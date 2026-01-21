D'après une étude menée par les utilisateurs du forum ResetERA, Clair Obscur: Expedition 33 est désormais le jeu vidéo le plus récompensé de tous les temps par le titre de « Jeu de l'année ». Avec 436 récompenses, il dépasse d'une unité Elden Ring (2022), le précédent détenteur du record.
Pour rappel, en début d'année, le RPG occupait la troisième place avec 291 récompenses. Au fil des semaines, de nombreuses nouvelles distinctions lui ont été décernées par des rédactions, des associations et des organisations du monde entier, faisant ainsi grimper le total.
Un exploit remarquable et une source de fierté pour les développeurs de Sandfall Interactive, qui surpassent ainsi non seulement Elden Ring (435 récompenses), mais aussi des titres phares comme The Last of Us Part II (326), Baldur's Gate 3 (291) et The Witcher 3: Wild Hunt (281).
Source : https://multiplayer.it/notizie/clair-obscur-expedition-33-gioco-con-piu-goty-vinti-battuto-anche-elden-ring.html/
tags :
posted the 01/21/2026 at 06:16 PM by link49
S'ils font une suite encore meilleure, je signe direct.
comme quoi hein
Bien sur, monsieur « noname » y trouvera à redire car son avis vaut mieux que le relevé mondial mais bon, on a l’habitude.
Le jeu est massivement apprécié, c’est tout.
akinen Toi, Rebirth a été apprécié par la presse et les joueurs et ça t’a pas empêché de lui cracher à la gueule
Nan, bravo a eux, ils ont réussi là où bcp échouent, pourtant avec des budgets dev infiniment supérieur au moins de 10 millions utilisés pour ce projet. CO c'est une expérience à la fois très solide, singulière, magnifique que ce soit manette en main comme sur l'aspect narratif pour les oreilles comme pour les yeux
Pas étonnant qu'il ait été prétendant dans à peu près toutes les catégories, qu'il ait gagné de nombreux prix, encore plus une année sans une énorme concurrence. Ya des années accessibles, comme 2025, comme 2024, mais quand t'as Elden Ring, BG3, BotW ou TLoUP2 en face..
Très grand jeu, il a toute sa place pour moi sur une short liste des jeux les plus marquants de l'histoire
j'aimerais tellement l'oublier et le redécouvrir
perse9 Mario Kart c'est vachement mieux aussi
akinen C'est pourtant bien d'avoir des opinions différentes, non ? Tu préfèrerais que tout le monde soit unanime tout le temps ?
Alors on va aller au dela des avis personnels car chacun aura ses préférences, mais si manette en main ER évidemment au dessus (d'a peu pres tout les jeux ), sur l'aspect narratif par contre...
Et c'est surtout grace à cet aspect et ses musiques que CO a marqué autant.
Après effectivement, globalement, ER c'est un jeu d'un tout autre niveau objectivement en terme d'ambition, de budget, ... A part TW3, les jeux R*, je vois pas bcp de jeux de solo qui pourraient s’asseoir à coté et dire 'je suis plus ambitieux que toi'
Là encore, c'est pas aussi simple, vu l'orientation très différente des jeux, leurs forces et faiblesses..
Et là ou je rejoins djfab, c'est qu'au delà du mal que je pense de ces awards :
- tu n'en gagnes pas
- tu ne fais pas autant de buzz
- tu ne reçois pas autant d'éloge de la presse
- et des joueurs (un des jeux les mieux notés de l'histoire sur internet)
si tu n'es pas exceptionnel.
D'autant plus que le jeu n'a aucun passif, ni un grand studio, ni une grande licence derrière pour appuyer le projet, et ils en sont là, sur un premier essai. C'est peut etre meme du jamais vu dans l'histoire.
Après on verra Clair Obscur "2", vu qu'il sera attendu au tournant, les joueurs seront bcp plus biaisés ce coup ci.
Je déteste le scenario de TLOU 2 et ses personnages. Pourtant c’est un goty tiers pour beaucoup.
Le jeu est le plus récompensé, c’est factuel qu’on l’aime ou pas
noishe c’est exactement ce que je défends constamment. Mais vu que bcp ici parlent comme si leur avis est une généralité, forcément ça me fait doucement rigoler.
D’ailleurs les gens qui pensent avoir l’avis « vrai » parlent en utilisant des termes tel que surcoté, surnoté et inversement. Ils partent donc du principe qu’ils savent mieux que l’humanité entière.
