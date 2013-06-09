« Le deuxième opus, FFVII Rebirth, connaît un grand succès sur PS5 et PC. Je sais que certains fans ont exprimé leurs inquiétudes, mais soyez assurés que nous serons en mesure de vous proposer un troisième volet à la hauteur, de grande qualité. »

« Le développement avance extrêmement bien et le jeu prend forme. Une grande partie du contenu est déjà jouable, et l'orientation et la forme du jeu sont désormais bien définies. À l'heure actuelle, l'équipe travaille de concert à peaufiner tous les détails. »

Petite mises à jour de Hamaguchi sur les ventes de FFVII Rebirth :Il rentre un peu plus en détail sur l'avancement du développement de FFVII Part 3: