Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Clair Obscur : Expedition 33
5
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18810
visites since opening : 32293142
link49 > blog
[GOTY] Clair Obscur : Expedition 33 a détrôné Elden Ring!!!


D'après une étude menée par les utilisateurs du forum ResetERA, Clair Obscur: Expedition 33 est désormais le jeu vidéo le plus récompensé de tous les temps par le titre de « Jeu de l'année ». Avec 436 récompenses, il dépasse d'une unité Elden Ring (2022), le précédent détenteur du record.

Pour rappel, en début d'année, le RPG occupait la troisième place avec 291 récompenses. Au fil des semaines, de nombreuses nouvelles distinctions lui ont été décernées par des rédactions, des associations et des organisations du monde entier, faisant ainsi grimper le total.

Un exploit remarquable et une source de fierté pour les développeurs de Sandfall Interactive, qui surpassent ainsi non seulement Elden Ring (435 récompenses), mais aussi des titres phares comme The Last of Us Part II (326), Baldur's Gate 3 (291) et The Witcher 3: Wild Hunt (281).

Source : https://multiplayer.it/notizie/clair-obscur-expedition-33-gioco-con-piu-goty-vinti-battuto-anche-elden-ring.html/
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, djfab, bogsnake, xrkmx, jamrock
    posted the 01/21/2026 at 06:16 PM by link49
    comments (73)
    noishe posted the 01/21/2026 at 06:20 PM
    J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, mais le surplus de hype est astronomique. Rien qu'en 2025 j'ai passé un meilleur moment sur Silksong
    guiguif posted the 01/21/2026 at 06:21 PM
    Ridicule
    link49 posted the 01/21/2026 at 06:22 PM
    La pression qu'ils vont avoir pour la suite.

    S'ils font une suite encore meilleure, je signe direct.
    jacquescechirac posted the 01/21/2026 at 06:27 PM
    noishe tout l'inverse pour moi.
    comme quoi hein
    adamjensen posted the 01/21/2026 at 06:28 PM
    Mérité, surtout comparé à Elden Ring et The Last Of Us 2.
    perse9 posted the 01/21/2026 at 06:33 PM
    il surpasse que dalle faut arreter avec ce jeux surcoté, Hades 2 et SILKSONG lui sont largement superieur l'an dernier et une foisterminé tu as plus envie de le recommencer la ou hades 2 tu peux y jouer pendant 3 ans facile
    akinen posted the 01/21/2026 at 06:38 PM
    Logique.

    Bien sur, monsieur « noname » y trouvera à redire car son avis vaut mieux que le relevé mondial mais bon, on a l’habitude.

    Le jeu est massivement apprécié, c’est tout.
    gat posted the 01/21/2026 at 06:42 PM
    adamjensen akinen Mérité car ça vous arrange. Arrêtez votre hypocrisie à deux balles.

    akinen Toi, Rebirth a été apprécié par la presse et les joueurs et ça t’a pas empêché de lui cracher à la gueule
    51love posted the 01/21/2026 at 06:42 PM
    Ça reste du bullshit commercial, mais je vais pas faire seulement mon rabat joie

    Nan, bravo a eux, ils ont réussi là où bcp échouent, pourtant avec des budgets dev infiniment supérieur au moins de 10 millions utilisés pour ce projet. CO c'est une expérience à la fois très solide, singulière, magnifique que ce soit manette en main comme sur l'aspect narratif pour les oreilles comme pour les yeux

    Pas étonnant qu'il ait été prétendant dans à peu près toutes les catégories, qu'il ait gagné de nombreux prix, encore plus une année sans une énorme concurrence. Ya des années accessibles, comme 2025, comme 2024, mais quand t'as Elden Ring, BG3, BotW ou TLoUP2 en face..

