Bon, je confirme que c'est bien réel, mais c'est un peu vieux, et je crois que cette liste ne concerne que les personnes qui travaillent sur des projets de Sony au Royaume-Uni, je crois (on peut le deviner à partir de la liste des développeurs), mais oui. Comme d'autres l'ont dit, la liste n'est pas terriblement excitante, MAIS en tant que passionné d'horreur, je suis toujours ouvert à d'autres jeux d'horreur !

La liste est majoritairement faite de noms de code donc il n'y a pas grand chose, mais cela confirme que Death Stranding 2 est bien en préparation et qu'Horizon Zero Dawn sur PS5 est un Remaster et non un Remake.DuskGolem confirme que ce n'est pas fake: