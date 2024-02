"Dans le passé, nous voulions populariser la console et les titres 1st party avaient pour principal objectif de rendre la console populaire. C'est vrai, mais il y a une synergie. Ainsi, si vous disposez d'un solide contenu de première partie, non seulement pour notre console mais aussi pour d'autres plateformes telles que les ordinateurs, la première partie peut être développée avec la multiplateforme, ce qui peut contribuer à améliorer le bénéfice d'exploitation. C'est donc un autre aspect sur lequel nous voulons travailler de manière proactive.



Personnellement, je pense qu'il existe des possibilités d'amélioration des marges, et j'aimerais donc me montrer agressif dans l'amélioration de nos performances en matière de marges.

Le boss de Sony Hiroki Totoki évoque clairement le PC en plus des consoles PlayStation :Les plateformes étant PS5, PC, Cloud, Mobile selon des propos récents de Sony.