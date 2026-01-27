Resident Evil Requiem de Capcom s'annonce de plus en plus impressionnant, notamment suite aux nombreuses prises en main. Et pour ceux qui ne possèdent pas un PC suffisamment puissant pour le ray tracing, le directeur Koshi Nakanishi a confirmé que la PS5 Pro prendrait en charge cette technologie.
Dans une interview accordée au PlayStation Blog Japan, il a révélé qu'avec le ray tracing activé, le jeu d'horreur et de survie s'afficherait en résolution 4K à 60 images par seconde. Il est toutefois possible de le désactiver pour obtenir des fréquences d'images plus élevées, allant de 90 à 120 images par seconde selon votre écran.
Tout en précisant que « l'optimisation prend beaucoup de temps », Nakanishi a salué les performances de la console en matière de fréquence d'images élevée. « Vous sentez la différence ? Vous pensez peut-être que oui, mais quand on revient à 60 images par seconde, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Que dire ? La profondeur du monde est différente selon la quantité d'informations affichées. »
Le ray tracing sur PC reste sans doute la meilleure option pour une fidélité visuelle optimale, et grâce à la génération multi-images, des fréquences d'images encore plus élevées sont envisageables. Néanmoins, voir Capcom atteindre la 4K/60 FPS avec le ray tracing complet sur du matériel bien moins cher est impressionnant. La question qui se pose maintenant est de savoir si la PS5 et la Xbox Series X pourront en faire autant, même à 30 FPS.
Source : https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-runs-in-4k-60-fps-with-full-ray-tracing-on-ps5-pro-and-120-fps-without/
posted the 01/27/2026 at 08:24 PM by link49
Dire que la console aura bientôt le PSSR 2.0.
ouroboros4 les vrais se reconnaissent
Exactement mais au final ce n'est pas le cas car Sony c'est un gros mytho !
Mais avec Sony on n'est plus a un mensonge pres. Personne n'a oublié le logo 8K sur la boite de la PS5 a sa sortie il y a 5 ans qui de la malhonnête crasse et qui a bizzarement disparu de la boite de la PS5 Pro, bonjour la cohérence
Perso je regrette pas mon achat pour faire le jeu sur console dans les meilleurs conditions possible.
D'après PlayStation Access on a :
- Gran Turismo 7
- No Man's Sky
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- The Last of Us Complete
- Resident Evil 4
- Battlefield 6
- Alan Wake II
- Horizon Forbidden West
- Kingdom Come: Deliverance II
aeris707 cela peut être intéressant pour la mise à l'échelle 8K combiné à un impact HDR très puissant https://hometheaterreview.com/sony-shows-2021-tv-master-series-lineup-with-qd-oled-a95k-and-mini-led-8k-z9k/
"Nous jouons très près de l'écran, la caméra est à environ 1,20 mètre et vous voyez une mise à l'échelle 4K vers 8K. Habituellement, la mise à l'échelle 8K que j'ai vue sur les écrans Samsung à leur sortie, présente un peu de bruit et d'aliasing. Ici c'est très net sans artefacts. La mise à l'échelle est donc très bien gérée.
J'ai l'impression que le Z9K gère cela de manière assez brute avec sa luminosité de crête élevée. Le processeur cognitif assure une transition très élégante. Autrement dit même s'il projette toute cette lumière, le processeur cognitif de Sony peut la gérer.
Comme en regardant Horizon Forbidden West dans cette vidéo, j'insiste sur l'impact HDR qui augmente la luminosité de crête sans délaver l'image, c'est essentiel. Dans un mode d'OLED et QD-OLED maintenant, les LED ont beaucoup de mal à s'imposer mais ce n'est pas le cas du Z9K. C'est un monstre absolu !" https://www.youtube.com/watch?v=YHjKqpEFQUQ&t=202s
Concernant les jeux qui tournent en 8K (sans mise à l'échelle) il y a :
- The Touryst, qui tourne en 8K native et qui était déjà un précurseur de la 8K sur PS5… en 2021.
- Gran Turismo 7 qui tourne en 8K et à 60 FPS.
- No Man's Sky, avec de la 8K et du 30 FPS, ray tracing activé.
- F1 24 qui tourne en 8K et à 60 FPS.
- The Callisto Protocol qui tourne en 8K et à 30 FPS avec Ray Tracing.
Redacted
- Le spin-off de The Callisto Procotol en roguelite qui tourne en 8K et à 60 FPS.
