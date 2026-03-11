accueil
hyoga57
,
testament
,
link49
,
binou87
,
aozora78
,
julisa
,
minx
,
sakonoko
,
eldren
,
tvirus
,
gat
,
milo42
,
ravyxxs
,
traveller
,
strifedcloud
,
shiranui
,
neckbreaker71
,
supasaiyajin
,
mugimando
,
terranova
,
opthomas
,
excervecyanide
,
niveforever
,
shambala93
,
gamergunz
,
roy001
,
icebergbrulant
,
captaintoad974
,
sonilka
,
shindo
,
xxxxxx0
,
raph64
,
libanais
,
leonr4
,
marchand2sable
,
gief
,
leblogdeshacka
,
awamy02
,
kabuki
,
iglooo
,
slyder
,
torotoro59
,
djiman
,
kali
,
killia
,
receiversms
,
misterpixel
,
chester
,
kamina
,
walterwhite
,
link80
,
davonizuka
,
biboys
,
oxo
,
tom870
,
gantzeur
,
colibrie
,
enzo87
,
korou
,
kurosama
,
kr16
,
mickurt
,
sorakairi86
,
aym
,
giusnake
,
lyuchiwa10
,
odv78
,
bladagun
,
fredilink
,
mrpopulus
,
yanssou
,
kevinmccallisterrr
,
kevisiano
,
tanakieyoshiro
,
tolgafury
,
gunotak
,
kisukesan
,
vers0
,
noishe
,
almightybhunivelze
jenicris
KeplerL2 : les PS6, Xbox Helix et la PS Portable toujours prévu pour fin 2027
La prochaine portable de Sony:
https://www.neogaf.com/threads/asha-sharma-next-xbox-project-name-helix-will-lead-in-performance-and-play-your-xbox-and-pc-games.1694284/page-32#post-271363892
https://www.neogaf.com/threads/asha-sharma-next-xbox-project-name-helix-will-lead-in-performance-and-play-your-xbox-and-pc-games.1694284/page-31#post-271363454
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/11/2026 at 09:06 PM by
jenicris
comments (
43
)
aozora78
posted
the 03/11/2026 at 09:10 PM
Trop bizarre ce timing de sortir une PS6 fin 2027 avec l'arrivée de GTA 6 et la PS5 qui se vend encore très bien à 500 balles...
negan
posted
the 03/11/2026 at 09:10 PM
Faut savoir tu nous avais dit que Playstation ferait durée la génération plus longtemps en home
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:11 PM
negan
Sony le dit, Kepler dit cela
shanks
posted
the 03/11/2026 at 09:12 PM
Connerie pour Sony de sortir une PS6 fin 2027.
La marque Xbox n'est plus une concurrente et first-party comme tiers ont encore largement le temps d'exploiter la PS5 pendant 3 ans facile, d'autant plus que si les coûts de fabrication venait "enfin" à baisser, le prix de la PS5 Pro serait ajustée et la qualité du PSSR pourrait pousser à tenir.
On est à moins de 2 ans de la PS6 et j'ai l'impression qu'à de rares exceptions comme un Crimson Desert, t'as aucun jeu qui parvient à montrer un véritable gap avec le PC, et encore je parle de cartes graphiques dont la plupart ne peuvent plus se permettre l'achat.
gamjys
posted
the 03/11/2026 at 09:13 PM
Fin 2027,c'est rapide, j'ai même pas eu l'impression que la gen ps5 a commencé. Quel gâchis.
leonr4
posted
the 03/11/2026 at 09:14 PM
"prévues"
Mais les plans peuvent changer comme dirait Juju.
negan
posted
the 03/11/2026 at 09:15 PM
shanks
C'est dingue de se dire que s'il a raison on a deja les NextGen l'année prochaine
L'impression que cette génération n'a pas commencer ...
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:17 PM
shanks
de toute façon si c'est vrai c'est juste a cause des accord finalisé avec AMD pour la finalisation et livraison des APU, et un retard ferait probablement perdre de l'argent a Sony.
Mais ça c'est eux et comme je viens de voir sur Reddit, pour la plupart des joueurs c'est trop tot. Mais ça ils s'en foutent. Seuls leurs accords comptent.
negan
posted
the 03/11/2026 at 09:18 PM
jenicris
Apres meme s'il y a retard ca veut aussi dire qu'ils visaient bien fin 2027.
