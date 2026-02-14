Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
God of War : Sons of Sparta
name : God of War : Sons of Sparta
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : N.C
genre : action
[God of War Sons of Sparta] David Jaffe n'apprécie vraiment pas


Le State of Play de cette semaine a été un événement majeur pour PlayStation, et particulièrement mémorable pour tous ceux qui espéraient le retour de Kratos. Non seulement nous avons eu la confirmation que les trois premiers jeux de la série bénéficieraient d'un remake, mais nous avons également eu droit à une annonce surprise concernant Sons of Sparta, le spin-off Metroidvania tant attendu.

La sortie soudaine d'un tout nouveau God of War était une excellente façon de conclure le State of Play, et il semble que de nombreux joueurs apprécient Sons of Sparta pour le moment, même s'ils rencontrent des difficultés avec le mode coopératif. Parmi ceux qui n'aiment pas Sons of Sparta, on compte notamment David Jaffe, le créateur de la série, qui a récemment publié une critique plutôt acerbe.

Sur sa chaîne YouTube, Jaffe a partagé une vidéo sur Sons of Sparta qui exprime clairement son opinion dès la miniature, le qualifiant de « véritable daube ». Dans la vidéo, Jaffe admet que Sons of Sparta est le genre de jeu qu'il a « toujours souhaité » de la part de God of War, car il est « très enthousiaste » à l'idée d'un God of War en 2D.



L'intérêt de Jaffe s'arrête là, car il affirme que Sons of Sparta n'est pas ce dont il parlait. Jaffe déclare qu'il n'aime pas le jeu et ne peut pas le recommander, ce qui l'amène à se demander ce qui a bien pu passer par la tête de Sony Santa Monica avec ce spin-off. Les problèmes du créateur de God of War ne semblent toutefois pas concerner le gameplay, qu'il juge « correct » et « acceptable ».

Ce qui semble agacer Jaffe, c'est plutôt la raison d'être de Sons of Sparta. Il affirme que « ce n'est pas God of War » et se demande qui voudrait incarner un jeune Kratos réduit à un simple « gamin lambda ». Jaffe pense que l'équipe visait un style similaire à Blasphemous ou à des jeux indépendants récents comme Ninja Gaiden: Ragebound, mais que la qualité de production de Sons of Sparta est nettement inférieure.

Jaffe a déjà exprimé clairement son opinion sur l'état actuel de God of War, se disant « mécontent » de la direction prise par la série. Sons of Sparta semble d'ailleurs poursuivre l'humanisation de Kratos qui ne l'a pas convaincu.

En fin de compte, il est clair que le principal problème de Jaffe avec Sons of Sparta ne réside pas dans le jeu lui-même, mais dans ce qu'il représente pour God of War et dans l'occasion manquée d'incarner le Kratos que tout le monde connaît et apprécie. Pour l'instant, il semble que beaucoup de joueurs ne soient pas aussi mécontents que lui, mais on peut affirmer sans risque que Sons of Sparta n'a pas reçu l'approbation de son créateur.

Source : https://www.thegamer.com/god-of-war-creator-david-jaffe-sons-of-sparta-reaction/
    posted the 02/14/2026 at 07:20 PM by link49
    comments (45)
    walterwhite posted the 02/14/2026 at 07:28 PM
    Il est bien salé le Monsieur, on dirait une ex toxique.
    yanssou posted the 02/14/2026 at 07:31 PM
    Il a raison, ce truc ne ressemble à rien en plus d’être moche.
    guiguif posted the 02/14/2026 at 07:32 PM
    Le jeu est noté 4.78/5 sur le PSN, qu'il couine ailleurs.
    ducknsexe posted the 02/14/2026 at 07:32 PM
    Il a raison le jeu est une « véritable daube »
    masharu posted the 02/14/2026 at 07:35 PM
    Jaffe est traumatisé par Metroid Dread où tout internet l'a pris pour un con .
    ouroboros4 posted the 02/14/2026 at 07:35 PM
    guiguif exactement. Les retours sont très bon.

    ducknsexe tu as jouer au jeu ?
    dalbog posted the 02/14/2026 at 07:43 PM
    C'est plutôt une bonne publicité pour le jeu.

    Jaffe raconte souvent des bêtises et il est devenu aigris depuis qu'il ne fait plus grand chose dans le métier.
    zekk posted the 02/14/2026 at 07:44 PM
    S'ils avaient sorti le plus beau jeu 2d au monde, le mec aurais sorti la même chose, il saute sur toute les occasions pour les tacler

    ducknsexe tu en es où dans le jeu ?
    altendorf posted the 02/14/2026 at 07:50 PM
    David Jaffe a juste le seum depuis que Sony l'a lâché et ne l'a pas rappelé pour God of War et Twisted Metal.
    ducknsexe posted the 02/14/2026 at 07:52 PM
    zekk ouroboros4 yep cher un pote, jai jouer un peu. les combat sont plat, lent ou pas d'impact brutal. Mais ce qui ma fait lâché la manettte ces cette aspect mobile, c'est vraiment indigne. Bref jai pas accroché.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 07:59 PM
    Rancunier...
    heracles posted the 02/14/2026 at 08:00 PM
    Il a pas tord. Aucune envie de toucher à ce jeu
    ouroboros4 posted the 02/14/2026 at 08:07 PM
    ducknsexe donner un avis juste après jouer un peu. J'aurais presque cru à un test de Link
    edgar posted the 02/14/2026 at 08:09 PM
    J’espère des tests très bientôt.

    En attendant j’ai lu quelques avis anglophones sur internet, et ça semble très bien après quelques heures de jeux.

    Et le fait qu’il s’inspire de Blasphemous est une très bonne chose, surtout le premier que je qualifie de chef-d’œuvre dans sa catégorie (Metroidvania) avec un univers et une histoire absolument dingue pour une « simple » production 2D.

    Par contre 30€ c’est vraiment n’importe quoi, comment veux-tu toucher un maximum de personnes avec un prix aussi élevé ?
    shining posted the 02/14/2026 at 08:21 PM
    Perso je rejoint son avis, comment tu veux toucher a cette atrocité en plus 30 balle , déjà que gratuit j'y touche pas alors 30eu...., on parle de god of war une grosse licence , réduire a un metroidvania sans effort graphique animation ou autre, surtout quand tu vois le prochain castlevania qui a sue faire le stric minimum pour donner envie.
    ducknsexe posted the 02/14/2026 at 08:21 PM
    ouroboros4 j'ai stoper au boss Ioke l'espèce de volatile. Pas envie de torturer le pad DualSense plus que ça. Tu a l'impression de joué avec un sosie de Kratos qui a une tete de gland ou un worms. Tu possède quand meme un arbre de compétence pour rendre Krabos plus puissant et plus rapide sans doute.

    Si tu veux un vrai test attend plutôt Shanks
    mrvince posted the 02/14/2026 at 08:38 PM
    Non mais le jeu est immonde. C'est pas marqué God of War dessus personne n'y touche.
    hyoga57 posted the 02/14/2026 at 08:40 PM
    Il a raison, le jeu est horrible.
    liberty posted the 02/14/2026 at 08:46 PM
    guiguif ouroboros4 alors deja quelques minutes après la mise à disposition du jeu sur le PSN on avait déjà des notes à 5/5. Soit par des fans aveugles qui n'ont même pas eu le temps d'acheter, de dl et d'y jouer, soit par l'équipe derrière le jeu et leur famille.
    guiguif posted the 02/14/2026 at 08:47 PM
    liberty On est samedi soir, soit 2 jours plus tard...
    liberty posted the 02/14/2026 at 08:52 PM
    guiguif et alors ? Il suffit que 100 personne note le jeu quelques minutes après la sortie 5/5, et qu'en deux jours 7 personnes de plus qui lui mettes 0 pour obtenir sa moyenne
    ouroboros4 posted the 02/14/2026 at 08:58 PM
    liberty ça n'en fait pas pour autant un mauvais jeu
    Ceux qui donnent la note maximale après 1 heure ont autant de légitimité que ceux qui disent que c'est une daube après avoir jouer 30 minutes
    liberty posted the 02/14/2026 at 09:01 PM
    ouroboros4 oui après quelques minutes on ne peut pas juger un jeu. Par contre je dis qu'il est trop chère !
    guiguif posted the 02/14/2026 at 09:32 PM
    liberty 3800 notes, try again.
    shanks posted the 02/14/2026 at 09:36 PM
    C'est loin d'être démentiel mais peut-être aussi que je ne suis pas assez avancé.

    C'est pas mauvais attention.
    C'est juste un MetroidVania indé parmi 4000 autres.
    Et pas le meilleur.
    liberty posted the 02/14/2026 at 09:39 PM
    shanks mais le plus chère.

    guiguif qui comprend la logique... De toute manière le prix c'est le principal problème
    mercure7 posted the 02/14/2026 at 09:46 PM
    shanks Mais oui. Qu'il arrête le giga fanboy avec ses notes "du PSN"

    Le jeu est moyen en tout, c'est pas "nul" :

    - combats mous
    - exploration qui fait le minimum syndical
    - y a qqs dialogues sympas et ça donne une autre vision de Kratos

    On se fait chier tout du long. Y a pas de truc péchu, etc

    Dans la marée d'excellents metroidvania, celui-là ne sort la tête de l'eau uniquement car il s'appelle God of War, sinon, ça serait osef/20 pour 99% des fans du genre, faut être honnête.

    Et 30€ pour "ça", faut pas avoir peur de les demander, quand pour moins cher, t'as du Hollowknight et toute une ribambelle de metroidvania indé plus sympas que ce jeu.

    Le jeu avait du potentiel, c'est dommage, mais bon, comme pour Metroid Prime 4 : c'est moyen bof, et on l'oublie 10sec après l'avoir fini, sans avoir jamais envie d'y rejouer, je pense.
    killia posted the 02/14/2026 at 09:54 PM
    walterwhite
    judgedredd posted the 02/14/2026 at 10:05 PM
    C'est pas dingue les présentations, il a raison le pépère, autant ne rien sortir.
    On s'en fout des notes des joueurs, il y a toujours les fanboys Sony et l'aura God of war pour faire le travail de la notation positive même si c'est naze.
    Perso même gratuit je perdrais pas mon temps.
    zekk posted the 02/14/2026 at 10:11 PM
    mercure7 je veux bien croire que c’est moyen, ça n’a clairement la gueule du jeu de l'année

    Mais tacler ceux qui se base sur l'un des seuls éléments concrets que l'on a pour le moment pour limite défendre ceux qui disent c’est de la daube parce que je trouve pas ça beau, c’est un peu fort de café

    Tu aurais pu te limiter à donner ton avis, le reste de commentaire remet un peu en question ton objectivité
    abookhouseboy posted the 02/14/2026 at 10:28 PM
    Sans parler des qualités (ou pas) du jeu, il y a quand même un sacré manque de cohérence thématique dans cette saga.

    Là on a un jeune Kratos qui n'a normalement pas encore eu accès à ses pouvoirs divins, et pourtant il bat les mêmes monstres mythologiques qui lui donneront beaucoup plus de soucis quand il sera adulte, expérimenté, enragé et en possession de toute sa force.

    Franchement ça n'a pas de sens.
    guiguif posted the 02/14/2026 at 10:59 PM
    mercure7 J'avoue ce giga fanboy... Ptin ce fanboy qui n'a jamais touché aux opus avant le 2018, ni acheté ce jeu... rahh... salop de fanboy !

    et on l'oublie 10sec après l'avoir fini, sans avoir jamais envie d'y rejouer, je pense.
    T'avais l'air tellement sur de toi, et ça fini sur un "je pense", je suis déçu
    sadagast posted the 02/14/2026 at 11:13 PM
    Ouais, on va dire que David Jaffe n'a jamais été connu pour sa subtilité et je suis désolé, mais si on se souvient bien, il n'a réalisé que deux God of War dont le deuxième a été fait avec Cory Barlog et qu'il n'a pas développé le troisième épisode qu'on connait aujourd'hui, Santa Monica et Sony n'étant pas satisfait de la première conclusion prévu à l'origine car il faut rappeler que David Jaffe a été succédé par Stig Asmussen sur God of War III et on peut dire que ça a fait du bien au Jeu de se passer de son créateur d'origine.

    Et c'est justement ce qui m'énerve avec Jaffe: Ce qu'il fait lui est toujours bien alors que le reste ne fait que de la merde et de la daube et ce, alors qu'il n'a fait que deux épisodes et que selon lui, Kratos n'est qu'une boule de haine et de brutalité alors qu'on parle d'un Demi-Dieu qui a tout perdu. J'ai aimé God of War, qu'importe l'époque, mais bon, à un moment donné, faut tout de même créer une histoire et ne pas faire de Kratos, une brute sans cervelle.