    Très grand jeu, il a toute sa place pour moi sur une short liste des jeux les plus marquants de l'histoire

    j'aimerais tellement l'oublier et le redécouvrir

    perse9 Mario Kart c'est vachement mieux aussi
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 06:45 PM
    Vive la France
    jenicris posted the 01/21/2026 at 06:48 PM
    Il est très bon mais lol quand même
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 06:50 PM
    Tout ce foin pour rien.
    djfab posted the 01/21/2026 at 06:51 PM
    guiguif : ridicule ? Pourquoi, parce que toi tu préfères Elden Ring ? Il n'y a rien de ridicule, c'est un fait " Clair Obscur: Expedition 33 est désormais le jeu vidéo le plus récompensé de tous les temps", il va falloir faire avec, que ça te plaise ou non !
    djfab posted the 01/21/2026 at 06:52 PM
    perse9 : la qualité d'un jeu ne dépend pas de sa rejouabilité une fois que tu l'as terminé...
    noishe posted the 01/21/2026 at 06:53 PM
    jacquescechirac Si c'est tout l'inverse, c'est que tu n'a pas aimé Clair Obscur ? Car comme je le dis j'ai beaucoup aimé le jeu, c'était juste pas mon préféré de l'année

    akinen C'est pourtant bien d'avoir des opinions différentes, non ? Tu préfèrerais que tout le monde soit unanime tout le temps ?
    djfab posted the 01/21/2026 at 06:55 PM
    Surprenant, on ne pensait pas que ça irait jusque là, mais c'est logique et prouve bien à quel point le jeu est exceptionnel, n'en déplaise à certains.
    thelastone posted the 01/21/2026 at 07:12 PM
    Même si j'ai adoré elden ring le tabasse faut pas abusé non plus
    brook1 posted the 01/21/2026 at 07:23 PM
    jeanouillz posted the 01/21/2026 at 07:29 PM
    Après le body count voici le GOTY count
    guiguif posted the 01/21/2026 at 07:31 PM
    djfab Pas une question de préférence, il joue pas dans la même cours que les jeux cités, en plus d’être équilibré avec le cul.
    djfab posted the 01/21/2026 at 07:33 PM
    guiguif : ce n'est que ton avis, pas la réalité !
    narustorm posted the 01/21/2026 at 07:53 PM
    Le cinéma continue....
    51love posted the 01/21/2026 at 07:55 PM
    thelastone objectivement oui et non.

    Alors on va aller au dela des avis personnels car chacun aura ses préférences, mais si manette en main ER évidemment au dessus (d'a peu pres tout les jeux ), sur l'aspect narratif par contre...

    Et c'est surtout grace à cet aspect et ses musiques que CO a marqué autant.

    Après effectivement, globalement, ER c'est un jeu d'un tout autre niveau objectivement en terme d'ambition, de budget, ... A part TW3, les jeux R*, je vois pas bcp de jeux de solo qui pourraient s’asseoir à coté et dire 'je suis plus ambitieux que toi'

    Là encore, c'est pas aussi simple, vu l'orientation très différente des jeux, leurs forces et faiblesses..

    Et là ou je rejoins djfab, c'est qu'au delà du mal que je pense de ces awards :
    - tu n'en gagnes pas
    - tu ne fais pas autant de buzz
    - tu ne reçois pas autant d'éloge de la presse
    - et des joueurs (un des jeux les mieux notés de l'histoire sur internet)

    si tu n'es pas exceptionnel.

    D'autant plus que le jeu n'a aucun passif, ni un grand studio, ni une grande licence derrière pour appuyer le projet, et ils en sont là, sur un premier essai. C'est peut etre meme du jamais vu dans l'histoire.

    Après on verra Clair Obscur "2", vu qu'il sera attendu au tournant, les joueurs seront bcp plus biaisés ce coup ci.
    misterwhite posted the 01/21/2026 at 08:21 PM
    Un chef d'oeuvre ce jeu, mais il vaut pas Elden Ring faut pas deconner.
    akinen posted the 01/21/2026 at 08:26 PM
    gat mon avis perso. Ça change pas la reception globale.

    Je déteste le scenario de TLOU 2 et ses personnages. Pourtant c’est un goty tiers pour beaucoup.

