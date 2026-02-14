Le State of Play de cette semaine a été un événement majeur pour PlayStation, et particulièrement mémorable pour tous ceux qui espéraient le retour de Kratos. Non seulement nous avons eu la confirmation que les trois premiers jeux de la série bénéficieraient d'un remake, mais nous avons également eu droit à une annonce surprise concernant Sons of Sparta, le spin-off Metroidvania tant attendu.
La sortie soudaine d'un tout nouveau God of War était une excellente façon de conclure le State of Play, et il semble que de nombreux joueurs apprécient Sons of Sparta pour le moment, même s'ils rencontrent des difficultés avec le mode coopératif. Parmi ceux qui n'aiment pas Sons of Sparta, on compte notamment David Jaffe, le créateur de la série, qui a récemment publié une critique plutôt acerbe.
Sur sa chaîne YouTube, Jaffe a partagé une vidéo sur Sons of Sparta qui exprime clairement son opinion dès la miniature, le qualifiant de « véritable daube ». Dans la vidéo, Jaffe admet que Sons of Sparta est le genre de jeu qu'il a « toujours souhaité » de la part de God of War, car il est « très enthousiaste » à l'idée d'un God of War en 2D.
L'intérêt de Jaffe s'arrête là, car il affirme que Sons of Sparta n'est pas ce dont il parlait. Jaffe déclare qu'il n'aime pas le jeu et ne peut pas le recommander, ce qui l'amène à se demander ce qui a bien pu passer par la tête de Sony Santa Monica avec ce spin-off. Les problèmes du créateur de God of War ne semblent toutefois pas concerner le gameplay, qu'il juge « correct » et « acceptable ».
Ce qui semble agacer Jaffe, c'est plutôt la raison d'être de Sons of Sparta. Il affirme que « ce n'est pas God of War » et se demande qui voudrait incarner un jeune Kratos réduit à un simple « gamin lambda ». Jaffe pense que l'équipe visait un style similaire à Blasphemous ou à des jeux indépendants récents comme Ninja Gaiden: Ragebound, mais que la qualité de production de Sons of Sparta est nettement inférieure.
Jaffe a déjà exprimé clairement son opinion sur l'état actuel de God of War, se disant « mécontent » de la direction prise par la série. Sons of Sparta semble d'ailleurs poursuivre l'humanisation de Kratos qui ne l'a pas convaincu.
En fin de compte, il est clair que le principal problème de Jaffe avec Sons of Sparta ne réside pas dans le jeu lui-même, mais dans ce qu'il représente pour God of War et dans l'occasion manquée d'incarner le Kratos que tout le monde connaît et apprécie. Pour l'instant, il semble que beaucoup de joueurs ne soient pas aussi mécontents que lui, mais on peut affirmer sans risque que Sons of Sparta n'a pas reçu l'approbation de son créateur.
Source : https://www.thegamer.com/god-of-war-creator-david-jaffe-sons-of-sparta-reaction/
ducknsexe tu as jouer au jeu ?
Jaffe raconte souvent des bêtises et il est devenu aigris depuis qu'il ne fait plus grand chose dans le métier.
ducknsexe tu en es où dans le jeu ?
En attendant j’ai lu quelques avis anglophones sur internet, et ça semble très bien après quelques heures de jeux.
Et le fait qu’il s’inspire de Blasphemous est une très bonne chose, surtout le premier que je qualifie de chef-d’œuvre dans sa catégorie (Metroidvania) avec un univers et une histoire absolument dingue pour une « simple » production 2D.
Par contre 30€ c’est vraiment n’importe quoi, comment veux-tu toucher un maximum de personnes avec un prix aussi élevé ?
Si tu veux un vrai test attend plutôt Shanks
Ceux qui donnent la note maximale après 1 heure ont autant de légitimité que ceux qui disent que c'est une daube après avoir jouer 30 minutes
C'est pas mauvais attention.
