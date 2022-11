Jeu Fini

4 ans et demi d'attentes et le voila enfin ! On s'attendait a des révélations de fou, des trahisons, des combats ultra épiques, un final hyper couillu et une fin du monde qui ressemble a une fin du monde... et au final on a eu... ça.- Techniquement nickel sur PS5- Combats toujours fun- Une bonne DA- Les phases annexes toujours sympas- Bonne durée de vie- Quelques bons boss- Bonne VF (sauf la naine)- Quelques bonnes pistes dans l’OST- 4 ans d’attentes pour un scenario aussi merdique- De grosses longueurs- Les phases avec Atreus globalement chiantes- Téléportation pénible- Mini-map pas toujours très lisible- Les Bersekers moins stylés que les ValkyriesGod of War Ragnarok reprend la recette du 1 dans ses grandes lignes. A vrai dire le terme 1.5 repris par certains n'est pas galvaudé et la plupart des qualités du premier sont là : système de combat ultra fun, techniquement très solide avec ses beaux graphismes et son 60fps sans fail (sur PS5), un bon level design et une DA qui fait bien le taff. Les zones annexes sont cette fois beaucoup plus grandes et il y a plus de chose à faire que dans le premier. Le boss qui furent la déception de beaucoup sont cette fois pour certains beaucoup plus impressionnants. La musique est assez discrètes mais certaines musiques notamment vers la fin du jeu sortent du lot.Mais c’est quoi cette écriture et ce scenario de merde ? 4 ans d’attentes pour ça ? Tout ce qui a été teasé a la fin du 1 fini en pétard mouillé ! Même le combat de fin est minable par rapport a celui de GOW 2018 (et quelle belle arène pour un combat final...).Les perso partent, reviennent, repartent, changent d’avis plusieurs fois en cours de route de manière gratuite… J’ai l’impression d’avoir revécu les heures sombres de FF15 avec ce scenario complètement décousu et qui donne l’impression d’avoir été mainte fois réécris jusqu'à la sortie au point que les persos ne comprennent même plus ce qu’ils doivent faire. Les méchants sont complètement sous exploités et si Thor, Heimdall ou Odin sortent du lot au final on ne les voit pas assez.A coté on a un jeu mal rythmée qui enchaine les dialogues et les phases de jeux pas toujours intéressantes. Les phases avec Atreus en plus d’avoir un gameplay moins bon qu’avec Kratos nous proposent les passages les plus nul du jeu (tin celui avec Thrud ou le moment sur le Yack…) et la minimap manque parfois de lisibilité.