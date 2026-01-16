Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Champions
1
Likers
name : Pokemon Champions
platform : Switch 2
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18791
visites since opening : 32175323
link49 > blog
[Rumeur] Spéculations sur une nouvelle Switch 2, une Switch 2 Lite?


Lors de la sortie de la Switch originale, Nintendo n'offrait qu'un seul modèle. Au fil des années, la console a vu l'arrivée de versions améliorées comme la Switch Lite et la Switch OLED. Il est fort probable que la Switch 2 suive le même chemin, mais quand ? Eh bien, selon certaines rumeurs, Nintendo y réfléchirait déjà.

Dootsky, du site Bluesky, a exploré le portail des comptes Nintendo et a fait une découverte plutôt intéressante. Un modèle de Switch 2 portant le nom « OSM » y est actuellement dissimulé. À première vue, cela peut paraître anodin, mais ceux qui ont suivi de près la présentation de la Switch 2 de près devinent sans doute où cela nous mène.

Ceux qui ont suivi de près les rumeurs et les spéculations il y a quelques mois savent que la Switch 2 aurait porté le nom de code « Ounce ». La présence de ce modèle « OSM » sur le portail des comptes Nintendo laisse penser que ces lettres pourraient signifier « Ounce Small Model ». En d'autres termes, une Switch 2 qui se rapprocherait davantage de ce que la Switch Lite était pour la Switch.

Bien sûr, tout cela n'est que spéculation pour l'instant, mais il est clair que ce code produit OSM est lié à quelque chose que Nintendo prépare. Il est également intéressant de noter qu'aucun autre code produit n'a permis d'afficher d'images sur le portail des comptes Nintendo, contrairement à OSM. Simple vestige oublié par Nintendo ou indice d'une nouveauté ? À vous de jouer !

Source : https://www.gonintendo.com/contents/56723-rumor-nintendo-account-portal-discovery-leads-to-new-switch-2-model-speculation/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/16/2026 at 05:07 AM by link49
    comments (16)
    pimoody posted the 01/16/2026 at 05:22 AM
    Une Switch 2 lite abordable sans nul doute. Mais ce qui serait cool c’est deux modèle de Lite, genre une premium avec OLED et une plus grande capacité de stockage de base.
    cyr posted the 01/16/2026 at 05:59 AM
    pimoody il faut que ça soit moins chère que le modèle de base.....
    dono56 posted the 01/16/2026 at 06:04 AM
    On se retrouvera avec une lite à 300 balles, soit le prix de lancement de la switch originale.
    richterbelmont posted the 01/16/2026 at 06:22 AM
    Le modèle que j'attends
    yogfei posted the 01/16/2026 at 06:38 AM
    dono56 330€ le prix de lancement.
    link49 posted the 01/16/2026 at 06:40 AM
    Perso, j'en prendrai une, pour pouvoir mettre tous les Pokemon de la Gen 10 sur une seule et même cartouche.
    dono56 posted the 01/16/2026 at 06:58 AM
    En vrai une petite switch 2 lite avec un full HD en plus petit écran, nickel pour les pokemon, zelda 2d, dragon quest ect ????
    giru posted the 01/16/2026 at 07:02 AM
    Une Switch 2 Lite est clairement indispensable pour avoir un modèle entrée de gamme abordable… le plus vite ils la sortent le mieux.
    nyseko posted the 01/16/2026 at 07:16 AM
    Une Nintendo Switch 2 Lite ne fait de toute façon aucun doute.
    xynot posted the 01/16/2026 at 07:26 AM
    ça serait très bienvenu pour adoucir le prix
    wickette posted the 01/16/2026 at 07:51 AM
    J’attends la potentielle version OLED perso

    En general c’est accompagné d’un meilleur node type 7/6/5 nm peut-être et donc d’une meilleure autonomie

    Le LCD, quand t’étais dur switch 1 oled et quand d’autres ecrans de la maison sont oled…c’est difficile de le considérer autrement qu’une tech un autre temps
    syoshu posted the 01/16/2026 at 08:37 AM
    Les modeles Lite sont en generale moins chere... A voir si ils y arriveront avec l'augmentation des couts
    rocan posted the 01/16/2026 at 08:43 AM
    Je vois mal Nintendo proposer une Lite aussi vite vu l'explosion du coût des composants..
    cyr posted the 01/16/2026 at 09:08 AM
    wickette la oled, s'il la sorte c'est pas avant 3 ans. Comme la lite. Sinon bonjour l'embrouille dans la tête des gens...

    Après perso une lite ça m'attire pas, car ça perd tous l'intérêt du concept de la switch ou switch2...et au revoir le mode souris.....

    Personne n'y a penser a ça....
    wickette posted the 01/16/2026 at 09:10 AM
    cyr yes c’est pas pour tout de suite heureusement, le refreh à mi-vie type nintendo ds lite, new 3DS, switch oled c’est 2-4 ans mini
    rogeraf posted the 01/16/2026 at 09:18 AM
    Oui ca parait logique, après ca sera pas avant quelques années ...
    Apres je préfere la switch 2 en l'etat (4k) qu'une version low coast
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo