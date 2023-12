Nous savons que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience des informations sur le projet que nous appelons The Last of Us Online. Il n'y a pas de façon simple de le dire : Nous avons pris la décision extrêmement difficile d'arrêter le développement de ce jeu.



Nous savons que cette nouvelle sera difficile à accepter pour beaucoup, en particulier pour la communauté dévouée de The Last of Us Factions, qui a suivi avec ardeur nos ambitions en matière de multijoueur. Nous sommes tout aussi effondrés au studio que nous étions impatients de mettre ce jeu entre vos mains. Nous voulions vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette décision.



L'équipe multijoueur est en pré-production avec ce jeu depuis que nous travaillons sur The Last of Us Part II - en créant une expérience qui nous semblait unique et qui avait un énorme potentiel. Au fur et à mesure que l'équipe multijoueur développait son concept pour The Last of Us Online, sa vision s'est cristallisée, le gameplay s'est affiné et est devenu plus satisfaisant, et nous avons été enthousiasmés par la direction que nous prenions.



En passant à la phase de production complète, l'ampleur de notre ambition est devenue évidente. Pour sortir The Last of Us Online et en assurer le support, nous aurions dû consacrer toutes les ressources de notre studio au support du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un impact considérable sur le développement des futurs jeux solo. Deux voies s'offraient donc à nous : devenir un studio exclusivement dédié aux GaaS ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs en solo qui ont défini l'héritage de Naughty Dog.



Nous sommes immensément fiers de tous ceux qui, au sein du studio, ont participé à ce projet. Les enseignements et les investissements technologiques tirés de ce jeu se répercuteront sur la façon dont nous développons nos projets et seront d'une valeur inestimable pour la direction que nous prenons en tant que studio. Nous avons plus d'un nouveau jeu solo ambitieux sur lequel nous travaillons chez Naughty Dog, et nous sommes impatients d'en dire plus sur ce qui nous attend lorsque nous serons prêts.



D'ici là, nous sommes incroyablement reconnaissants à notre communauté pour le soutien qu'elle nous a apporté tout au long de ces années.

C'est via un communiqué de Naughty Dog que l'on apprend cela.Déjà ils confirment l'annulation de Faction 2 et mais également qu'ils ont plusieurs jeux ambitieux solo en développement, probablement TLOU3 et leur nouvelle IP, que le boss de ND avait déjà évoqué.Depuis un moment déjà ND à également plusieurs directeurs créatifs et directeur de jeux donc rien de surprenant :