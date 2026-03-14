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[Switch 2] La seule console de 10e génération facilement abordable?
Selon certaines rumeurs, la prochaine Xbox, la Xbox Helix,devrait avoisiner voire dépasser les 1000$ et la Ps6 les 700$. Si cela se confirme, Nintendo aura une carte à jouer avec la Switch 2.
Penses-tu que la Switch 2 sera la seule console de 10e génération facilement abordable sur le marché ?
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rntsl4/do_you_think_the_switch_2_will_be_the_only_easily/
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tynokarts
posted the 03/14/2026 at 02:19 PM by
link49
comments (
41
)
djfab
posted
the 03/14/2026 at 02:21 PM
Comme si c'était comparable ! D'autant plus que
la PS5 sera encore là
un moment à un prix similaire à la Switch 2 !
tynokarts
posted
the 03/14/2026 at 02:34 PM
Elle n’est pas donner non plus la N-Switch 2
Mais je conseille de me mettre un budget de côté pour pouvoir s’acheter la PlayStation 6.
romgamer6859
posted
the 03/14/2026 at 02:39 PM
J'aimerais bien prendre la switch 2 mais d'un autre côté je me dis que je pourrais garder cet argent pour la next gen.
ouroboros4
posted
the 03/14/2026 at 03:03 PM
djfab
absolument
elicetheworld
posted
the 03/14/2026 at 03:10 PM
Mais la ps6 elle hybride ou pas finalement ? De toute façon pour moi vaut mieux investir sur une switch 2 ta une plateforme polyvalente ou tu vas pas chercher à savoir si tes jeux serons exclusif sur une plateforme ou une autre ou ira aller chercher de la grosse gen à foison.
D'ailleurs à ce propos on considère maintenant la switch 2 comme une console de 10e génération ? Non parce que je me souviens qu'une fois, j'avais fait un topic où je demandais si on devait à considérer la switch 2 comme la 9e ou la 10e génération ? et là il y a plein de personnes qui me sont tombées dessus en disant "mais non forcément la 9e puisque la switch c'est la 8e c'est légal de la PS4" elle remplace la Wii u"et maintenant je sais pas pourquoi il veut la mettre en 10 génération ! Même si c'est vrai que commercialement c'est le cas!
keiku
posted
the 03/14/2026 at 03:19 PM
on a pas encore les prix, on a pas encore les spec, on a même pas encore la date de sortie...
actuellement tous n'est que spéculation, et même si la switch 2 est une console de 10 eme génération, sa puissance elle est de la 8 eme
mais il est vrai que si un prix dépassant les 600 euro devait survenir pour la console de base (et je dis bien 600 même pas 1000) je pense que un pc sera de toute manière plus rentable sur la durée...
que se soit en terme de rétrocompatibilité
que se soit en terme de cout supplémentaire (internet et autre)
que se soit en terme de jeu
que se soit en terme de liberté
que se soit en terme d'upgrade
bref la console perd chaque gen de l'interet, déja parce que 99.9 des jeux n'exploite plus les consoles,
qu'ensuite il faut presque 1 gen de console parfois 2 pour avoir un jeu d'une licence,
enfin parce que sur une gen on fini par ravoir 90% du catalogue de la gen précédente en "portage hd, remaster, remake"
Et le dernier point c'est que la plupart des tier qui était exclusif sur console sortent aujourd'hui sur pc
donc aujourd'hui et a moins d'une transition très violente pour la prochaine gen avec une remise a 0 des règle, des contrat d'exclusivite, et de l'investissement massif de la part des constructeur dans des production AA (et pas AAA) développer annuellement et un prix des jeux comme des console a la baisse, les consoles sont a l'agonie sur le moyen terme car :
Les parent trouve ca trop cher pour les enfants (console comme jeu)
Les jeux ne leurs sont plus adressé (au enfant)
Les jeux sont remplis de pub et de mécanique d'addiction et ne sont plus complet
Le mobile existe (eh oui...)
Les console dépendent du net (c'est aussi un argument qu'on sous estime mais qui est problématique pour énormément de point)
donc si on trouve des consoles un jour avec un catalogue de qualité et quantité a prix raisonnable (50 euro le AA, 10-20 l'indé) , sans besoin d'abonnement et de connexion au net que les parents ne doivent pas être derrière a surveiller, même si la console a la puissance d'une ps4 ca passera crème... et sinon, bein on dira qu'une page c'est tourné...
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 03:30 PM
romgamer6859
si tu n'a pas l'usage du jeux nomade vaut mieux pas , jouer sur un ecran 8" avec une ergo de merde est un downgrade , donc a moins d'avoir des contrainte qui te forcent a délocaliser ton lieu de JV habituel (aka la grande TV) ca ne sert a rien et les meilleurs jeux de cette console sont des jeux switch 1 , donc simplement une switch 1 d'occaz on en trouve sous les 100€ ou si tu cherche une petit dose de fun sur un jeu de kart prend sonic crossworlds.
cyr
posted
the 03/14/2026 at 03:41 PM
romgamer6859
garder ton argent pour la next gen? Garde ton argent tous court. La prochaine génération ne démarrera pas avant que la ps7 soit annoncée.
Tous les jeux jusqu'à 2030-2032 seront cross génération, acheter uns ps6 ou une new xbox au lancement, ça n'aura pas de sens.
Biensur je changerais d'avis, si il y aura des exclu qui envoie du lourd. Mais.vu que les exclu c'est devenu tabou...
Flash info: le studio naughty dog n'aura rien pour la ps6. Il n'ont pas encore sortie 1 jeux sur la ps5, qui de toute manière finira sur la ps6...
Bon aller, je parie sur spiderman 3 au lancement de la ps6. Pas dur vu que la map est la même depuis les épisodes ps4.....
Ls jeux vidéo a pris un virage, qui soyons réaliste annonce la mort des consoles, et rend le pc plus désirable, voir indispensable : steam, gamepass, et les jeux tiers.....
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 03:42 PM
keiku
je pense que dans cette nouvelle economie une PS6 à 700€ est considéré comme ok , nintendo a eu l'intelligence de faire un bundle avec MK World pour faire passer la pillule, sony pourrait tres bien en faire de meme , d'autant qu'en debut de gen il a été prouver que pendant plusieurs mois les gens etaient pret a se faire enculer pour avoir la derniere playstation.
pour moi sony ferait une grosse fleur aux joueurs si ils la vendaient 600€
aeris113
posted
the 03/14/2026 at 03:44 PM
skuldleif
d'autant qu'en debut de gen il a été prouver que pendant plusieurs mois les gens etaient pret a se faire enculer pour avoir la derniere playstation.
romgamer6859
posted
the 03/14/2026 at 03:46 PM
skuldleif
c'est le truc, il y a quelques jeux qui m'intéressent mais après ça va prendre la poussière et c'est pas rationnel de le faire, même si on est pas toujours rationnel surtout pour du JV.
Quand t'as déjà plusieurs consoles c'est pas forcément obligatoire mais oui je sais les jeux nintendo...
cyr
c'est sûr que la cross gen va durer x années, peut être que la ps6 aura des exclues mais pas au launch sauf surprise.
De toute façon, je trouve qu'on tourne un peu en rond
jenicris
posted
the 03/14/2026 at 03:48 PM
romgamer6859
quelques jeux c'est le mot, et pour l'instant d'ailleurs ils sont toujours pas là
djfab
posted
the 03/14/2026 at 03:51 PM
cyr
: Flash info: le studio naughty dog a pris du retard sur cette gen à cause d'un certain Last of Us multijoueur annulé. Ce problème est valable pour la PS5, pas pour la PS6. Surtout que, flash info 2 : en plus d'Intergalactic, un autre jeu vidéo est en développement. On peut donc s'attendre à un jeu Naughty Dog sur PS6 en 2030 environ (TLOU 3?), puis un 2ème jeu Naughty Dog sur PS6 quelques années plus tard.
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 03:52 PM
romgamer6859
les jeux nintendo d'accord mais lesquels perso en jeu avant je t'aurais dis splatoon mk zelda , maintenant en ayant joué au dernier mk et en ayant pas specialement envie de revenir encore et encore dessus la liste se résume à zelda , meme les mario 3D au final ca ne m'interesse pas plus que ca en tout cas pas au point de vouloir prendre une switch 2 , ne reste plus que zelda et la bah... je prendrai la switch 2 puis je la revend exactement comme je ferai avec la PS5 qui finira avec genre 3 ou 4 jeux inaccessible sur xbox qui me feront envie
bref POUR MOI une console secondaire/tertiaire , les GARDER , ca ne se justifie pas
ouroboros4
posted
the 03/14/2026 at 03:53 PM
aeris113
quand on paye son MKW 90 euros on a le droit de fermer sa gueule
keiku
posted
the 03/14/2026 at 03:54 PM
skuldleif
jamais au dessus de 600 euro si c'est juste pour du jeu, le grand publique ne prendra pas
nintendo a eu l'intelligence de faire un bundle avec MK World pour faire passer la pillule, sony pourrait tres bien en faire de meme , d'autant qu'en debut de gen il a été prouver que pendant plusieurs mois les gens etaient pret a se faire enculer pour avoir la derniere playstation.
