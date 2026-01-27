Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
[Resident Evil Requiem] La PS5 Pro enfin exploitée ?


Resident Evil Requiem de Capcom s'annonce de plus en plus impressionnant, notamment suite aux nombreuses prises en main. Et pour ceux qui ne possèdent pas un PC suffisamment puissant pour le ray tracing, le directeur Koshi Nakanishi a confirmé que la PS5 Pro prendrait en charge cette technologie.

Dans une interview accordée au PlayStation Blog Japan, il a révélé qu'avec le ray tracing activé, le jeu d'horreur et de survie s'afficherait en résolution 4K à 60 images par seconde. Il est toutefois possible de le désactiver pour obtenir des fréquences d'images plus élevées, allant de 90 à 120 images par seconde selon votre écran.

Tout en précisant que « l'optimisation prend beaucoup de temps », Nakanishi a salué les performances de la console en matière de fréquence d'images élevée. « Vous sentez la différence ? Vous pensez peut-être que oui, mais quand on revient à 60 images par seconde, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Que dire ? La profondeur du monde est différente selon la quantité d'informations affichées. »

Le ray tracing sur PC reste sans doute la meilleure option pour une fidélité visuelle optimale, et grâce à la génération multi-images, des fréquences d'images encore plus élevées sont envisageables. Néanmoins, voir Capcom atteindre la 4K/60 FPS avec le ray tracing complet sur du matériel bien moins cher est impressionnant. La question qui se pose maintenant est de savoir si la PS5 et la Xbox Series X pourront en faire autant, même à 30 FPS.

Source : https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-runs-in-4k-60-fps-with-full-ray-tracing-on-ps5-pro-and-120-fps-without/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/27/2026 at 08:24 PM by link49
    comments (27)
    walterwhite posted the 01/27/2026 at 08:30 PM
    Cerny ce génie

    Dire que la console aura bientôt le PSSR 2.0.
    kujotaro posted the 01/27/2026 at 08:36 PM
    Tellement hâte de voir le pssr 2.0
    xynot posted the 01/27/2026 at 08:39 PM
    Pour 800 balles, encore heureux
    aeris707 posted the 01/27/2026 at 08:41 PM
    J'ai une PS5 Pro mais je le ferai sur Switch 2
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 08:43 PM
    Hâte de la faire sur la meilleur console du moment
    perse9 posted the 01/27/2026 at 08:47 PM
    la ps5 pro est exploité avec death stranding 2 déjà. Même ghost of tsusima 2 exploite les capacité de la console ( et ff7 rebirth pour la fluidité des combat)
    gutzlebersekeur posted the 01/27/2026 at 08:50 PM
    aeris707 Mon Dieu

    ouroboros4 les vrais se reconnaissent
    giru posted the 01/27/2026 at 08:50 PM
    Ça sera le mode qualité comme toujours. Hâte de voir le rendu sur PS5 Pro et Switch 2 aussi
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 08:52 PM
    perse9
    pcverso posted the 01/27/2026 at 08:52 PM
    Si j'avais pas craqué pour un pc j'aurai assurément opter pour la pro surtout avec cette gen qui va durer.
    hypermario posted the 01/27/2026 at 08:53 PM
    Impatient de voir le resultat !
    walterwhite posted the 01/27/2026 at 08:53 PM
    xynot Quel PC à 800 balles proposera du 4k - 60fps - Ray Tracing ?
    taiko posted the 01/27/2026 at 09:09 PM
    Ça va être tellement infime la différence comme d'hab ???? et tout le monde est là à y croire et va se toucher sur des comparatifs en zoom x20 et quelques reflets...
    forte posted the 01/27/2026 at 09:10 PM
    C'est fou de devoir préciser que ce sera en 4K/60 sur Pro. Bordel ca a été vendu comme ca, ca DEVRAIT être comme ca pour tous les jeux !
    rendan posted the 01/27/2026 at 09:19 PM
    "ENFIN EXPLOITÉE" Comment ça il est toujours pas exploité leur bordel à 800€??!!!
    aeris707 posted the 01/27/2026 at 09:26 PM
    forte C'est fou de devoir préciser que ce sera en 4K/60 sur Pro. Bordel ca a été vendu comme ca, ca DEVRAIT être comme ca pour tous les jeux !


    Exactement mais au final ce n'est pas le cas car Sony c'est un gros mytho !

