Ce produit vise à étendre la portée de Sony et à concurrencer Nintendo Co. sur le marché des jeux portables, selon des personnes familières avec son développement. Il permettrait également de contrer tout matériel mobile potentiel du fabricant de Xbox, Microsoft Corp, qui travaille également sur des prototypes dans cette catégorie. L'appareil portable de Sony ne sera probablement pas lancé avant plusieurs années et l'entreprise pourrait encore décider de ne pas le mettre sur le marché, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées pour discuter de projets privés.

L'idée s'appuie sur le PlayStation Portal, un appareil portable de 8 pouces que Sony a lancé en 2023 et qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux PS5 en les diffusant sur Internet. Sony, dont le siège est à Tokyo, avait initialement prévu qu'il fonctionne comme un appareil autonome, à l'instar du Steam Deck de Valve Corp.

La création d'un appareil mobile capable de jouer directement aux jeux PS5 pourrait rendre les jeux de Sony plus accessibles et plus attrayants pour un public plus large. La société a pris plusieurs mesures dans ce sens ces derniers temps, notamment en se lançant davantage dans les jeux mobiles et PC, ainsi que dans les jeux en direct.

Une personne au fait du dossier a déclaré que le groupe Sony avait initialement l'intention de développer le PlayStation Portal Remote Player en tant qu'appareil autonome, à l'instar du Steam Deck de Valve. Si le nouvel appareil en cours de développement peut être développé comme un appareil portable qui n'a pas besoin d'être connecté à la PS5, les jeux de Sony Group pourraient devenir accessibles et attrayants pour un plus grand nombre d'utilisateurs.

Les jeux portables, qui représentent la majeure partie des revenus du secteur, sont dominés par les smartphones, mais Nintendo s'est taillé une niche lucrative avec la Switch, qui peut être jouée en déplacement ou à la maison. Avec la sortie d'un modèle successeur prévue dans les années à venir, le marché des consoles pourrait devenir encore plus concurrentiel.

Une porte-parole de Sony s'est refusée à tout commentaire.

Selon Bloomberg :