    Le jeu est le plus récompensé, c’est factuel qu’on l’aime ou pas

    noishe c’est exactement ce que je défends constamment. Mais vu que bcp ici parlent comme si leur avis est une généralité, forcément ça me fait doucement rigoler.

    D’ailleurs les gens qui pensent avoir l’avis « vrai » parlent en utilisant des termes tel que surcoté, surnoté et inversement. Ils partent donc du principe qu’ils savent mieux que l’humanité entière.

    Mes avis sont persos et sont basés sur ma seule expérience de joueur. Ils ne sont pas mieux que ceux d’un autre. Je n’en fais donc pas une généralité.
    walterwhite posted the 01/21/2026 at 08:55 PM
    Ce média va mal
    kurosu posted the 01/21/2026 at 08:55 PM
    Ridicule
    patrickleclairvoyant posted the 01/21/2026 at 09:03 PM
    Sinon, ça parle quand de JV de manière profonde ? Parce que les notes et les tops c’est pas du JV hein
    xynot posted the 01/21/2026 at 09:14 PM
    Totalement mérité, rien de ridicule
    dalbog posted the 01/21/2026 at 09:19 PM
    Clair Obscur est un excellent Jrpg mais pas non plus au niveau d'un Tlou2 sur la narration.
    Tlou2 c'est un chef d'oeuvre absolu en terme de scénario, c'est le jeu le plus humaniste qu'il m'est été donné de voir.
    Il mériterait d'être tout en haut, tellement il est intelligent dans ses propos.

    Il arrive à comprendre et à nuancer l'humain à travers tous les conflits, qu'ils soient politiques ou idéologiques, inspirés de la religion et du conflit israélo-palestinien.
    Tout en évoquant encore des conflits intérieurs comme la vengeance ou l'identité de genre, la notion du point de vue et de la morale.

    Jamais un jeu n'était allez aussi loin.
    Clair Obscur a beau avoir un scénario solide ça ne rivalise pas.
    Même en ce qui concerne le deuil, le traitement sur Tlou2 est plus profond que celui du déni vu et revu sur Exp33.

    Pour la partie gameplay Exp33 c'est très bon, dans l'ensemble le jeu mérite son succès mais pas à ce point.
    Sa réussite s'explique par son univers accrocheur et par son aspect ludique du tour par tour avec l'intégration de la parade.

    Un tour de force pour une première.
    Mais pas de là à être le jeu le plus récompensé de l'histoire.

    Bonus : Les Goty de Elden Ring comprennent aussi tous ceux du DLC sortie en 2024.
    Techniquement Clair Obscur l'avait déjà dépassé largement.
    wickette posted the 01/21/2026 at 09:29 PM
    Les gens ne comprennent pas que c'est la communauté qui le surhype, pas sandfall qui force comme des dingues...

    Vous reprochez quelque chose aux développeurs alors qu'ils ne contrôlent pas vraiment cette hype ou les awards reçus.

    Le jeu est surhypé car il représente une rupture nette avec les AAA: jeux tour par tour, OST classique, histoire et direction artistique bien loin des jeux classiques etc.

    Les gens le voient comme une réponse, ça va au delà du jeu pour moi, c'est devenu un symbole, certains vous exagérez un peu, le jeu ne vous plait pas, ok, mais il représente ce qu'il représente (que ce soit un studio aidé par des presta ou autre) et il est très apprécié, c'est un fait
    djfab posted the 01/21/2026 at 09:34 PM
    Dalbog : "le deuil / le déni vu et revu sur Exp33." : ???? Le deuil traité d'une manière aussi incroyable que dans Clair Obscur, faudra que tu me cites les jeux qui ont fait aussi bien, parce que là je vois pas !!
    dalbog posted the 01/21/2026 at 09:37 PM
    djfab

    Silent Hill 2, Tlou part 2
    mrvince posted the 01/21/2026 at 09:57 PM
    Qu'est ce qu'il faut pas lire. On va aller dormir ca ira mieux demain. Ou pas.
    51love posted the 01/21/2026 at 10:11 PM
    wickette

    Sur les forums, peut-être. Mais ici, dès le départ, on pouvait deviner que certains n’allaient pas l’aimer autant qu’ils l’auraient fait si d’autres studios avaient été aux commandes.

    Cela dit, le grand public s’en moque complètement. Il ne milite pas.

    Pour les joueurs « honnêtes », le plaisir de jeu, ses qualités comme ses faiblesses, ne sont dictés par rien d’autre que le jeu lui-même.

    Son succès est effectivement devenu un symbole, et c’est là que réside le vrai problème. C’est dommage pour le jeu en tant que tel, car certains n’aiment pas être confrontés à ce symbole. Leur vision dogmatique du jeu vidéo les pousse alors à minimiser ses mérites : drama autour de son statut, de son budget, la taille de son equipe, débats pour savoir s’il est vraiment indé ou non, mise en avant de défauts pourtant présents dans absolument tous les RPG, etc...

    D’ailleurs, le jeu n’a jamais reçu autant d’avis négatifs que depuis son GOTY.

    dalbog La force de TLoU P2 sur l'aspect narratif est aussi liée à l'audace de sa mise en scène et de comment elle est racontée, au travers des 2 regards qui s'opposent. C'est crédible, touchant, pas manichéen. Après a l'image de TLoU P1, que j'ai aussi bcp aimé sur cet aspect, j'ai été déçu par les 2 fins, a mon gout trop improbables, trop hollywoodiennes.

    Pour Clair Obscur, je trouve au contraire que la fin est hyper réussie dans son traitement du deuil et de la mise en abîme de cette famille, mais aussi du joueur. C'est même le premier jeu qui implique autant émotionnellement le joueur.
    xynot posted the 01/21/2026 at 10:39 PM
    ça trigger certains mais est-ce qu'à l'époque on les entendait dire que Tlou 2 avait un nombre de prix ridicule ?
    gat posted the 01/21/2026 at 11:19 PM
    akinen C’est TON avis. Voilà
    Tu comprendras
    burningcrimson posted the 01/21/2026 at 11:56 PM
    dalbog +100
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 12:19 AM
    patrickleclairvoyant tu oublies ses achats
    djfab posted the 01/22/2026 at 05:32 AM
    dalbog : donc on est d'accord que c abusé de dire " vu et revu" pour le deuil de clair obscur. Surtout que tu récite tlou 2 que tu dis toi meme que c différents de clair obscur. Effectivement, ça n'a rien a voir. Bref. Pour moi les deux sont des chef d'oeuvre (tlou 2 fois et clair obscur) et fait arrêter de chercher à minimiser l'exploit de clair obscur.
    sdkios posted the 01/22/2026 at 07:12 AM
    Recevoir plus de titres ne veut pas forcément dire que le jeu est meilleur qu'un autre. Suffit d'etre en competition avec des meilleurs concurrents par exemple pour potentiellement recevoir moins d'awards. Autant on peut dire bravo a CO33, autant on peut aussi etre déçu des gros concurrents qui n'ont pas reussi a faire assez bien que pour attirer suffisement l'attention (Silksong souvent cité par exemple, qui est très bon, mais qui malgré ses longues années d'attente, n'a vraiment pas fait parler lontemps de lui.)
    Aussi, CO33 a reussi a exceller dans des domaines très différents. C'est pas seulement un aspect qui ressort. Il a un scenario très prenant, un gameplay très interessant, une bande son fabuleuse,...
    Un Elden ring par exemple, est très apprécié de son public, pour son open world et son gameplay très demandé type souls, mais pour le reste, c'est assez difficile de le mettre au dessus du reste dans d'autres categories (jeu d'acteur, scenario, bande son,...)
    Mais au final, ca reste une question de gout, et chacun trouvera tel ou tel jeu mieux qu'un autre !
    akinen posted the 01/22/2026 at 07:45 AM
    gat n’est ce pas
    thelastone posted the 01/22/2026 at 08:00 AM
    51love Oui je pense a peu près la même chose c'est l'aspect nouveau/original qui fait la différence, moi je parlais plus en terme de richesse/possibilité dans le jeu (oui la narration ça risque pas de changé).
    gasmok2 posted the 01/22/2026 at 08:17 AM
    Amplement mérité tant le jeu est bon.
    Je ne suis pas un fan des soulslike et TLoU 2 a été une purge pour moi (alors que le 1 est dans mon top 3).
    yukilin posted the 01/22/2026 at 08:25 AM
    Vous pouvez râler tant que vous voulez ici, vous changerez pas la réalité et c'est ça qui est drôle et rend certains commentaires ridicules.
    Que ça vous plaise ou non, il y a des choses qu'on ne decide pas et quon ne change pas.
    guiguif posted the 01/22/2026 at 10:21 AM
    djfab La seule réalité c'est qu'il est sorti une année ou yavait rien en face en dehors de jeux indés 1.5 et d'un DKB deja oublié. Reste KCD2, mais trop de niche.
    On est loin des mastodontes sortis la même année que BG3, BOTW, TW3, TLOU2 et ED.