Mais même nintendo a perdu des utilisateur, étant passer de 2 console a 1 seul avec la switch... et pour la switch 2 il faudra voir les vente sur le long terme pour vois si elle fait mieux que la 1 ou non, car nintendo ca commence a devenir cher aussi pour les familles en terme de jeu...
Et nintendo si leur switch 3 suit le mouvement des hausse de prix, ca sera pareil que pour playstation...
personnellement vu les discours et la tendance au positivisme plutot qu'a la prise de conscience, je pense que ca va se viander mais d'une force a la prochaine gen qui ne sera pas en cause en vrai pour aucune autre raison que le fait d'avoir continuer la politique de prix et d'encadrement du média qui a commencer a l'époque de la ps3/360
djfab
posted
the 03/14/2026 at 03:55 PM
cyr
: "Tous les jeux jusqu'à 2030-2032 seront cross génération, acheter uns ps6 ou une new xbox au lancement, ça n'aura pas de sens." : c'est vrai, acheter une console au lancement afin de pouvoir en profiter le plus longtemps possible et de jouer aux jeux dans leur meilleure version ça n'a absolument aucun sens !
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 03:56 PM
keiku
la 1ere annee elle peut tres bien etre à 700 puis drop son prix
keiku
posted
the 03/14/2026 at 03:58 PM
skuldleif
tu te rappelle ce que ca a donner avec la ps3 cette stratégie ? pire gen de sony en terme de vente... et ce n'était même pas 700 euro
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:04 PM
keiku
je me rappel qu'ils avaient un concurrent direct (xbox 360) sorti 1 an plus tot qui avaient des exclu ,de meilleurs version des tiers et moins cher ( 300€ de différence , moitié prix lol)
on est pas du tout dans cette configuration le "concurrent" , n'est plus un concurrent direct ,sa console PC sera plus cher (et on parle pas d'une différence de 100€ , mais plutot de 300 à 500€ de diff) il sort sa console en meme temps , il n'a plus de presence en magasin niveau jeux physique voire meme console introuvable , le publique a été entre temps habituer a se faire enculer dans le milieu de la tech (mobiles etc..)
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:08 PM
keiku
si ils la vendent 600€ je la D1 je fais intergalactic , le prochain SM, sarros et peut etre meme astro
pour aller ensuite scalper un pro S
parcequ'a mon avis a ce prix la ca va se jeter dessus
fiveagainstone
posted
the 03/14/2026 at 04:12 PM
Et encore, "abordable" il faut le dire vite, 400€ c'est déjà une grosse somme.
keiku
posted
the 03/14/2026 at 04:14 PM
skuldleif
mais si tu regardes les commentaires de l'époque, le point numéro 1 décrier absolument partout c'était le prix, la puissance et la technique le grand publique il s'en fou...
surtout que playstation sortait en plus de la ps1 et 2 et avait une réputation extrêmement haute a l'époque, donc tu peux faire ce que tu veux le prix reste l'argument numéro 1 quand il dépasse un certain montant, le catalogue vient juste après...