Dans les 2 cas retard ou pas c'est tot.
judgedredd
posted
the 03/11/2026 at 09:21 PM
Ils craignent peut être toujours xbox ou plus volontairement Microsoft gaming.
La ps5 pro fait très bien le boulot pour le moment.
Jenicris
la portable xbox est toujours d'actualité? j'hesites à prendre la rog xbox ally x pour le déplacement.
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:22 PM
negan
ah ça clairement, après qu'ils viennent pas se plaindre s'ils atteignent pas leurs objectifs de ventes. Surtout que les consoles cette fois plus que jamais vont coûter un bras, avec un rein en supplément probablement
judgedredd
d'après Corden oui, Kepler n'a rien dit a son sujet.
marcus62
posted
the 03/11/2026 at 09:22 PM
Fin 2027… déjà
Avec toutes les exclues cross-gen de la PS5, ce sera la même chose pour la prochaine PlayStation, donc j’attendrai un ou deux ans pour acheter la PS6
wickette
posted
the 03/11/2026 at 09:24 PM
aozora78
Oui mais c'est parce qu'ils savent que la periode cross-gen est immense
Tu vas lancer ta console et faut des années pour qu'il y en ait suffisamment de vendus et que développer pour la PS6 soit rentable
Là en 2027 ta PS6 cohabiterait avec la PS5 pendant des années et des années, c'est plus vraiment une nouvelle gen comme à l'époque PS3-PS4 où quasiment du jour au lendemain Sony passait tout sur la prochaine console
spartan1985
posted
the 03/11/2026 at 09:25 PM
Novembre 2020, tu repars avec une PS5 et Séries X pour 1000 euros (sans jeux), 2027, le type qui voudra s'offrir les deux devra lâcher le double, voir plus...
https://youtu.be/-tWPtZn7ULg?is=hUbVbxOETm8UOUZU
walterwhite
posted
the 03/11/2026 at 09:25 PM
Comme tout le monde, 1 an et demi avant l’arrivée des next-gen c’est extrêmement prématuré.
Pour Xbox à la rigueur c’est compréhensible qu’ils veulent vite faire table rase, mais SONY vient à peine de mettre à jour sa PS5 Pro avec le PSSR 2.0, donf y’a aucune urgence fondamentale de bientôt parler de la PS6.
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 09:25 PM
jenicris
Sûrement à 600 euros ... et la hélix à + 1000
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:26 PM
eh oui
https://www.gamekyo.com/blog_article484587.html
les gens qui repettaient "TANT MIEUX" , on sait tous que vous allez acheter et c'est bien normal , par contre miskin l'acheteur PS5 pro récent pas fifou
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:28 PM
romgamer6859
la PS6 a 600 j'y crois moyen si les soucis de DRAM s'améliorent pas. 650 voir 700 m'étonnerait pas
Après si elles bident tant pis pour eux.
judgedredd
posted
the 03/11/2026 at 09:28 PM
Jenicris
sony pourrait beaucoup perdre oui, ils ont pas la marge financière d'un microsoft à foison
shanks
posted
the 03/11/2026 at 09:28 PM
judgedredd
Ils n'ont aucune raison de craindre Xbox.
La Helix ne pourra jamais être un succès de masse à potentiellement plus de 1000 balles et même si elle se vend bien, l'ouverture à des stores annexes comme Steam continuera d'autant plus, niveau thune, d'obliger la politique multi-support sur PlayStation (et Switch 2).
Une PS6, tu l'a sort en 2028 ou 2029, si tu places Spider-Man 3 et The Last of Us 3 dessus, tu vas en vendre, surtout qu'on peut chez eux de nouveau parler "exclu".
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 09:30 PM
jenicris
600 vendu à perte c'est possible
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:31 PM
sachant que Intergalactic ET le jeu dans l'univers GOW de barlog sont les 2 prévu pour 2027
ca va etre dur de choisir la PS5 pour y jouer alors que ca sera sans doute bien mieux sur PS6
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:32 PM
romgamer6859
je reste vraiment septique. 600 ça serait surprenant. Mais tant mieux si c'est le cas.
skuldleif
comme TLOU2 et GOT en 2020 sur PS4, et les joueurs l'ont fait sur cette dernière
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:33 PM
jenicris
ca ne bidera pas en tout cas pas la premiere annee l'engouement pour la PS5 en bundle ou version special scalping a tres bien marché et en 2027 elle aura un lineup + interessant que la PS5 + eventuellement version next gen GTA6
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:34 PM
jenicris
moi pas j'ai attendu la PS5 juste pour le 60 fps
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:34 PM
skuldleif
on verra, j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, que les gens attendaient davantage la PS5 que la PS6 actuellement
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 09:36 PM
jenicris
tout dépend des jeux présents au lancement.
