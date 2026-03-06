selon MLID
pour ce qui est de la Xbox helix
elle sera au mieux à 900$ ,mais en étant réaliste elle devrait être à 1000$ et elle va exploser les PC pré build de ASUS etc... en terme de rapport qualité/prix
ce prix sera plus élevé que la PS6 , mais ce sera justifié selon lui nous ne serons pas dans une situation PS5/XSX mais plutot Ps4 pro/One X (dans une moindre mesure)
elle aura soit 36GB de RAM GDDR7 soit 48GB
niveau perf elle serait autour de le RTX 5080 , niveau raytracing autour de la 5090
pour ce qui est de la PS6
elle devrait couter 600€
il dit qu'elle ne sera pas repoussé les contrats (qu'il a vu) sont deja établi pour le Q2 2027 (avril 2027) , elle devrait donc sortir fin 2027 et au plus tard mi 2028 quoi qu'il arrive , selon lui cela couterait plus cher a sony de reporter la PS6 que de la sortir avec l'augmentation de RAM
il dit aussi que la situation autour de la RAM devrait etre nettement améliorer d'ici la fin 2027 (et qu'elle s'ameliorera deja d'ici fin 2026)
pour ceux qu'il pensent qu'il est "insane" (ce sont ses mots)
pour les perf niveau 5080
9700XT avec 64CU 15% à 20% derriere la 5080
la xbox Helix aura 68CU et 10% de perf supplémentaire par CU
ce qui la place autour de la 5080 voire la 5080 super
pour la partie RT niveau 5090
la 9700XT est autour de la 5070 en RT
mais le RDNA5 double les performances RT par CU comparé au RDNA4 donc quelle est le double des performances RT d'une 5070? selon lui au niveau de la 5090
selon lui le RDNA5 représente un reel gap en performance RT avec le RDNA4