C'est juste un MetroidVania indé parmi 4000 autres.
Et pas le meilleur.
guiguif qui comprend la logique... De toute manière le prix c'est le principal problème
Le jeu est moyen en tout, c'est pas "nul" :
- combats mous
- exploration qui fait le minimum syndical
- y a qqs dialogues sympas et ça donne une autre vision de Kratos
On se fait chier tout du long. Y a pas de truc péchu, etc
Dans la marée d'excellents metroidvania, celui-là ne sort la tête de l'eau uniquement car il s'appelle God of War, sinon, ça serait osef/20 pour 99% des fans du genre, faut être honnête.
Et 30€ pour "ça", faut pas avoir peur de les demander, quand pour moins cher, t'as du Hollowknight et toute une ribambelle de metroidvania indé plus sympas que ce jeu.
Le jeu avait du potentiel, c'est dommage, mais bon, comme pour Metroid Prime 4 : c'est moyen bof, et on l'oublie 10sec après l'avoir fini, sans avoir jamais envie d'y rejouer, je pense.
On s'en fout des notes des joueurs, il y a toujours les fanboys Sony et l'aura God of war pour faire le travail de la notation positive même si c'est naze.
Perso même gratuit je perdrais pas mon temps.
Mais tacler ceux qui se base sur l'un des seuls éléments concrets que l'on a pour le moment pour limite défendre ceux qui disent c’est de la daube parce que je trouve pas ça beau, c’est un peu fort de café
Tu aurais pu te limiter à donner ton avis, le reste de commentaire remet un peu en question ton objectivité
Là on a un jeune Kratos qui n'a normalement pas encore eu accès à ses pouvoirs divins, et pourtant il bat les mêmes monstres mythologiques qui lui donneront beaucoup plus de soucis quand il sera adulte, expérimenté, enragé et en possession de toute sa force.
Franchement ça n'a pas de sens.
et on l'oublie 10sec après l'avoir fini, sans avoir jamais envie d'y rejouer, je pense.
T'avais l'air tellement sur de toi, et ça fini sur un "je pense", je suis déçu
Et c'est justement ce qui m'énerve avec Jaffe: Ce qu'il fait lui est toujours bien alors que le reste ne fait que de la merde et de la daube et ce, alors qu'il n'a fait que deux épisodes et que selon lui, Kratos n'est qu'une boule de haine et de brutalité alors qu'on parle d'un Demi-Dieu qui a tout perdu. J'ai aimé God of War, qu'importe l'époque, mais bon, à un moment donné, faut tout de même créer une histoire et ne pas faire de Kratos, une brute sans cervelle.
God of War III lui a permis de se racheter en sauvant l'Humanité, God of War Ascension a montré son côté le plus humain durant son passé, God of War 2018 et Ragnarok lui ont permis de se racheter de ses erreurs et de devenir meilleur et maintenant, Sons of Sparta nous montre une période jamais montré: son enfance qu'on a jamais vu et que je trouve intéressante dans sa proposition et dans la manière qu'il le raconte à sa fille, au moment où il lui sculpte sa flute et avec un TC Carson vraiment plus assagi et suave, prouvant qu'il peut avoir une voix aussi paternelle et calme que Christopher Judge (Et un Frédéric Souterelle toujours en forme et aussi poétique), ce qui prouve aussi que Kratos était très différent avant de servir Arès.
Abookhouseboy Après, il est vrai que c'est assez étrange de voir Kratos très jeune abattre des monstres et créatures mythologiques et le côté metroidvania n'aide pas à rendre les combats plus crédibles vis-à-vis de la Jeunesse de Kratos, quoi que techniquement, dans l'aventure, il est aidé par son frère Deimos qui, je rappelle est aussi le Fils de Zeus et qu'il est aussi aidé de nombreux personnages et d'artéfacts magiques et de l'aide des Dieux. Et rien ne dit que dans sa jeunesse, Kratos n'affrontait pas déjà des Monstres et Créatures Mythologiques aux côtés de son frère, d'autant que selon le Jeu, les Monstres représentaient une menace non négligeable pour qui que ce soit. Ou peut-être que Kratos a enjolivé l'Histoire pour sa fille, quoi que d'un autre côté, Kratos n'est pas le genre de personne à mentir sur une histoire qu'il raconte.
