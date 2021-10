Nintendo Switch Online : prix, date de sortie et premières offres pour le service ''Plus''

En pleine présentation de « Happy Home Paradise », la véritable extension d'(que vous pouvez retrouver dans la deuxième vidéo ci-dessous), Nintendo a soudainement annoncé les tarifs du nouveau service Nintendo Switch Online, donc celui qui inclura des jeux Nintendo 64 et Mega Drive (dont la catalogue augmentera avec le temps)… et l'extension en question sans avoir besoin de payer davantage.Donc ça sera lancé le 26 octobre (l'extension n'arrive elle que le 5 novembre) et il faut s'accrocher : 39,99€ l'année (19,99 pour le service de base) et 69,99€ pour l'abonnement familial (au lieu de 34,99€).