Un horizon 3, un rachet, etc.
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:41 PM
romgamer6859
Horizon 3 aucune chance l'année prochaine, ils sont focus sur leur GaaS Horizon
Spiderman 3 idem
Venom peu être ? S'il existe encore
GT8 peu être mais il sera sûrement cross gen comme le 7
Après je vois pas, hormi des versions PS5 de Intergalactic et du jeu de Barlog qui seront probablement déjà sortie.
Plus de Bluepoint pour faire comme en 2020 avec Demon's Souls
Bref je vois pas quels jeux first party ils pourraient sortir.
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:43 PM
Ratchet aucune chance non plus après la restructuration d'Insomniac. Ils en avaient un dans les cartons pour 2029 selon les leak mais maintenant ils ont récupéré les effectifs de ce jeu et de la nouvelle IP pour Wolverine et Spider-Man 3
ootaniisensei
posted
the 03/11/2026 at 09:44 PM
Les consoles ont 6 ans bien sûr que 2027 c'était le plan de base pour la suite comme toutes les consoles.
judgedredd
posted
the 03/11/2026 at 09:44 PM
Shanks
du coup les derniers messages rassurant de Asha et Satya sur revenir à l'ADN du succès de la marque Xbox c'est de la flûte de pan?
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 09:45 PM
jenicris
donc vu ce que tu dis la ps6 sort trop tôt
Après, le 60 fps, fusion mode qualité/perf (comme sur la pro), ray tracing... mais il faut des jeux.
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:47 PM
judgedredd
pour les "fans". A ce prix ils vont pas viser les scores de la One ou même de la XSX.
Kepler parle de 1200 dollars minimum pour la Xbox Helix
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:48 PM
judgedredd
oui
si ils font pas ca ils ne sont pas une concurrence pour sony
https://www.gamekyo.com/blog_article484597.html
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:49 PM
romgamer6859
pour moi c'est beaucoup trop tot clairement. Elle n'aura probablement aucune grosse exclu pendant les deux prochaines années. Tout sera cross gen
Franchement autant rester sur la gen actuelle, on aura les mêmes jeux.
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:52 PM
jenicris
augmentation du prix des consoles + décote de la PS5 , pour moi faut prendre D1 , a moins de raisonner a l'ancienne et d'associer interet et exclu vis a vis de la gen précédente (ici PS5)
mais point de vue rationnel ,si on sait qu'on va finir par la prendre faut la prendre D1
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 09:53 PM
jenicris
et la ps portable, on sait si elle aura du 1080p 60 ou on va se taper du 1080p30 à la steam deck sur les gros jeux?
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 09:53 PM
surtout si playstation constitue sa plateforme de jeu principale (pas secondaire pas tertiaire)
soulfull
posted
the 03/11/2026 at 09:56 PM
A 600 balles ,la Ps6 va cartonner comme la Switch 2 .
lafibre
posted
the 03/11/2026 at 09:56 PM
Bah bonne chance
jenicris
posted
the 03/11/2026 at 09:57 PM
skuldleif
imaginons que la PS5 soit reprise a 300 balles, et que la PS6 soit a 600 balles. Ca pourrait encore aller
Mais 700, ça serait quand même 400 balles pour jouer aux même jeux. Un peu comme la Pro actuellement.
Ca intéressera sûrement certains mais perso mouais.
romgamer6859
sur certains jeux le 60 mais pour les gros AAA sûrement le 30
judgedredd
posted
the 03/11/2026 at 09:59 PM
Skuldleif
microsoft devrait t'embaucher toi comme marketing manager, essaie d'envoyer une candidature avec ton plan business, en plus je remarques que ton engouement est forte
En vrai je suis de ton côté à choisir xbox contre playstation, fais toi plaisir
romgamer6859
posted
the 03/11/2026 at 10:06 PM
jenicris
ah...dommage, je pensais qu'on aurait enfin la puissance requise
