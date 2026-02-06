Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
[Switch 2] Plein d'images pour Final Fantasy VII Rebirth


Voici les images :























Cette version de Final Fantasy VII Rebirth inclura également la fonctionnalité « Progression simplifiée », initialement introduite pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch et Xbox.

La Progression simplifiée offre des PM et des PV illimités en permanence, une jauge ATB et une limite illimitées pendant les combats, des dégâts de 9 999, une acquisition plus facile des compétences d'armes, et bien plus encore, afin de fluidifier le gameplay et de permettre aux joueurs de se concentrer sur l'histoire et le système de combat hybride.

Source : https://www.gematsu.com/2026/02/final-fantasy-vii-rebirth-coming-to-xbox-series-switch-2-on-june-3/
    posted the 02/06/2026 at 05:13 AM by link49
    comments (8)
    cyr posted the 02/06/2026 at 05:56 AM
    C'est déjà mieux que la vidéo sur YouTube...
    Et dire que certains se basé sur la vidéo du show case pour en faire une analyse technique......
    shambala93 posted the 02/06/2026 at 06:30 AM
    C’est franchement pas mal. Dommage pour la GKC et surtout dommage pour le framerate.
    burningcrimson posted the 02/06/2026 at 06:47 AM
    Franchement c est pas mal
    krusty79 posted the 02/06/2026 at 06:49 AM
    cyr C'est clair que des images fixes retouchées, c'est vachement plus parlant...
    ouroboros4 posted the 02/06/2026 at 07:14 AM
    cyr une vidéo c'est toujours mieux que des images fixes
    link49 posted the 02/06/2026 at 07:24 AM
    En tout cas c'est de bonne augure pour la Part 3.
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 07:28 AM
    Ah ouais quand meme
    edgar posted the 02/06/2026 at 07:41 AM
    Square-Enix à fond derrière la Switch 2.

    Tout se passe comme prévu.
