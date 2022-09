Le nouveau Nintendo Direct confirmé !

Une fois encore, on pourra féliciter les sources de Jeff Grubb : le prochain Nintendo Direct aura lieu demain à 16h00, et vu les autres rumeurs, on peut donc s'attendre à un point sur la franchise(avec le portage des épisodes Wii U), le nouveau, et enfin l'officialisation des remasters deen attendant le quatrième.On vous laisse avec la vidéo live :