    Je ne nie pas les qualité de CO, c'est mon GOTY par défaut, mais pour bouffer du JRPG depuis que je joue aux JV, désolé, il a quand même énormément de defauts pour en faire le jeu le plus primé de l'histoire (équilibrage pété, recyclage a outrance en postgame, map blindée de zones optionnelles inutiles pour chopper des conneries style skins ou vinyles ect...).

    Et je ne parlerais pas de l'histoire sur laquelle tout le monde se fap alors que rien que le début n'a aucun sens avec ce Gustave qui décide de faire l’expédition le lendemain du jour ou la meuf qu'il aime meurt au lieu de partir avant pour tenter de la sauver

    En espérant que Broche aille faire un stage chez Sakaguchi (Fantasian est un bijou d’équilibrage et de zones annexes réellement utile), lui qui l'a cité lors des Game Awards.
    djfab posted the 01/22/2026 at 11:11 AM
    Guiguif : tu cites des défauts extrêmement mineurs, t'es même obligé de parler du post game des des zones optionnelles... Pour l'histoire là aussi t'es obligé de chercher dans les petits détails... Bref, ton message initial "ridicule" c'est bien n'importe quoi, faut accepter la réalité, même si elle ne te plait pas. Voir le message de yukilin ci-dessus aussi, c'est vos messages qui sont ridicules en fait.
    xynot posted the 01/22/2026 at 11:41 AM
    guiguif personne chialait que les goty précédents avaient des récompenses par milliers de tous les sens, donc arrêtez, c'est juste que vous préférez Tlou 2 et autres à CO (et vous avez le droit) mais y'a pas de vol
    guiguif posted the 01/22/2026 at 12:11 PM
    djfab C'est un défaut mineur l’équilibrage des combats et les zones annexes dans un J-RPG ? Première nouvelle
    Oui, un petit détail... Scénarium/20 comme d'autres aspects du scenario que je ne spoilerai pas.

    xynot On ne parle pas de GOTY, mais du record de récompenses.
    Et non pour moi TLOU2 ne mérite pas non plus d’être mis au même rang que les ambitions d'un TW3, ED, BOTW, BG3 ect...
    djfab posted the 01/22/2026 at 12:19 PM
    guiguif : si les défauts que tu cites valent 1, les qualités du jeux valent 100. Résultats : record de goty, que ça te plaise ou non !
    51love posted the 01/22/2026 at 12:21 PM
    djfab xynot Effectivement quand Astrobot a gagné le GOTY (c'était surprenant mais mérité) on l'a pas vu venir guiguif et d'autres faire le rabats joie du genre :

    "mais Astrobot, il a gagné parce qu'il est pas sorti la même année que BG3, BOTW, TW3, TLOU2 et ED".

