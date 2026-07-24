Au Japon, le code de téléchargement inclus dans la boîte de la version physique de *Grand Theft Auto VI* expirera 170 jours après la date de sortie, en raison des réglementations locales.
Ce problème ne concerne que le Japon, mais à mon avis, ce n'est pas un bon signe pour l'avenir des sorties incluant un code dans la boîte sur PlayStation dans ce pays.
Source : https://www.sotwe.com/ZhugeEX/
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posted the 07/24/2026 at 04:30 PM by link49
(niquez vous les pro-démat)
Donc en fait si jamais on te vends un jeux à code encore sous blister...il pourrait y avoir nada
C'est des malades!
Quand on en arrive a de tel extrémité c'est en fait une sorte d'aveu qu'il se passe un truc bien pourri.
C'est pas dû à Rockstar cette fois.
C'est une loi au Japon qui impose ça
Voilà ce qui nous attend