    God of War III lui a permis de se racheter en sauvant l'Humanité, God of War Ascension a montré son côté le plus humain durant son passé, God of War 2018 et Ragnarok lui ont permis de se racheter de ses erreurs et de devenir meilleur et maintenant, Sons of Sparta nous montre une période jamais montré: son enfance qu'on a jamais vu et que je trouve intéressante dans sa proposition et dans la manière qu'il le raconte à sa fille, au moment où il lui sculpte sa flute et avec un TC Carson vraiment plus assagi et suave, prouvant qu'il peut avoir une voix aussi paternelle et calme que Christopher Judge (Et un Frédéric Souterelle toujours en forme et aussi poétique), ce qui prouve aussi que Kratos était très différent avant de servir Arès.

    Abookhouseboy Après, il est vrai que c'est assez étrange de voir Kratos très jeune abattre des monstres et créatures mythologiques et le côté metroidvania n'aide pas à rendre les combats plus crédibles vis-à-vis de la Jeunesse de Kratos, quoi que techniquement, dans l'aventure, il est aidé par son frère Deimos qui, je rappelle est aussi le Fils de Zeus et qu'il est aussi aidé de nombreux personnages et d'artéfacts magiques et de l'aide des Dieux. Et rien ne dit que dans sa jeunesse, Kratos n'affrontait pas déjà des Monstres et Créatures Mythologiques aux côtés de son frère, d'autant que selon le Jeu, les Monstres représentaient une menace non négligeable pour qui que ce soit. Ou peut-être que Kratos a enjolivé l'Histoire pour sa fille, quoi que d'un autre côté, Kratos n'est pas le genre de personne à mentir sur une histoire qu'il raconte.

    Bref, les gens sont libres de ne pas aimer la direction, mais je trouve que Kratos est bien mieux tel qu'il est aujourd'hui qu'entre les mains de David Jaffe. Peut-être trop humain pour certains, mais que je trouve plus nuancé dans son écriture. Pour le Gameplay, on peut reprocher ce qu'on veut, mais ça plait à certains et il ne faut pas rester fermé. Bon, pour le prix, allez, je suis d'accord, mais bon, 30 €, je m'en plains pas vraiment, vu le prix d'un Jeu de PS5.
    shambala93 posted the 02/14/2026 at 11:32 PM
    Pour avoir vu des vidéos en profondeur, ça a l’air naze et moche.
    Il a raison ! Avec une telle licence on aurait pu espérer mieux. Des indépendants font mieux sur tous les plans !
    maxx posted the 02/14/2026 at 11:36 PM
    Ouais bah si c'est la représentation de Kratos qui lui pose problème, bah tant mieux. J'ai adoré la trilogie originale et le Kratos dedans mais fallait passer a autre chose et God of War 2018 a donné au personnage de Kratos une autre dimension et il est devenu a mes yeux bien plus intéressant

    sadagast

    Après concernant le jeu, j'ai pas vu beaucoup de preview. Je pense que je le prendrai a petit prix un jour.
    tripy73 posted the 02/15/2026 at 01:08 AM
    Perso je trouve la palette de couleurs dégueulasse et j'ai l'impression de voir un énième Metroidvania très peu inspiré, je pense que s'il n’y avait pas la licence God Of War collée dessus, pas grand monde n'aurait prêté de l'intérêt au jeu tellement il y a 1000 fois plus inspiré côté indépendant.

    Bref, si certains s'amusent dessus c'est le principal, mais perso ça m'intéresse pas du tout, surtout que jouer Kratos avant qu'il ne devienne le dieu de la guerre j’en vois pas trop l'intérêt et je préfère filer ma thune aux développeurs de Replaced qui m'intéresse beaucoup plus, surtout après avoir testé la démo.
    ouken posted the 02/15/2026 at 01:32 AM
    Dégueulasse en même temp
    sonilka posted the 02/15/2026 at 08:02 AM
    On connait Jaffe, sa réputation, sa rancune envers Sony etc. Mais honnêtement peut on lui donner entièrement tort ? Soyez honnête, combien d'entre vous s'attendez à un résultat de ce type quand on vous a annoncé que Sony préparait un GoW style Metroidvania ? Y avait pas mieux à faire ? Vraiment ? On dirait un projet décidé à la va vite pour "marquer" le coup pour les 20 ans tout en prenant un petit billet au passage (30 balles). Le nom de la licence ne serait pas accolé au jeu, 95% d'entre vous n'y aurait pas prêté attention. Au final j'y vois un manque de considération de Sony pour sa licence, ou du moins pour ses 20 ans, mais surtout j'y vois un manque de considération pour les joueurs. Ce qui n'est guère surprenant avec le Sony de ces dernières années.
    fiveagainstone posted the 02/15/2026 at 08:46 AM
    C'est vrai que quand il était en rumeur j'imaginais un kratos bien vénère et qui virevolt dans tous les sens et en "2,5d" avec des effets de lumière etc...

