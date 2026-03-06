selon MLIDpour ce qui est de la Xbox helixelle sera au mieux à 900$ ,mais en étant réaliste elle devrait être à 1000$ et elle va exploser les PC pré build de ASUS etc... en terme de rapport qualité/prixce prix sera plus élevé que la PS6 , mais ce sera justifié selon lui nous ne serons pas dans une situation PS5/XSX mais plutot Ps4 pro/One X (dans une moindre mesure)elle aura soit 36GB de RAM GDDR7 soit 48GBniveau perf elle serait autour de le RTX 5080 , niveau raytracing autour de la 5090pour ce qui est de la PS6elle devrait couter 600€il dit qu'elle ne sera pas repoussé les contrats (qu'il a vu) sont deja établi pour le Q2 2027 (avril 2027) , elle devrait donc sortir fin 2027 et au plus tard mi 2028 quoi qu'il arrive , selon lui cela couterait plus cher a sony de reporter la PS6 que de la sortir avec l'augmentation de RAMil dit aussi que la situation autour de la RAM devrait etre nettement améliorer d'ici la fin 2027 (et qu'elle s'ameliorera deja d'ici fin 2026)