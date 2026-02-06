Cette version de Final Fantasy VII Rebirth inclura également la fonctionnalité « Progression simplifiée », initialement introduite pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch et Xbox.
La Progression simplifiée offre des PM et des PV illimités en permanence, une jauge ATB et une limite illimitées pendant les combats, des dégâts de 9 999, une acquisition plus facile des compétences d'armes, et bien plus encore, afin de fluidifier le gameplay et de permettre aux joueurs de se concentrer sur l'histoire et le système de combat hybride.