Aujourd'hui sony n'a plus du tout la même aura qu'a l'époque, ils ont fait du microsoft, ils vont se prendre le même retour de baton que microsoft c'est pris, car il ne peuvent plus faire marche arrière (si il ne vont plus metre leur exclu sur pc , mais vu le nombre qu'il en sorte par gen ca n'est plus aujourd'hui un argument)
si ils la vendent 600€ je la D1 je fais intergalactic , le prochain SM, sarros et peut etre meme astro
pour aller ensuite scalper un pro S
parcequ'a mon avis a ce prix la ca va se jeter dessus
je parle ici a grande échelle, les fanboy ne sont pas représentatif du publique, donc oui il y en aura encore qui seront d'accord d'acheter une console a 1000 boule, la question est plutot de savoir combien sur une gen... surtout que le problème reste le même, plus puissant plus de temps de développement, hausse des prix des jeux... donc 600 boule pour ta console mais 90 euros le jeu... il n'y a plus aucune issue autre que celle que j'ai mentionner plus haute, et cette issue va faire fuire les investisseurs car toute la beauté du système capitaliste
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:17 PM
keiku
tu sais un prix c'est pas fixé dans le marbre , tu peux l'adapter au cour du temps si tu vois que ca ne marche pas et c'est encore plus vrai pour un acteur en situation de quasi monopole ou le risque est nul
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:19 PM
sur le segment console premium sous les 800€ ils sont sure à 100% d'etre seul , pour moi
quand elle va SORTIR
donc
D1
elle ne sera pas à 600€
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:21 PM
et j'ai tout interet a ce quelle le soit à 600€ pour a la fois jouer dans les meilleurs condition aux jeu PS5 et en meme temps scalper un PRO S , j'espere qu'elle le sera , mais je sais qu'elle ne le sera pas
keiku
posted
the 03/14/2026 at 04:24 PM
skuldleif
bien sur, mais pour le publique, la première impression est celle qui reste, et le publique il va regarder a la sortie a quel pris elle sera, mais si c'est trop cher, il ne reviendra pas voir plus tard ou alors beaucoup plus tard, mais si les ventes ne sont pas assez haute en début de vie les dev ne vont pas se risquer a faire des frais dessus et développeront sur la console de la gen précédente , ce qui par cercle vicieux fera que la nouvelle gen ne se vendra pas et qui confortera les dev dans leur position, cette gen ci est déja très problématique en soi pour le publique pour ces même raison... tu ajoute a ca le prix et c'est mort pour de bon...
je pense d'ailleurs que sony repoussera la sortie de sa ps6 jusqu'a ce qu'il arrive a en avoir un prix de production suffisamment bas pour ne pas en arriver la... donc rien avant 2029 c'est presque sur...
micheljackson
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the 03/14/2026 at 04:26 PM
Oui ça sera super quand il y aura des exclusivités intéressantes.
skuldleif
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the 03/14/2026 at 04:27 PM
keiku
https://www.gamekyo.com/blog_article484662.html
skuldleif
posted
the 03/14/2026 at 04:28 PM
It's possible for things to be delayed but very unlikely at this point. The RAM/NAND situation is bad but has mostly stabilized and will likely be at least a little bit better by the end of 2027.
keiku
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the 03/14/2026 at 04:30 PM
skuldleif
oui tu as les paroles, et puis tu a la réalité a coté... c'est ce que je dis quand ils sont dans une politique d'optimisme et par de remise en question...
xynot
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the 03/14/2026 at 04:40 PM
Surtout si PlayStation et Xbox s'amusent à augmenter de 100 balles après le lancement comme sur la gen actuelle.
romgamer6859
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the 03/14/2026 at 04:41 PM
skuldleif
perso les zelda, les mario 3D, DK et c'est tout et pas fan de jouer en portable (la majorité du temps en tout cas).
Sur ps5, pour cette année (en "exclues") j'ai noté : saros, phantom blade zero, wolverine, kena 2.
jenicris
Oui et je veux pas parler pour les autres mais la situation actuelle est compliquée, alors perso j'y réfléchis à 2 fois avant de dépenser autant d'argent....
lafibre
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the 03/14/2026 at 04:42 PM
Ben si tout ça sort en 2027 c'est évident qu'on sera vers ou au-dessus de 1000€. Cela ne sera pas du tout accessible.
jackfrost
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the 03/14/2026 at 04:45 PM
Elle sera plus abordable et ça sera la vitrine low-cost de cette 10eme gen, qui selon moi n'a pas débuté. En réalité, ce n'est pas comparable.
La vraie question est pourquoi Nintendo est à la 10eme génération ?
lafibre
On ne sait pas comment le marché va évoluer, mais je suis plutôt pessimiste sur ça.
romgamer6859
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the 03/14/2026 at 04:53 PM
skuldleif
ps6 day one à 600 sans lecteur, et un peu moins de 700 avec, tu peux archiver le commentaire
(même si on est d'accord)
brook1
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the 03/14/2026 at 05:08 PM
ce besoin de se rassurer continuellement, mon dieu…
skuldleif
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the 03/14/2026 at 05:15 PM
romgamer6859
keiku
effectivement je n'avais pas pensé a ce split sans lecteur/avec lecteur
c'est juste que pour moi une Playstation sans lecteur c'est vraiment pourri , en tout cas en tant que console secondaire
kikoo31
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the 03/14/2026 at 05:33 PM
Putain 1000 euros c'est plus le prix d'une console mais d'un ordi moyen de gamme ..
mibugishiden
posted
the 03/14/2026 at 05:34 PM
Les ecarts technologiques sont de moins en moins visibles et importants et ils font exploser les prix, c'est du foutage de gueule.
