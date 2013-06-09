SONY Waypoint
Hamaguchi : "les ventes de Rebirth se portent très bien" et avancement du dev de FFVII Rebirth Part 3
Playstation 5


Petite mises à jour de Hamaguchi sur les ventes de FFVII Rebirth :

« Le deuxième opus, FFVII Rebirth, connaît un grand succès sur PS5 et PC. Je sais que certains fans ont exprimé leurs inquiétudes, mais soyez assurés que nous serons en mesure de vous proposer un troisième volet à la hauteur, de grande qualité. »


Il rentre un peu plus en détail sur l'avancement du développement de FFVII Part 3:

« Le développement avance extrêmement bien et le jeu prend forme. Une grande partie du contenu est déjà jouable, et l'orientation et la forme du jeu sont désormais bien définies. À l'heure actuelle, l'équipe travaille de concert à peaufiner tous les détails. »
Automaton-media - https://automaton-media.com/en/final-fantasy/final-fantasy-7-rebirth-is-selling-well-no-need-to-worry-about-the-trilogys-finale-director-naoki-hamaguchi-says/
    tags : square enix ps5 final fantasy vii rebirth
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 09/25/2025 at 06:28 AM by jenicris
    comments (12)
    soulfull posted the 09/25/2025 at 06:47 AM
    Je pense que je peux trouver Rebirth à 30/35 euros maintenant. J'ai adoré Remake .
    tripy73 posted the 09/25/2025 at 06:53 AM
    Il faut quand même signaler que le jeu est très régulièrement en promo sur Steam (-30% à -40%), environ 1 fois tous les 2 mois et que certains magasins le "brade" pour se débarrasser des stocks qui dorment dans les rayons. Donc c'est cool d'annoncer fièrement que le jeu se vend bien, mais il faut souligner le fait que c'est sûrement principalement lors des périodes de promotion.
    sdkios posted the 09/25/2025 at 07:00 AM
    tripy73 what, depuis quand faut mentionner les differents types de ventes?
    Je suppose que c'est le seul jeu a etre proposé en promo aussi, evidemment?
    shinz0 posted the 09/25/2025 at 07:02 AM
    Je veux bien les croire et sinon des chiffres ?
    jenicris posted the 09/25/2025 at 07:10 AM
    tripy73 ce que tu dis est surement vrai mais comme la plupart des jeux actuels en gros.
    Et même les jeux qui se vendent bien comme Expedition 33 ou Silksong, c'est par ce qu'ils ont un très bon prix de départ.
    Sans oublier qu'un jeu normalement se vend sur la durée
    keiku posted the 09/25/2025 at 07:14 AM
    tous va tres bien, madame la marquise...
    il faut seulement que je vous dise,
    que les actions sont en chute libre,
    et les investisseurs en roue libre,
    et les bilan financier pas beau a voir du moins pour la partie jv

    mais a part ca madame la marquise tous va très bien tous va très bien...
    darksector posted the 09/25/2025 at 07:17 AM
    keiku
    shincloud posted the 09/25/2025 at 07:23 AM
    tripy73 C'est pas le pire, la licence Resident Evil avec leur prix à 10balles
    brook1 posted the 09/25/2025 at 07:30 AM
    Il est régulièrement dans le top 20 du PSN, ses propos sont crédibles.
    adamjensen posted the 09/25/2025 at 07:30 AM
    Vivement.
    mrpopulus posted the 09/25/2025 at 07:34 AM
    2028 ptetre
    micheljackson posted the 09/25/2025 at 07:35 AM
    keiku
