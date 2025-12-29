Metroid Prime 4 a l'air pas mal graphiquement, mais pas dans le désert. Cyberpunk 2077 et les trois Yakuza sont aussi impressionnant graphiquement.
Star Wars Outlaws a l'air aussi propre sur Nintendo Switch 2.
Enfin, Final Fantasy VII Remake Intergrade tire partie des capacités de la console, surtout son mode portable qui a l'air incroyable. Selon vous, lequel est le plus beau ?
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pus9nd/best_looking_switch_2_game/
tags :
posted the 12/29/2025 at 05:33 PM by link49
Perso je dirais star wars outlaw. Mais forcément j'ai pas tous les jeux, j'ai pas assassin creed shadow, et j'ai a peine démarré metroid prime 4.
Cyberpunk sympa.
En plus j’ai pris seulement… Super Mario Wonder
Même pas un jeu switch 2… le boulet ! J’avais plus la Switch quand c’est sortie, je voulais absolument le faire. Je pense que comme premier jeu je prendrais Metroid Prime 4 quand même.
J’ai renoncé totalement aux autres consoles qui n’ont plus d’identité. Je vais jouer qu’à des jeux 100% exclu console Nintendo.
Par contre c’est pas le plus gros exploit. DK Bananza est époustouflant au même titre qu’Astro.