Mes avis sont persos et sont basés sur ma seule expérience de joueur. Ils ne sont pas mieux que ceux d’un autre. Je n’en fais donc pas une généralité.
Tlou2 c'est un chef d'oeuvre absolu en terme de scénario, c'est le jeu le plus humaniste qu'il m'est été donné de voir.
Il mériterait d'être tout en haut, tellement il est intelligent dans ses propos.
Il arrive à comprendre et à nuancer l'humain à travers tous les conflits, qu'ils soient politiques ou idéologiques, inspirés de la religion et du conflit israélo-palestinien.
Tout en évoquant encore des conflits intérieurs comme la vengeance ou l'identité de genre, la notion du point de vue et de la morale.
Jamais un jeu n'était allez aussi loin.
Clair Obscur a beau avoir un scénario solide ça ne rivalise pas.
Même en ce qui concerne le deuil, le traitement sur Tlou2 est plus profond que celui du déni vu et revu sur Exp33.
Pour la partie gameplay Exp33 c'est très bon, dans l'ensemble le jeu mérite son succès mais pas à ce point.
Sa réussite s'explique par son univers accrocheur et par son aspect ludique du tour par tour avec l'intégration de la parade.
Un tour de force pour une première.
Mais pas de là à être le jeu le plus récompensé de l'histoire.
Bonus : Les Goty de Elden Ring comprennent aussi tous ceux du DLC sortie en 2024.
Techniquement Clair Obscur l'avait déjà dépassé largement.
Vous reprochez quelque chose aux développeurs alors qu'ils ne contrôlent pas vraiment cette hype ou les awards reçus.
Le jeu est surhypé car il représente une rupture nette avec les AAA: jeux tour par tour, OST classique, histoire et direction artistique bien loin des jeux classiques etc.
Les gens le voient comme une réponse, ça va au delà du jeu pour moi, c'est devenu un symbole, certains vous exagérez un peu, le jeu ne vous plait pas, ok, mais il représente ce qu'il représente (que ce soit un studio aidé par des presta ou autre) et il est très apprécié, c'est un fait
Silent Hill 2, Tlou part 2
Sur les forums, peut-être. Mais ici, dès le départ, on pouvait deviner que certains n’allaient pas l’aimer autant qu’ils l’auraient fait si d’autres studios avaient été aux commandes.
Cela dit, le grand public s’en moque complètement. Il ne milite pas.
Pour les joueurs « honnêtes », le plaisir de jeu, ses qualités comme ses faiblesses, ne sont dictés par rien d’autre que le jeu lui-même.
Son succès est effectivement devenu un symbole, et c’est là que réside le vrai problème. C’est dommage pour le jeu en tant que tel, car certains n’aiment pas être confrontés à ce symbole. Leur vision dogmatique du jeu vidéo les pousse alors à minimiser ses mérites : drama autour de son statut, de son budget, la taille de son equipe, débats pour savoir s’il est vraiment indé ou non, mise en avant de défauts pourtant présents dans absolument tous les RPG, etc...
D’ailleurs, le jeu n’a jamais reçu autant d’avis négatifs que depuis son GOTY.
dalbog La force de TLoU P2 sur l'aspect narratif est aussi liée à l'audace de sa mise en scène et de comment elle est racontée, au travers des 2 regards qui s'opposent. C'est crédible, touchant, pas manichéen. Après a l'image de TLoU P1, que j'ai aussi bcp aimé sur cet aspect, j'ai été déçu par les 2 fins, a mon gout trop improbables, trop hollywoodiennes.
Pour Clair Obscur, je trouve au contraire que la fin est hyper réussie dans son traitement du deuil et de la mise en abîme de cette famille, mais aussi du joueur. C'est même le premier jeu qui implique autant émotionnellement le joueur.
Tu comprendras
Aussi, CO33 a reussi a exceller dans des domaines très différents. C'est pas seulement un aspect qui ressort. Il a un scenario très prenant, un gameplay très interessant, une bande son fabuleuse,...
Un Elden ring par exemple, est très apprécié de son public, pour son open world et son gameplay très demandé type souls, mais pour le reste, c'est assez difficile de le mettre au dessus du reste dans d'autres categories (jeu d'acteur, scenario, bande son,...)
Mais au final, ca reste une question de gout, et chacun trouvera tel ou tel jeu mieux qu'un autre !