    Façon, on le sait, y'a des personnes pas très cohérentes ni consistantes sur ce site dans leurs raisonnements et pourtant, on le sait Astrobot il aurait pas été GOTY, et aurait eu bcp moins de titres s'il était sorti face a tous ces jeux, CO EXP33 y compris d'ailleurs. mais c'est comme ça, osef.

    D'ailleurs je comprends pas les reproches :
    - sur l'équilibrage : le jeu offre une liberté de build assez folle, et c'est au contraire grisant. Y'a vraiment que vers la toute fin (quand on est au moins au lvl 70) qu'on peut rouler sur le jeu, comme dans la plupart des RPG. Et encore je parle du jeu de base, car en post game et dans le DLC il faudra bien plus que ça.

    Alors je sais qu'il y a eu bcp de patch d'équilibrage et de confort entre la sortie du jeu, quand certains l'ont fait, et quand je l'ai fait à l’automne, donc ça doit contribuer.


    Et je ne parlerais pas de l'histoire sur laquelle tout le monde se fap alors que rien que le début n'a aucun sens avec ce Gustave qui décide de faire l’expédition le lendemain du jour ou la meuf qu'il aime meurt au lieu de partir avant pour tenter de la sauver


    Tu réfléchis 2 sec guiguif? ça n'a rien de choquant du tout, y'a un vrai dilemne entre connaitre la date de sa mort, de ses proches, et se sacrifier pour tenter de sauver les autres, ou profiter de la vie jusqu'à la dernère minute.

    Comme si c'était aussi simple que tu le presentes.

    Meme s'il y a des points qui meritent plus de developpement, même ou s'il y a des choses qui auraient pu etre un peu mieux amenés (l'arrivée un peu forcée de Verso dans la Team par exemple), l'histoire, les personnages, la mise en scene et l'univers de ce jeu, c'est bien mieux amenés que 99% des jeux, les personnages ont des réactions crédibles et humaines, il doit son succes à ça, il est tres difficilement attaquable sur cet aspect, surtout pour un mec qui se fap sur FF7 Remake et Rebirth, regulierement niais et wtf... mais bon bref... je suis pas etonné.
    xynot posted the 01/22/2026 at 12:34 PM
    51love j'applaudis
    patrickleclairvoyant posted the 01/22/2026 at 12:38 PM
    ouroboros4  Achat du jour : « Slip banane Donkey Kong »
    « Pourquoi faire ? »
    « Parce que c’est inutile et c’est du Nintendo ».
    cidkageno posted the 01/22/2026 at 12:40 PM
    Bien plus mérité qu'Astrobot en tout cas.
    guiguif posted the 01/22/2026 at 12:47 PM
    djfab Pour un fan aveugle sans doute.

    51love Encore une fois on ne parle pas du GOTY, mais du record de récompenses. Je sais que t'as ce besoin permanent de me coller depuis 6 mois mais fait un effort.

    Tu réfléchis 2 sec guiguif? ça n'a rien de choquant du tout, y'a un vrai dilemne entre connaitre la date de sa mort, de ses proches, et se sacrifier pour tenter de sauver les autres, ou profiter de la vie jusqu'à la dernère minute.
    Non, n'importe quelle homme aimant une femme fera tout pour la sauver quand c'est possible, ce qui était le cas ici, surtout si c'est pour partir faire l’expédition du lendemain de sa mort (et donc se sacrifier), ça n'a juste aucun sens. Ça aurait été d'ailleurs plus crédible qu'il parte faire l’expédition de l'année suivante après avoir ravalé le trauma de l'avoir perdu pour que ça n'arrive à personne d'autre.
    Bref cet intro incohérente sert juste de tire-larme et de belle vignette pour youtubeurs, ça a fonctionné chez la plupart, pas sur moi.

    La différence avec les FF7R c'est que c'est adapté d'un jeu datant de 30 piges, qu'ils n'ont pas vocation à être tire-larme/sérieux et qu'on leur a pas autant lustré les miches (Rebirth volé partout par le désormais oublié Metaphore, rappelons-le), mais bon encore une grande comparaison à coté de la plaque
    51love posted the 01/22/2026 at 01:24 PM
    guiguif mec tu tenais ces propos des qu'il a été GOTY t'as besoin que je te rafraîchisse la mémoire une nouvelle fois ?