    Là, on dirait blasphemous vite fait. Si on me dit pas que c'est GOW je fais même pas attention.

    Après il a pas l'air nul, je serais intéressé d'y jouer.
    51love posted the 02/15/2026 at 09:01 AM
    Les saga God of War ont tjs eu de grandes qualités, parmis celles ci 2 ressortent particulièrement à mes yeux : la DA et le gameplay brutal / jouissif.

    Et ce sont 2 points ou les God of War sont particulièrement attendus.

    Que notre cher David soit salé ou non, c'est une chose, mais c'est pas le sujet et il a raison.

    Pour un Metroidvania 2D, on pouvait s'attendre à première vue à un tout autre niveau artistique, et ce gameplay a l'air terriblement mou...

    C'est terriblement générique et sans folie, et c'est estampillé God of War.... ça?

    Après faudra faire le jeu, ça sera pas forcément mauvais non plus, mais ils avaient pas le droit de se rater la dessus, surtout quand tu vends ça a 30 boules...
    cyr posted the 02/15/2026 at 10:08 AM
    C'est la passage a la 2D qui gêne autant les fans?
    niflheim posted the 02/15/2026 at 10:27 AM
    God of War Sons of Sparta c'est le God of War Zero (sans mauvais jeu de mot) comme l'est Resident Evil Zero pour la saga RE.

    Mega Cat Studios est un développeur, éditeur de jeux rétro. God of War les faisaient rêver en se demandant à quoi le jeu ressemblerait si il sortait sur PS1. Et tout est parti à un moment, d'un e-mail envoyé à Santa Monica.


    Jeff Ketchman (Lead Producer, Santa Monica Studio) :

    "Il y avait quelque chose dans leur discours qui m'a vraiment touché. C'est cet amour et cette passion pour God of War qui sont au coeur de leur identité qui se reflètent dans le style artistique qu'ils proposent, ou encore dans l'idée de donner à God of War une ambiance rétro moderne en pixel art haute définition.

    C'était vraiment une approche unique. Et j'ai présenté ça à l'équipe ici chez SMS, et tout le monde en est tombé amoureux, et nous avons immédiatement organisé un appel avec Mega Cat.

    God of War Sons of Sparta nous offre une opportunité unique d'élargir l'histoire et l'univers de God of War tout en restant fidèle à l'essence même du jeu."



    J'ai commencé hier, j'aime bien. Si j'aurais juste un reproche pour l'instant, c'est la carte qui fait vraiment trop old school. Sinon ça fonctionne bien et j'aime bien la DA.

    Et ça se trouve grâce à ce projet de Mega Cat, Santa Monica s'est dit qu'ils allaient par la même occasion refaire la Trilogie (peut être pour ça que le développement n'est qu'à ses balbutiements).

    C'est super pour l'histoire de la saga dans sa globalité, n'oublions pas aussi que Kratos parle de son frère Deimos dans GoW R
    masharu posted the 02/15/2026 at 11:28 AM
    Mais l'inverse est aussi possible. Le résultat est peut être décevant, mais à un moment donnée il faut que Sony pousse à plus de projets de jeux de cet acabit, des jeux AA ou indies, comme le font Nintendo et Microsoft. Ils ne peuvent pas faire des jeux cinématographique et espérer que leur fanbase se milk sur Concord, Marathon ou Horizon Hunters Gathering.

    Jaffe est surtout un connard connu pour être une branle surtout en tant que joueur.
    ducknsexe posted the 02/15/2026 at 12:33 PM
    God Of Worms
    zekk posted the 02/15/2026 at 12:34 PM
    masharu
