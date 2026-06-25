Les précommandes pour le très attendu GTA 6 ouvrent progressivement dans le monde entier, la date de sortie du jeu étant désormais fixée au 19 novembre 2026.
En communiquant les détails de la sortie de GTA 6, Rockstar a également confirmé que la version vendue en magasin ne contiendra pas de disque physique. Il s'agira plutôt d'une boîte contenant un code de téléchargement. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix : la taille imposante du jeu (Red Dead Redemption 2 nécessitait deux disques), la volonté d'éviter les fuites avant la sortie, le souci de ménager les revendeurs physiques, entre autres. Une chose est sûre : les joueurs sont loin d'être ravis de cette décision.
Beaucoup ont d'ailleurs établi des comparaisons avec le format « Game-Key Card » de Nintendo pour la Switch 2, estimant que l'approche de Rockstar pourrait s'avérer encore pire. L'argument principal est simple : les « Game-Key Cards » permettent de revendre le jeu une fois terminé ou de le prêter à un ami, ce qui est impossible avec un simple code de téléchargement. Voici quelques réactions :
"C'est encore pire qu'une carte avec un code de jeu. Au moins, avec celles-là, on peut toujours les revendre ou les prêter à des amis. Là, ça ne diffère en rien d'un achat en version numérique."
Mat Piscatella : "La Carte Clé du Jeu se penche en arrière sur sa chaise. Elle jette un coup d'œil à sa cigarette, tire une longue bouffée et expire vers le plafond.Ses yeux se tournent vers le spectateur. Un demi-sourire apparaît.
« Je ne suis peut-être pas si mal, finalement ? »
Elle rit doucement, se lève et s'en va."
Il est évident que cette décision pourrait s'avérer catastrophique pour l'avenir des jeux physiques. GTA 6 va réaliser des ventes colossales — c'est une certitude — et les éditeurs verront sans doute ce succès comme la « preuve » que le format physique n'a plus d'importance.
Tout ce que nous disons, c'est qu'il ne faudra pas s'étonner de voir davantage de titres vendus sous forme de code en boîte à l'avenir.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/this-is-even-worse-gta-6-code-in-a-box-reveal-reignites-game-key-card-debate/
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posted the 06/25/2026 at 09:59 AM by link49
Et on verra aussi, si Rockstar ne sort pas plus tard une version physique véritable et si les joueurs ne sont pas des girouettes amnésiques qui ne critiquent que ce qui les arrangent dans l'instant (le démat cest mal, tout ça...)
Wait and see
merci à vous le démat à gagner
Nintendo encore en avance sur son temps
Quand GTA VI sortira plus tard tu pourras retourner dans ton trou
Bip bip n'achete pas GTA, c'est GTA qui paye Bip bip !
mais tout le monde va acheter
c'est ça qui m'énerve le +
SI un gros géant comme rockstar amorce ,tout le monde va suivre
Ces gens-là refusent d'avouer qu'une partie du public déteste ces méthodes de non-propriété. Pourquoi la FTC ou l'UE refusent de condamner ces pratiques ?
Pourquoi ne peut-on plus disposer OFFLINE d'un achat ? ce n'est pas une location !
je lis une plainte d'UFC QUE Choisir en 2024:
"Le portemonnaie Steam, les mods, etc., Valve doit céder sur 14 points
L’UFC-Que Choisir avait déposé une plainte contre l’éditeur américain Valve, lequel ne permettait pas de revendre les jeux de sa bibliothèque Steam. Le jugement rendu le 17 septembre 2019 indique que Valve “ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement”.
D’autres aspects des conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme Steam ont également été jugés. Quatorze clauses ont été déclarées abusives par le tribunal. La conservation des fonds monétaires du portemonnaie Steam en cas de suppression du compte ou l’appropriation des contenus créés par les utilisateurs en sont des exemples."
C'est le principal
je reprendrais espoir à l'humanité