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Grand Theft Auto VI
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[Switch 2] Les GKC, c'est pas si mal finalement...


Les précommandes pour le très attendu GTA 6 ouvrent progressivement dans le monde entier, la date de sortie du jeu étant désormais fixée au 19 novembre 2026.

En communiquant les détails de la sortie de GTA 6, Rockstar a également confirmé que la version vendue en magasin ne contiendra pas de disque physique. Il s'agira plutôt d'une boîte contenant un code de téléchargement. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix : la taille imposante du jeu (Red Dead Redemption 2 nécessitait deux disques), la volonté d'éviter les fuites avant la sortie, le souci de ménager les revendeurs physiques, entre autres. Une chose est sûre : les joueurs sont loin d'être ravis de cette décision.

Beaucoup ont d'ailleurs établi des comparaisons avec le format « Game-Key Card » de Nintendo pour la Switch 2, estimant que l'approche de Rockstar pourrait s'avérer encore pire. L'argument principal est simple : les « Game-Key Cards » permettent de revendre le jeu une fois terminé ou de le prêter à un ami, ce qui est impossible avec un simple code de téléchargement. Voici quelques réactions :

"C'est encore pire qu'une carte avec un code de jeu. Au moins, avec celles-là, on peut toujours les revendre ou les prêter à des amis. Là, ça ne diffère en rien d'un achat en version numérique."

Mat Piscatella : "La Carte Clé du Jeu se penche en arrière sur sa chaise. Elle jette un coup d'œil à sa cigarette, tire une longue bouffée et expire vers le plafond.Ses yeux se tournent vers le spectateur. Un demi-sourire apparaît.

« Je ne suis peut-être pas si mal, finalement ? »

Elle rit doucement, se lève et s'en va."

Il est évident que cette décision pourrait s'avérer catastrophique pour l'avenir des jeux physiques. GTA 6 va réaliser des ventes colossales — c'est une certitude — et les éditeurs verront sans doute ce succès comme la « preuve » que le format physique n'a plus d'importance.

Tout ce que nous disons, c'est qu'il ne faudra pas s'étonner de voir davantage de titres vendus sous forme de code en boîte à l'avenir.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/this-is-even-worse-gta-6-code-in-a-box-reveal-reignites-game-key-card-debate/
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    aeris201
    posted the 06/25/2026 at 09:59 AM by link49
    comments (23)
    davidsexking posted the 06/25/2026 at 10:01 AM
    Non c'est toujours un format de merde
    masharu posted the 06/25/2026 at 10:03 AM
    Les rassuristes touristes qui disent n'importe quoi.
    yukilin posted the 06/25/2026 at 10:04 AM
    On va attendre de voir les conséquences de la sortie en dématérialisé de GTA VI avant de tirer des conclusions qui ne reposent que sur des suppositions.
    Et on verra aussi, si Rockstar ne sort pas plus tard une version physique véritable et si les joueurs ne sont pas des girouettes amnésiques qui ne critiquent que ce qui les arrangent dans l'instant (le démat cest mal, tout ça...)
    Wait and see
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 10:04 AM
    quel monde merde
    merci à vous le démat à gagner
    ratchet posted the 06/25/2026 at 10:05 AM
    Tais toi juste.
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 10:05 AM
    Quand tout les editeurs se mettront a faire des code in box, car yaura forcement un avant et un apres GTA6, le format Game Key Card deviendra le format le plus acceptable par les joueurs

    Nintendo encore en avance sur son temps
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 10:07 AM
    Non c'est toujours de la merde.
    Quand GTA VI sortira plus tard tu pourras retourner dans ton trou
    judebox posted the 06/25/2026 at 10:07 AM
    Ce titre...
    altendorf posted the 06/25/2026 at 10:08 AM
    Non.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 10:09 AM
    Le retour de la provocation ahah après son mea-culpa lors de son retour …
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 10:10 AM
    shambala93 c'est toujours rester le même faut pas croire
    liberty posted the 06/25/2026 at 10:10 AM
    En faite GameKey Card ou Blu-ray Vide c'est la même chose. Tout support qui t'oblige a telecharger tout le jeu c'est la même chose. La seul chose positive c'est la revente. Ce qu'on ne peut faire avec une clé
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 10:13 AM
    Le mieux c'est de pas jouer
    Bip bip n'achete pas GTA, c'est GTA qui paye Bip bip !
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 10:18 AM
    ouroboros4 oui c'est de la merde
    mais tout le monde va acheter
    c'est ça qui m'énerve le +

    SI un gros géant comme rockstar amorce ,tout le monde va suivre
    solarr posted the 06/25/2026 at 10:19 AM
    On veut justifier le GKC ou GKD, donc reculer juste d'1 cran pour ne froisser personne.

    Ces gens-là refusent d'avouer qu'une partie du public déteste ces méthodes de non-propriété. Pourquoi la FTC ou l'UE refusent de condamner ces pratiques ?
    Pourquoi ne peut-on plus disposer OFFLINE d'un achat ? ce n'est pas une location !


    je lis une plainte d'UFC QUE Choisir en 2024:

    "Le portemonnaie Steam, les mods, etc., Valve doit céder sur 14 points
    L’UFC-Que Choisir avait déposé une plainte contre l’éditeur américain Valve, lequel ne permettait pas de revendre les jeux de sa bibliothèque Steam. Le jugement rendu le 17 septembre 2019 indique que Valve “ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement”.

    D’autres aspects des conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme Steam ont également été jugés. Quatorze clauses ont été déclarées abusives par le tribunal. La conservation des fonds monétaires du portemonnaie Steam en cas de suppression du compte ou l’appropriation des contenus créés par les utilisateurs en sont des exemples."
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 10:19 AM
    kikoo31 je pense que comme les rumeurs du début de l'année il sortira en physique.
    C'est le principal
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 10:21 AM
    ouroboros4 j'y crois pas une seconde mais si ça s'avère vrai
    je reprendrais espoir à l'humanité
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 10:22 AM
    NON le forcing
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 10:23 AM
    ouroboros4 Un jeu en code in a box contre des milliers en physique, mais ça se rassure en voulant faire croire que les Key Card c’est le bien.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 10:24 AM
    Tous les jours, le même forcing, le même discours, ta rien qui évolue, y’a aucune modération il y a rien qui est fais pour améliorer la situation, la déchéance. Comme partout ça se dégrade c’est dingue. À cause d’éléments qui font aucun efforts. Ma foi.
    pyrogas posted the 06/25/2026 at 10:24 AM
    davidsexking C'est exactement les mots que j'ai dit à voix haute avant de lire ton commentaire.
    mrnuage posted the 06/25/2026 at 10:26 AM
    La merde qui se fout du ballet
    solarr posted the 06/25/2026 at 10:27 AM
    ratchet un problème de force mentale, ou de "couilles", les gens cèdent. Certains se plaignent et cèdent aussi.
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