    Pour toi c'est à à côté de la plaque, mais pour moi, et a mon avis on est nombreux à le constater, tu viens pinailler sur la cohérence du comportement de Gustave alors qu'on t'a jamais vu reprocher des choses similaires a des jeux pourtant nettement moins bon.

    1. Qu'il l'aime c'est une chose mais dans les faits ils sont séparés.
    2. Quand bien même, c'est une mission suicide. Le contexte, il y a eu environ une soixantaine d'expédition avant et ils sont morts.
    3. Il se prépare au mieux pour son expédition, les enjeux sont largement plus grands que sauver la fille qu'il aime

    Son attitude est au contraire remarquable, il est pragmatique et réaliste.

    Ça aurait nettement perdu en impact s'ils avaient joué dans le classicisme il part en expédition pour la sauver. C'est bon on en bouffe tous les jours de ces histoires qui ont ni queue ni tête et de ces personnages qui ont le QI d huitres.

    Toi t'avais envie d'un énième Mario Bros pour quarantenaire, super.
    51love posted the 01/22/2026 at 01:51 PM
    guiguif et quand je dis

    3. Il se prépare au mieux pour son expédition, les enjeux sont largement plus grands que sauver la fille qu'il aime

    J'oubliais de mentionner que Gustave participe à la dernière expédition avant son propre gommage... Rien de plus logique.
    guiguif posted the 01/22/2026 at 01:55 PM
    51love Non, j'ai jamais dit qu'il ne méritait pas le GOTY (c'est le mien par défaut, je le rappelle au cas ou). Là le sujet c'est le records de récompenses, pas le GOTY.

    Évidement que je ne vais pas pinailler sur des jeux qui ne battent pas un record de récompense, la logique
    Et ne me parle pas de nombreux alors que vous êtes 3/4 fans sur cet article, à la sortie les débats sur le scenario et les incohérences dans les comportement des personnages furent nombreux notamment sur le forum du jeu de JVC.

    Pour moi quand tu aimes toujours quelqu'un et que tu n'as pas rompu tes liens avec la personne, agir de la sorte n'a pas de sens et fait que la scène de la mort de son ex ne m'a rien fait. C'est mal écrit.

    Ça aurait nettement perdu en impact s'ils avaient joué dans le classicisme il part en expédition pour la sauver. C'est bon on en bouffe tous les jours de ces histoires qui ont ni queue ni tête et de ces personnages qui ont le QI d huitres.
    Ce qui n'aurait rien changé à la suite de l'aventure.

    Pas compris la vanne sur Mario.
    51love posted the 01/22/2026 at 02:26 PM
    guiguif j'ai pas prétendu que t'avais dit qu'il ne méritait pas le GOTY cette année, relis les messages, tu fais mine de pas comprendre comme d'hab.

    Pour le reste on sera absolument pas d'accord mais bon j'ai déjà dit au dessu tout ce qu j'avais à dire sur le sujet et sur le comportement de Gustave.
    sickjackz posted the 01/22/2026 at 02:27 PM
    Autant j’ai adoré CoE33... Autant c’est mon GOTY 2025... autant qu’il devienne le jeu le plus recompensé de l’histoire est ridicule... Mais bon c’etait egalement le cas pour Elden Ring...
    djfab posted the 01/22/2026 at 03:23 PM
    sickjackz : et quel jeu devrait avoir ce titre alors selon toi ? (puisque c'est ridicule pour COE33) Sachant de toutes façons que ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais ça veut dire quelque chose quand même !
    jamrock posted the 01/22/2026 at 03:46 PM
    Qu'il ait dépassé cet étron fumant de TLOU2 est une excellente chose
    51love posted the 01/22/2026 at 04:23 PM
    djfab ce qui est ridicule c'est surtout d'attacher suffisamment d'importance à ces prix pour s'indigner qu'un jeu soit le plus récompensé.

