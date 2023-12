Insomniac Games s'est rapidement imposé comme l'un des studios les plus prolifiques de PlayStation après avoir été racheté par Sony pour ce qui semble être une bonne affaire, à savoir 229 millions de dollars, il y a quatre ans. Spider-Man : Miles Morales en 2020, Ratchet & Clank : Rift Apart et Spider-Man 2 de cette année ont montré que le studio pouvait continuer à produire des superproductions techniquement impressionnantes sans sacrifier la qualité



Aujourd'hui, divers documents internes publiés en ligne dans le cadre d'un piratage malveillant par ransomware suggèrent à quel point cela a été difficile à réaliser, les dirigeants du studio jonglant avec les équipes, les calendriers et les budgets comme des blocs de Tetris afin de livrer des jeux qui ne sont pas seulement excellents, mais aussi rentables. Ils laissent également entendre que d'éventuelles coupes budgétaires au sein de Sony Worldwide Studios ne feraient qu'ajouter au défi.

Une présentation plus récente, datant de novembre, laisse entrevoir des réductions potentiellement plus drastiques. "L'amincissement de Ratchet et la réduction de la nouvelle IP ne permettront pas d'obtenir les réductions recherchées par Sony", peut-on lire dans une note PowerPoint attribuée à Ted Price, directeur d'Insomniac. "Pour supprimer 50 à 75 personnes de manière stratégique, notre meilleure option est de couper profondément dans Wolverine et Spider-Man 3, en remplaçant les moins performants par des membres de l'équipe de Ratchet et de la nouvelle IP"

La préproduction a commencé en 2018 (Spider-Man 2) et, au plus fort de l'année, 264 développeurs travaillaient directement sur le projet, tandis que 116 autres y contribuaient en tant que responsables, personnel informatique et autres rôles de soutien. Les 314 minutes de cinématiques ont coûté à elles seules plus de 40 millions de dollars. Selon la présentation, le coût final dépasse d'environ 30 millions de dollars le budget initial de 270 millions de dollars, ce qui signifie que le jeu doit se vendre à 7,2 millions d'exemplaires au prix fort pour atteindre le seuil de rentabilité. Au 12 novembre, le jeu s'était vendu à 6,1 millions d'exemplaires.

Ces présentations, ainsi que d'autres, montrent clairement qu'Insomniac, malgré ses succès et les ressources apparentes de sa société mère, est aux prises avec la question de savoir comment inverser la tendance à l'explosion des coûts de développement des superproductions. "Nous devons réaliser les futurs jeux de la franchise AAA pour 350 millions de dollars ou moins", peut-on lire sur une diapositive d'une présentation sur les "budgets durables" réalisée au début de l'année. "En dollars d'aujourd'hui, cela revient à faire [Spider-Man 2] pour 215 millions de dollars. C'est 65 millions de dollars de moins que notre budget [Spider-Man 2]". Une autre diapositive présente le problème de manière plus claire : "...l'investissement dans [Spider-Man 2] est-il trois fois plus important que ce qui est prévu pour quiconque joue au jeu ?"

Une feuille de calcul des tâches de travail hivernales envoyée en septembre montre uniquement les équipes travaillant sur Wolverine , Spider-Man 3 , un nouveau Ratchet et Clank et une nouvelle IP, ainsi que des mises à jour post-lancement sur Spider-Man 2.



Cette même présentation soutient que la sortie d'un jeu Venom autonome en 2027 générerait des bénéfices démesurés et créerait également un "pont" vers Spider-Man 3 , un peu comme Miles Morales l'a fait pour Spider-Man 2 .

TED : Pour supprimer stratégiquement 50 à 75 personnes, notre meilleure option est de s'attaquer profondément à Wolverine et Spider-Man 3, en remplaçant les moins performants par des membres de l'équipe de Ratchet et de la nouvelle IP. Cela sera très perturbateur et créera des risques pour les deux titres



- Couper profondément dans Wolverine et Spider-Man 3

- Remplacer les membres les moins performants par des membres de l'équipe issus de la nouvelle IP

- Remplacer les membres les moins performants par des membres de l'équipe de Ratchet



- Wolverine : 275 -> supprimer 10 %

- Spider-Man 3 : 130 -> suppression de 16%

- Ratchet & Clank : 50 -> déplacer les 50 vers Wolverine et Spider-Man 3

- Nouvelle IP : 15 -> déplacer les 15 vers Wolverine et Spider-Man 3

Les plans d'affaires évoluent et Sony n'a pas voulu confirmer si les réductions évoquées sont toujours d'actualité ou si elles ont déjà eu lieu. Mais un fichier de notes faisant référence à une réunion hors site de PlayStation du 9 novembre réitère le nombre de 50 à 75 suppressions. Les notes suggèrent que les réductions sont également demandées pour d'autres studios PlayStation, y compris la ligne "il y aura une fermeture de studio". Sony n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement.

