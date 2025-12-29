Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Selon vous, quel est le plus beau jeu de la console?


Metroid Prime 4 a l'air pas mal graphiquement, mais pas dans le désert. Cyberpunk 2077 et les trois Yakuza sont aussi impressionnant graphiquement.



Star Wars Outlaws a l'air aussi propre sur Nintendo Switch 2.



Enfin, Final Fantasy VII Remake Intergrade tire partie des capacités de la console, surtout son mode portable qui a l'air incroyable. Selon vous, lequel est le plus beau ?

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pus9nd/best_looking_switch_2_game/
    posted the 12/29/2025 at 05:33 PM by link49
    comments (7)
    marcelpatulacci posted the 12/29/2025 at 05:38 PM
    Facile: c'est le jeu qui ne sortira jamais dessus.
    darkwii posted the 12/29/2025 at 05:39 PM
    Moi qui est en train de faire assassin screed shadow je suis vraiment impressionné par le portage le jeu est vraiment jolie et pour un open world il y a vraiment très peu de clipping donc j hésite entre assassin screed shadow et cyberpunk
    link49 posted the 12/29/2025 at 05:41 PM
    Personnellement, je dirais Metroid Prime 4. Je suis bluffé, même en mode portable.
    cyr posted the 12/29/2025 at 05:51 PM
    marcelpatulacci oublie pas de prendre de bonne résolution pour 2026.


    Perso je dirais star wars outlaw. Mais forcément j'ai pas tous les jeux, j'ai pas assassin creed shadow, et j'ai a peine démarré metroid prime 4.

    Cyberpunk sympa.
    pharrell posted the 12/29/2025 at 05:53 PM
    Je viens de l’acheter aujourd’hui donc je peux pas encore me prononcer

    En plus j’ai pris seulement… Super Mario Wonder

    Même pas un jeu switch 2… le boulet ! J’avais plus la Switch quand c’est sortie, je voulais absolument le faire. Je pense que comme premier jeu je prendrais Metroid Prime 4 quand même.

    J’ai renoncé totalement aux autres consoles qui n’ont plus d’identité. Je vais jouer qu’à des jeux 100% exclu console Nintendo.
    akinen posted the 12/29/2025 at 06:08 PM
    FF7 rebirth sans hésiter. La performance est incroyable.

    Par contre c’est pas le plus gros exploit. DK Bananza est époustouflant au même titre qu’Astro.
    djfab posted the 12/29/2025 at 06:19 PM
    pharrell : tu as un PC à côté quand même ?