    Dans le fond, ça veut pas dire grand chose, juste qu'effectivement c'est tout de même la consécration quils ont fait de l'excellent boulot.

    Et il a pas eu besoin de ces awards pour devenir l'un des jeux qui aura le plus marqué sur ces 10 dernières années au moins.

    C'est un très bon jeu sur des critères objectifs, ok, le meilleur? Tjs dur a dire mais certainement pas en terme d'ambition.

    Mais surtout subjectivement c'est un titre qui a énormément marqué, l'un des jeux les mieux notés de l'histoire de la part des joueurs sur les différents sites avec les jeux précités, sans oublier tout le buzz qu'il a fait pour son histoire et ses musiques...

    ... Là où la plupart des jeux sont oubliés 2 semaines après leur sortie, ça vaut mieux que toute la branlette ou les pleurnicheries de tous les prix osef de la presse.
    sickjackz posted the 01/22/2026 at 07:20 PM
    Djfab aucun justement. Cette histoire de jeu le plus titré ca n’a aucune signification vu que chaque annee il y a plus de titres de distribués donc systematiquement plus de chance d’etre le plus titré...
    Pour moi il merite son titre de Goty 2025 mais faut peut etre pas en faire trop non plus.
    sickjackz posted the 01/22/2026 at 07:23 PM
    Aerisetsenseisurunbateau je pense pas qu’il faille parler d’indignation. Je comprends surtout pas l’interet de ce genre de statistique et justement que des gens puissent y porter de l’importance.
    Et oui le jeu est excellent mais marquer une decenie franchement je crois que tu exageres.
    51love posted the 01/22/2026 at 07:48 PM
    sickjackz oui là où je te rejoins totalement c'est que c'est de la branlette, du bullshit commercial comme je l'ai dit dans ma 1ere phrase ici meme.

    Maintenant, je pense sincèrement qu'il peut prétendre être sur une short list des meilleurs jeux de la dernière décennie oui. D'ailleurs tous les éléments convergent dans ce sens.

    Maintenant libre à chacun d'avoir son opinion sur le jeu mais c'est un autre sujet. A titre perso si je devais faire une liste de mes 10 jeux préférés depuis 10 ans, il serait très certainement dedans, dans un top 5 probablement pas.
    sickjackz posted the 01/22/2026 at 07:53 PM
    aerisetsenseisurunbateau et bien on est daccord... il serait probablement dans mon top10... En meme temps ces dernieres annees on a pas ete tant gaté que ca.
    51love posted the 01/22/2026 at 08:21 PM
    sickjackz ^^ je me regale moi
    sickjackz posted the 01/22/2026 at 08:29 PM
    51love je t’envie... je crois que je dois devenir un vieux con ????
    51love posted the 01/22/2026 at 11:33 PM
    sickjackz hahaha peu etre ou alors tu choisis pas tjs bien tes jeux en fonction de ce que recherches? Disco Elysium, Hollow Knight, Hades, Outer Wilds, Satisfactory, Blue Prince, ..... bcp de jeux indés, mais au final, c'est là où il y a le plus d'originalité et de plaisir de jeux souvent pour moi, en plus des meilleurs AAA comme certains qu'on a cité plus haut ^^
    sickjackz posted the 01/23/2026 at 10:21 AM
    51love Et bien detrompe toi... j’ai fait tous les jeux cités. Bcp aimé Hollow Knight, Hades, Blueprince, Silksong...Et je compte justement beaucoup plus sur les indés maintenant parce que au niveau des AAA j’ai l’impression que la creativité a totalement disparu.
    Si Hades 2 et No Rest for The Wicked pouvait vite arriver sur ps5 ca m’arrangerait beaucoup...
    51love posted the 01/23/2026 at 01:32 PM
    sickjackz hades 2 est pas sur PS5?
    sickjackz posted the 01/23/2026 at 05:23 PM
    51love Non juste PC et switch 2 pour l'instant... Je pense qu'il arrivera dans 6 mois voir un an.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo