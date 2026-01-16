Lors de la sortie de la Switch originale, Nintendo n'offrait qu'un seul modèle. Au fil des années, la console a vu l'arrivée de versions améliorées comme la Switch Lite et la Switch OLED. Il est fort probable que la Switch 2 suive le même chemin, mais quand ? Eh bien, selon certaines rumeurs, Nintendo y réfléchirait déjà.
Dootsky, du site Bluesky, a exploré le portail des comptes Nintendo et a fait une découverte plutôt intéressante. Un modèle de Switch 2 portant le nom « OSM » y est actuellement dissimulé. À première vue, cela peut paraître anodin, mais ceux qui ont suivi de près la présentation de la Switch 2 de près devinent sans doute où cela nous mène.
Ceux qui ont suivi de près les rumeurs et les spéculations il y a quelques mois savent que la Switch 2 aurait porté le nom de code « Ounce ». La présence de ce modèle « OSM » sur le portail des comptes Nintendo laisse penser que ces lettres pourraient signifier « Ounce Small Model ». En d'autres termes, une Switch 2 qui se rapprocherait davantage de ce que la Switch Lite était pour la Switch.
Bien sûr, tout cela n'est que spéculation pour l'instant, mais il est clair que ce code produit OSM est lié à quelque chose que Nintendo prépare. Il est également intéressant de noter qu'aucun autre code produit n'a permis d'afficher d'images sur le portail des comptes Nintendo, contrairement à OSM. Simple vestige oublié par Nintendo ou indice d'une nouveauté ? À vous de jouer !
Source : https://www.gonintendo.com/contents/56723-rumor-nintendo-account-portal-discovery-leads-to-new-switch-2-model-speculation/
posted the 01/16/2026 at 05:07 AM by link49
En general c’est accompagné d’un meilleur node type 7/6/5 nm peut-être et donc d’une meilleure autonomie
Le LCD, quand t’étais dur switch 1 oled et quand d’autres ecrans de la maison sont oled…c’est difficile de le considérer autrement qu’une tech un autre temps
Après perso une lite ça m'attire pas, car ça perd tous l'intérêt du concept de la switch ou switch2...et au revoir le mode souris.....
Personne n'y a penser a ça....
Apres je préfere la switch 2 en l'etat (4k) qu'une version low coast