Passer de la PS2 à la PS3 etait un vrai ecart visible, passer de la PS4 à la PS5 ca l'est deja bien moins, et j'imagine qu'il en sera de meme pour la PS5 à PS6.
Et la PS2 et PS3 etaient dans un ordre de prix de 400-500 euros avec de vraies baisses de prix au fil du temps.
Partant de la je n'arrive pas trop à comprendre comment ils peuvent se permettre de proposer des consoles à 900 ou 1000 balles.
ouroboros4
posted
the 03/14/2026 at 05:43 PM
brook1
c'est pas faux
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Mais je conseille de me mettre un budget de côté pour pouvoir s’acheter la PlayStation 6.
D'ailleurs à ce propos on considère maintenant la switch 2 comme une console de 10e génération ? Non parce que je me souviens qu'une fois, j'avais fait un topic où je demandais si on devait à considérer la switch 2 comme la 9e ou la 10e génération ? et là il y a plein de personnes qui me sont tombées dessus en disant "mais non forcément la 9e puisque la switch c'est la 8e c'est légal de la PS4" elle remplace la Wii u"et maintenant je sais pas pourquoi il veut la mettre en 10 génération ! Même si c'est vrai que commercialement c'est le cas!
actuellement tous n'est que spéculation, et même si la switch 2 est une console de 10 eme génération, sa puissance elle est de la 8 eme
mais il est vrai que si un prix dépassant les 600 euro devait survenir pour la console de base (et je dis bien 600 même pas 1000) je pense que un pc sera de toute manière plus rentable sur la durée...
que se soit en terme de rétrocompatibilité
que se soit en terme de cout supplémentaire (internet et autre)
que se soit en terme de jeu
que se soit en terme de liberté
que se soit en terme d'upgrade
bref la console perd chaque gen de l'interet, déja parce que 99.9 des jeux n'exploite plus les consoles,
qu'ensuite il faut presque 1 gen de console parfois 2 pour avoir un jeu d'une licence,
enfin parce que sur une gen on fini par ravoir 90% du catalogue de la gen précédente en "portage hd, remaster, remake"
Et le dernier point c'est que la plupart des tier qui était exclusif sur console sortent aujourd'hui sur pc
donc aujourd'hui et a moins d'une transition très violente pour la prochaine gen avec une remise a 0 des règle, des contrat d'exclusivite, et de l'investissement massif de la part des constructeur dans des production AA (et pas AAA) développer annuellement et un prix des jeux comme des console a la baisse, les consoles sont a l'agonie sur le moyen terme car :
Les parent trouve ca trop cher pour les enfants (console comme jeu)
Les jeux ne leurs sont plus adressé (au enfant)
Les jeux sont remplis de pub et de mécanique d'addiction et ne sont plus complet
Le mobile existe (eh oui...)
Les console dépendent du net (c'est aussi un argument qu'on sous estime mais qui est problématique pour énormément de point)
donc si on trouve des consoles un jour avec un catalogue de qualité et quantité a prix raisonnable (50 euro le AA, 10-20 l'indé) , sans besoin d'abonnement et de connexion au net que les parents ne doivent pas être derrière a surveiller, même si la console a la puissance d'une ps4 ca passera crème... et sinon, bein on dira qu'une page c'est tourné...
Tous les jeux jusqu'à 2030-2032 seront cross génération, acheter uns ps6 ou une new xbox au lancement, ça n'aura pas de sens.
Biensur je changerais d'avis, si il y aura des exclu qui envoie du lourd. Mais.vu que les exclu c'est devenu tabou...
Flash info: le studio naughty dog n'aura rien pour la ps6. Il n'ont pas encore sortie 1 jeux sur la ps5, qui de toute manière finira sur la ps6...
Bon aller, je parie sur spiderman 3 au lancement de la ps6. Pas dur vu que la map est la même depuis les épisodes ps4.....
Ls jeux vidéo a pris un virage, qui soyons réaliste annonce la mort des consoles, et rend le pc plus désirable, voir indispensable : steam, gamepass, et les jeux tiers.....
pour moi sony ferait une grosse fleur aux joueurs si ils la vendaient 600€
Quand t'as déjà plusieurs consoles c'est pas forcément obligatoire mais oui je sais les jeux nintendo...
cyr c'est sûr que la cross gen va durer x années, peut être que la ps6 aura des exclues mais pas au launch sauf surprise.
