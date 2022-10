Pour résumer l'interview de Hulst dans Axios et Famitsu :- les jeux en service direct proviendront d'équipes nouvellement acquises et d'équipes internes de Sony également.- Ils n'utiliseront pas tous des IP originales- les titres solo restent les plus rentables- Beaucoup des meilleurs développeurs de Sony aiment les fabriquer (les jeux solo) et continueront de le faire, a déclaré le chef du studio.- plus de titres cross-gen pourraient voir le jour (au cas par cas)- au moins 1 an entre les sorties PC et console- sortie simultanée PC et console pour les jeux "live service"Hulst mentionne que les versions PC aident en fait PlayStation à investir davantage dans des projets plus importants"Cela nous permet de continuer à investir - investir encore plus profondément dans leurs projets."PlayStation améliorera également son développement de jeux mobiles et s'associera avec d'autres entreprises.Dans l'interview de Famitsu, Hulst confirme également qu'il y a "quelques studios" qui utilisent le moteur Decima (Horizon, Death Stranding).Interrogé sur la propriété intellectuelle japonaise de Sony (Ape Escape est évoqué), il fait référence aux partenariats solides avec les studios japonais.