déjà droit à sa publicité.Même le jeu Splatoon 2, qui n’a pas de date de sortie, est présent. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira dans 33 jours…Source : http://nintendoeverything.com/switch-and-splatoon-2-ad-spotted-in-japan-subway/