De toute façon, je trouve qu'on tourne un peu en rond
bref POUR MOI une console secondaire/tertiaire , les GARDER , ca ne se justifie pas
nintendo a eu l'intelligence de faire un bundle avec MK World pour faire passer la pillule, sony pourrait tres bien en faire de meme , d'autant qu'en debut de gen il a été prouver que pendant plusieurs mois les gens etaient pret a se faire enculer pour avoir la derniere playstation.
Mais même nintendo a perdu des utilisateur, étant passer de 2 console a 1 seul avec la switch... et pour la switch 2 il faudra voir les vente sur le long terme pour vois si elle fait mieux que la 1 ou non, car nintendo ca commence a devenir cher aussi pour les familles en terme de jeu...
Et nintendo si leur switch 3 suit le mouvement des hausse de prix, ca sera pareil que pour playstation...
personnellement vu les discours et la tendance au positivisme plutot qu'a la prise de conscience, je pense que ca va se viander mais d'une force a la prochaine gen qui ne sera pas en cause en vrai pour aucune autre raison que le fait d'avoir continuer la politique de prix et d'encadrement du média qui a commencer a l'époque de la ps3/360
on est pas du tout dans cette configuration le "concurrent" , n'est plus un concurrent direct ,sa console PC sera plus cher (et on parle pas d'une différence de 100€ , mais plutot de 300 à 500€ de diff) il sort sa console en meme temps , il n'a plus de presence en magasin niveau jeux physique voire meme console introuvable , le publique a été entre temps habituer a se faire enculer dans le milieu de la tech (mobiles etc..)
pour aller ensuite scalper un pro S
parcequ'a mon avis a ce prix la ca va se jeter dessus
surtout que playstation sortait en plus de la ps1 et 2 et avait une réputation extrêmement haute a l'époque, donc tu peux faire ce que tu veux le prix reste l'argument numéro 1 quand il dépasse un certain montant, le catalogue vient juste après...
Aujourd'hui sony n'a plus du tout la même aura qu'a l'époque, ils ont fait du microsoft, ils vont se prendre le même retour de baton que microsoft c'est pris, car il ne peuvent plus faire marche arrière (si il ne vont plus metre leur exclu sur pc , mais vu le nombre qu'il en sorte par gen ca n'est plus aujourd'hui un argument)
si ils la vendent 600€ je la D1 je fais intergalactic , le prochain SM, sarros et peut etre meme astro
pour aller ensuite scalper un pro S
parcequ'a mon avis a ce prix la ca va se jeter dessus
je parle ici a grande échelle, les fanboy ne sont pas représentatif du publique, donc oui il y en aura encore qui seront d'accord d'acheter une console a 1000 boule, la question est plutot de savoir combien sur une gen... surtout que le problème reste le même, plus puissant plus de temps de développement, hausse des prix des jeux... donc 600 boule pour ta console mais 90 euros le jeu... il n'y a plus aucune issue autre que celle que j'ai mentionner plus haute, et cette issue va faire fuire les investisseurs car toute la beauté du système capitaliste
je pense d'ailleurs que sony repoussera la sortie de sa ps6 jusqu'a ce qu'il arrive a en avoir un prix de production suffisamment bas pour ne pas en arriver la... donc rien avant 2029 c'est presque sur...
perso les zelda, les mario 3D, DK et c'est tout et pas fan de jouer en portable (la majorité du temps en tout cas).
Sur ps5, pour cette année (en "exclues") j'ai noté : saros, phantom blade zero, wolverine, kena 2.
jenicris
Oui et je veux pas parler pour les autres mais la situation actuelle est compliquée, alors perso j'y réfléchis à 2 fois avant de dépenser autant d'argent....
La vraie question est pourquoi Nintendo est à la 10eme génération ?
lafibre On ne sait pas comment le marché va évoluer, mais je suis plutôt pessimiste sur ça.
ps6 day one à 600 sans lecteur, et un peu moins de 700 avec, tu peux archiver le commentaire (même si on est d'accord)
c'est juste que pour moi une Playstation sans lecteur c'est vraiment pourri , en tout cas en tant que console secondaire
Passer de la PS2 à la PS3 etait un vrai ecart visible, passer de la PS4 à la PS5 ca l'est deja bien moins, et j'imagine qu'il en sera de meme pour la PS5 à PS6.
Et la PS2 et PS3 etaient dans un ordre de prix de 400-500 euros avec de vraies baisses de prix au fil du temps.
Partant de la je n'arrive pas trop à comprendre comment ils peuvent se permettre de proposer des consoles à 900 ou 1000 balles.