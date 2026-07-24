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Grand Theft Auto VI
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[GTA6] Au Japon, le code expirera 170 jours après la date de sortie


Au Japon, le code de téléchargement inclus dans la boîte de la version physique de *Grand Theft Auto VI* expirera 170 jours après la date de sortie, en raison des réglementations locales.

Ce problème ne concerne que le Japon, mais à mon avis, ce n'est pas un bon signe pour l'avenir des sorties incluant un code dans la boîte sur PlayStation dans ce pays.

Source : https://www.sotwe.com/ZhugeEX/
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    aeris201
    posted the 07/24/2026 at 04:30 PM by link49
    comments (10)
    aeris201 posted the 07/24/2026 at 04:32 PM
    deathegg posted the 07/24/2026 at 04:33 PM
    LE FUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUR !
    (niquez vous les pro-démat)
    newtechnix posted the 07/24/2026 at 04:35 PM


    Donc en fait si jamais on te vends un jeux à code encore sous blister...il pourrait y avoir nada

    C'est des malades!

    Quand on en arrive a de tel extrémité c'est en fait une sorte d'aveu qu'il se passe un truc bien pourri.
    levieuxjoueur posted the 07/24/2026 at 04:40 PM
    Vous savez lire??

    C'est pas dû à Rockstar cette fois.
    C'est une loi au Japon qui impose ça
    pokute posted the 07/24/2026 at 04:40 PM
    Le code sera sans doute activé en caisse, il y a déjà eu d'autres jeux dans ce cas. Les pokemon gb (rouge/vert/jaune) étaient vendus en code dans une boîte et n'étaient utilisable que pendant 100 jours après activation
    nicolasgourry posted the 07/24/2026 at 04:41 PM
    levieuxjoueur mais qui a parlé de Rockstar jusqu’à présent dans les commentaires ?
    amario posted the 07/24/2026 at 04:41 PM
    Pourquoi pas une lotterie GTAVI. On achète un ticket à gratter et si on a les trois console, on gagne le code de téléchargement
    pokute posted the 07/24/2026 at 04:42 PM
    Les pokemon gb sur 3ds
    kikoo31 posted the 07/24/2026 at 04:47 PM
    levieuxjoueur eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttt ?????????????????????????????????????????
    sph1x posted the 07/24/2026 at 04:48 PM
    Personne ne parle du psn qui est down en ce moment ??
    Voilà ce qui nous attend
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