Je ne suis pas un fan des soulslike et TLoU 2 a été une purge pour moi (alors que le 1 est dans mon top 3).
Que ça vous plaise ou non, il y a des choses qu'on ne decide pas et quon ne change pas.
On est loin des mastodontes sortis la même année que BG3, BOTW, TW3, TLOU2 et ED.
Je ne nie pas les qualité de CO, c'est mon GOTY par défaut, mais pour bouffer du JRPG depuis que je joue aux JV, désolé, il a quand même énormément de defauts pour en faire le jeu le plus primé de l'histoire (équilibrage pété, recyclage a outrance en postgame, map blindée de zones optionnelles inutiles pour chopper des conneries style skins ou vinyles ect...).
Et je ne parlerais pas de l'histoire sur laquelle tout le monde se fap alors que rien que le début n'a aucun sens avec ce Gustave qui décide de faire l’expédition le lendemain du jour ou la meuf qu'il aime meurt au lieu de partir avant pour tenter de la sauver
En espérant que Broche aille faire un stage chez Sakaguchi (Fantasian est un bijou d’équilibrage et de zones annexes réellement utile), lui qui l'a cité lors des Game Awards.
Oui, un petit détail... Scénarium/20 comme d'autres aspects du scenario que je ne spoilerai pas.
xynot On ne parle pas de GOTY, mais du record de récompenses.
Et non pour moi TLOU2 ne mérite pas non plus d’être mis au même rang que les ambitions d'un TW3, ED, BOTW, BG3 ect...
"mais Astrobot, il a gagné parce qu'il est pas sorti la même année que BG3, BOTW, TW3, TLOU2 et ED".
Façon, on le sait, y'a des personnes pas très cohérentes ni consistantes sur ce site dans leurs raisonnements et pourtant, on le sait Astrobot il aurait pas été GOTY, et aurait eu bcp moins de titres s'il était sorti face a tous ces jeux, CO EXP33 y compris d'ailleurs. mais c'est comme ça, osef.
D'ailleurs je comprends pas les reproches :
- sur l'équilibrage : le jeu offre une liberté de build assez folle, et c'est au contraire grisant. Y'a vraiment que vers la toute fin (quand on est au moins au lvl 70) qu'on peut rouler sur le jeu, comme dans la plupart des RPG. Et encore je parle du jeu de base, car en post game et dans le DLC il faudra bien plus que ça.
Alors je sais qu'il y a eu bcp de patch d'équilibrage et de confort entre la sortie du jeu, quand certains l'ont fait, et quand je l'ai fait à l’automne, donc ça doit contribuer.
Tu réfléchis 2 sec guiguif? ça n'a rien de choquant du tout, y'a un vrai dilemne entre connaitre la date de sa mort, de ses proches, et se sacrifier pour tenter de sauver les autres, ou profiter de la vie jusqu'à la dernère minute.
Comme si c'était aussi simple que tu le presentes.
Meme s'il y a des points qui meritent plus de developpement, même ou s'il y a des choses qui auraient pu etre un peu mieux amenés (l'arrivée un peu forcée de Verso dans la Team par exemple), l'histoire, les personnages, la mise en scene et l'univers de ce jeu, c'est bien mieux amenés que 99% des jeux, les personnages ont des réactions crédibles et humaines, il doit son succes à ça, il est tres difficilement attaquable sur cet aspect, surtout pour un mec qui se fap sur FF7 Remake et Rebirth, regulierement niais et wtf... mais bon bref... je suis pas etonné.
« Pourquoi faire ? »
« Parce que c’est inutile et c’est du Nintendo ».
51love Encore une fois on ne parle pas du GOTY, mais du record de récompenses. Je sais que t'as ce besoin permanent de me coller depuis 6 mois mais fait un effort.
Tu réfléchis 2 sec guiguif? ça n'a rien de choquant du tout, y'a un vrai dilemne entre connaitre la date de sa mort, de ses proches, et se sacrifier pour tenter de sauver les autres, ou profiter de la vie jusqu'à la dernère minute.
Non, n'importe quelle homme aimant une femme fera tout pour la sauver quand c'est possible, ce qui était le cas ici, surtout si c'est pour partir faire l’expédition du lendemain de sa mort (et donc se sacrifier), ça n'a juste aucun sens. Ça aurait été d'ailleurs plus crédible qu'il parte faire l’expédition de l'année suivante après avoir ravalé le trauma de l'avoir perdu pour que ça n'arrive à personne d'autre.
