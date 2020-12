Sony rembourse Cyberpunk 2077 à qui le demande et supprime le jeu du PlayStation Store ! Sony rembourse Cyberpunk 2077 à qui le demande et supprime le jeu du PlayStation Store !

Décidément on va s'en souvenir du lancement de Cyberpunk 2077, et une information capitale vient de tomber : Sony a décidé de faire une exception à sa politique de remboursement en proposant à qui le souhaite de récupérer ses gains d'achat (en dématérialisé du moins) mais ce n'est pas tout.



Pour éviter de nouveaux tracas du genre, le constructeur annonce à la surprise générale que le jeu est désormais supprimé du PlayStation Store « jusqu'à nouvel ordre », donc on imagine jusqu'à ce que CDPR parvienne à corriger suffisamment le chantier… si du moins c'est encore possible (sur les modèles de 2013).