Bref, les gens sont libres de ne pas aimer la direction, mais je trouve que Kratos est bien mieux tel qu'il est aujourd'hui qu'entre les mains de David Jaffe. Peut-être trop humain pour certains, mais que je trouve plus nuancé dans son écriture. Pour le Gameplay, on peut reprocher ce qu'on veut, mais ça plait à certains et il ne faut pas rester fermé. Bon, pour le prix, allez, je suis d'accord, mais bon, 30 €, je m'en plains pas vraiment, vu le prix d'un Jeu de PS5.
Il a raison ! Avec une telle licence on aurait pu espérer mieux. Des indépendants font mieux sur tous les plans !
sadagast
Après concernant le jeu, j'ai pas vu beaucoup de preview. Je pense que je le prendrai a petit prix un jour.
Bref, si certains s'amusent dessus c'est le principal, mais perso ça m'intéresse pas du tout, surtout que jouer Kratos avant qu'il ne devienne le dieu de la guerre j’en vois pas trop l'intérêt et je préfère filer ma thune aux développeurs de Replaced qui m'intéresse beaucoup plus, surtout après avoir testé la démo.
Là, on dirait blasphemous vite fait. Si on me dit pas que c'est GOW je fais même pas attention.
Après il a pas l'air nul, je serais intéressé d'y jouer.
Et ce sont 2 points ou les God of War sont particulièrement attendus.
Que notre cher David soit salé ou non, c'est une chose, mais c'est pas le sujet et il a raison.
Pour un Metroidvania 2D, on pouvait s'attendre à première vue à un tout autre niveau artistique, et ce gameplay a l'air terriblement mou...
C'est terriblement générique et sans folie, et c'est estampillé God of War.... ça?
Après faudra faire le jeu, ça sera pas forcément mauvais non plus, mais ils avaient pas le droit de se rater la dessus, surtout quand tu vends ça a 30 boules...
Mega Cat Studios est un développeur, éditeur de jeux rétro. God of War les faisaient rêver en se demandant à quoi le jeu ressemblerait si il sortait sur PS1. Et tout est parti à un moment, d'un e-mail envoyé à Santa Monica.
Jeff Ketchman (Lead Producer, Santa Monica Studio) :
"Il y avait quelque chose dans leur discours qui m'a vraiment touché. C'est cet amour et cette passion pour God of War qui sont au coeur de leur identité qui se reflètent dans le style artistique qu'ils proposent, ou encore dans l'idée de donner à God of War une ambiance rétro moderne en pixel art haute définition.
C'était vraiment une approche unique. Et j'ai présenté ça à l'équipe ici chez SMS, et tout le monde en est tombé amoureux, et nous avons immédiatement organisé un appel avec Mega Cat.
God of War Sons of Sparta nous offre une opportunité unique d'élargir l'histoire et l'univers de God of War tout en restant fidèle à l'essence même du jeu."
J'ai commencé hier, j'aime bien. Si j'aurais juste un reproche pour l'instant, c'est la carte qui fait vraiment trop old school. Sinon ça fonctionne bien et j'aime bien la DA.
Et ça se trouve grâce à ce projet de Mega Cat, Santa Monica s'est dit qu'ils allaient par la même occasion refaire la Trilogie (peut être pour ça que le développement n'est qu'à ses balbutiements).
C'est super pour l'histoire de la saga dans sa globalité, n'oublions pas aussi que Kratos parle de son frère Deimos dans GoW R
Jaffe est surtout un connard connu pour être une branle surtout en tant que joueur.