Bref cet intro incohérente sert juste de tire-larme et de belle vignette pour youtubeurs, ça a fonctionné chez la plupart, pas sur moi.
La différence avec les FF7R c'est que c'est adapté d'un jeu datant de 30 piges, qu'ils n'ont pas vocation à être tire-larme/sérieux et qu'on leur a pas autant lustré les miches (Rebirth volé partout par le désormais oublié Metaphore, rappelons-le), mais bon encore une grande comparaison à coté de la plaque
Pour toi c'est à à côté de la plaque, mais pour moi, et a mon avis on est nombreux à le constater, tu viens pinailler sur la cohérence du comportement de Gustave alors qu'on t'a jamais vu reprocher des choses similaires a des jeux pourtant nettement moins bon.
1. Qu'il l'aime c'est une chose mais dans les faits ils sont séparés.
2. Quand bien même, c'est une mission suicide. Le contexte, il y a eu environ une soixantaine d'expédition avant et ils sont morts.
3. Il se prépare au mieux pour son expédition, les enjeux sont largement plus grands que sauver la fille qu'il aime
Son attitude est au contraire remarquable, il est pragmatique et réaliste.
Ça aurait nettement perdu en impact s'ils avaient joué dans le classicisme il part en expédition pour la sauver. C'est bon on en bouffe tous les jours de ces histoires qui ont ni queue ni tête et de ces personnages qui ont le QI d huitres.
Toi t'avais envie d'un énième Mario Bros pour quarantenaire, super.
3. Il se prépare au mieux pour son expédition, les enjeux sont largement plus grands que sauver la fille qu'il aime
J'oubliais de mentionner que Gustave participe à la dernière expédition avant son propre gommage... Rien de plus logique.
Évidement que je ne vais pas pinailler sur des jeux qui ne battent pas un record de récompense, la logique
Et ne me parle pas de nombreux alors que vous êtes 3/4 fans sur cet article, à la sortie les débats sur le scenario et les incohérences dans les comportement des personnages furent nombreux notamment sur le forum du jeu de JVC.
Pour moi quand tu aimes toujours quelqu'un et que tu n'as pas rompu tes liens avec la personne, agir de la sorte n'a pas de sens et fait que la scène de la mort de son ex ne m'a rien fait. C'est mal écrit.
Ça aurait nettement perdu en impact s'ils avaient joué dans le classicisme il part en expédition pour la sauver. C'est bon on en bouffe tous les jours de ces histoires qui ont ni queue ni tête et de ces personnages qui ont le QI d huitres.
Ce qui n'aurait rien changé à la suite de l'aventure.
Pas compris la vanne sur Mario.
Pour le reste on sera absolument pas d'accord mais bon j'ai déjà dit au dessu tout ce qu j'avais à dire sur le sujet et sur le comportement de Gustave.
Dans le fond, ça veut pas dire grand chose, juste qu'effectivement c'est tout de même la consécration quils ont fait de l'excellent boulot.
Et il a pas eu besoin de ces awards pour devenir l'un des jeux qui aura le plus marqué sur ces 10 dernières années au moins.
C'est un très bon jeu sur des critères objectifs, ok, le meilleur? Tjs dur a dire mais certainement pas en terme d'ambition.
Mais surtout subjectivement c'est un titre qui a énormément marqué, l'un des jeux les mieux notés de l'histoire de la part des joueurs sur les différents sites avec les jeux précités, sans oublier tout le buzz qu'il a fait pour son histoire et ses musiques...
... Là où la plupart des jeux sont oubliés 2 semaines après leur sortie, ça vaut mieux que toute la branlette ou les pleurnicheries de tous les prix osef de la presse.
Pour moi il merite son titre de Goty 2025 mais faut peut etre pas en faire trop non plus.
Et oui le jeu est excellent mais marquer une decenie franchement je crois que tu exageres.
Maintenant, je pense sincèrement qu'il peut prétendre être sur une short list des meilleurs jeux de la dernière décennie oui. D'ailleurs tous les éléments convergent dans ce sens.
Maintenant libre à chacun d'avoir son opinion sur le jeu mais c'est un autre sujet. A titre perso si je devais faire une liste de mes 10 jeux préférés depuis 10 ans, il serait très certainement dedans, dans un top 5 probablement pas.
Si Hades 2 et No Rest for The Wicked pouvait vite arriver sur ps5 ca m’arrangerait beaucoup...