    Mais avec Sony on n'est plus a un mensonge pres. Personne n'a oublié le logo 8K sur la boite de la PS5 a sa sortie il y a 5 ans qui de la malhonnête crasse et qui a bizzarement disparu de la boite de la PS5 Pro, bonjour la cohérence
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 09:30 PM
    pcverso surtout que le PSSR 2.0 semble prometteur et arrive en mars.
    Perso je regrette pas mon achat pour faire le jeu sur console dans les meilleurs conditions possible.
    dooku posted the 01/27/2026 at 09:35 PM
    Alan wake 2 quel jeu sur la pro
    gutzlebersekeur posted the 01/27/2026 at 09:42 PM
    aeris707 protocol calisto a un mode 8k sur ps5
    gutzlebersekeur posted the 01/27/2026 at 09:44 PM
    rendan ff 7 rebirth, ragnarok, star wars outlaws, alan wake 2, silent hill 2 remake et d'autre exploite déjà le pssr 1.0. Le 2.0 va encore plus incroyable
    ducknsexe posted the 01/27/2026 at 09:46 PM
    La différence va se jouer sur les poils de cul. Elle est deja exploiter a plein regime, suffit de voir death stranding 2, bientot vous allez faire passer le jeu de kojima pour un jeu mobile.
    kinectical posted the 01/27/2026 at 10:11 PM
    Content enfin voir du 4K 60fps AVEC RT et non 60fps RT mais avec une résolution de connard à la 720p upscaled à 900p upscaled à 1080p
    niflheim posted the 01/27/2026 at 10:24 PM
    Excellente optimisation mais pas aussi surprenant, Resident Evil 4 étant déjà dans le top 10 des meilleurs jeux PS5 Pro.
    D'après PlayStation Access on a :

    - Gran Turismo 7
    - No Man's Sky
    - Death Stranding 2: On the Beach
    - Ghost of Yōtei
    - The Last of Us Complete
    - Resident Evil 4
    - Battlefield 6
    - Alan Wake II
    - Horizon Forbidden West
    - Kingdom Come: Deliverance II

    aeris707 cela peut être intéressant pour la mise à l'échelle 8K combiné à un impact HDR très puissant https://hometheaterreview.com/sony-shows-2021-tv-master-series-lineup-with-qd-oled-a95k-and-mini-led-8k-z9k/

    "Nous jouons très près de l'écran, la caméra est à environ 1,20 mètre et vous voyez une mise à l'échelle 4K vers 8K. Habituellement, la mise à l'échelle 8K que j'ai vue sur les écrans Samsung à leur sortie, présente un peu de bruit et d'aliasing. Ici c'est très net sans artefacts. La mise à l'échelle est donc très bien gérée.

    J'ai l'impression que le Z9K gère cela de manière assez brute avec sa luminosité de crête élevée. Le processeur cognitif assure une transition très élégante. Autrement dit même s'il projette toute cette lumière, le processeur cognitif de Sony peut la gérer.

    Comme en regardant Horizon Forbidden West dans cette vidéo, j'insiste sur l'impact HDR qui augmente la luminosité de crête sans délaver l'image, c'est essentiel. Dans un mode d'OLED et QD-OLED maintenant, les LED ont beaucoup de mal à s'imposer mais ce n'est pas le cas du Z9K. C'est un monstre absolu !" https://www.youtube.com/watch?v=YHjKqpEFQUQ&t=202s

    Concernant les jeux qui tournent en 8K (sans mise à l'échelle) il y a :

    - The Touryst, qui tourne en 8K native et qui était déjà un précurseur de la 8K sur PS5… en 2021.

    - Gran Turismo 7 qui tourne en 8K et à 60 FPS.

    - No Man's Sky, avec de la 8K et du 30 FPS, ray tracing activé.

    - F1 24 qui tourne en 8K et à 60 FPS.

    - The Callisto Protocol qui tourne en 8K et à 30 FPS avec Ray Tracing.
    Redacted

    - Le spin-off de The Callisto Procotol en roguelite qui tourne en 8K et à 60 FPS.
    kratoszeus posted the 01/27/2026 at 10:25 PM
    xynot t en trouves a 500 euros d occase voir moins. Moi j'ai la dualsense edge + ps5 pro pour 800 euros à Nouméa. En neuf chez moi ca vaut le double le combo manette pro + console. J'ai réussi a vendre ma ps5 400 euros d occase.
    kratoszeus posted the 01/27/2026 at 10:26 PM
    forte 4k/60fps + raytracing.. t oublis ca.. le RT est extremement gourmand. Après quand ca dit RT faut voir ce que c est car c est large, soit c est FULL RT ( ombre, reflet etc) ou que les ombres comme RE8 sur ps5.. et ca change tout
    ootaniisensei posted the 01/27/2026 at 10:27 PM
    On va voir les détails parce que 4K qui ne sera pas native, 60fps okk mais le Ray Tracing en quel qualité ? Moyen ? Ultra ? Certainement pas du Path TRacing qui est l'ajout sur ce jeu.
    niflheim posted the 01/27/2026 at 10:28 PM
