Nintendo confirme son prochain gros Direct

Vu le nombreuses de sources, on n'attendait plus que la confirmation et c'est chose faite : le nouveau Nintendo Direct, ce sera bien ce jeudi 14 septembre à 16h00.Et il y aura de quoi manger avec tout de même 40 minutes de show, pour un large focus sur les jeux prévus jusqu'à la fin de l'hiver (soit février, voire mars en grignotant un peu).On ne rappellera pas les rumeurs en cours pour ne pas gâcher de surprises.