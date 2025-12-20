Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 1/2] EDGE offre un 4/10 à Metroid Prime 4 Beyond!!!


Voici les notes attribuées par le dernier magazine EDGE :

Octopath Traveller 0 [8]
Routine [8]
Hotel Infinity [8]
Marvel Cosmic Invasion [7]
Horses [7]
Skate Story [6]
Demonschool [6]
Sleep Awake [6]
Dispatch [5]
Kirby Air Riders [5]
Call of Duty: Black Ops 7 [4]
Metroid Prime 4: Beyond [4]

"Et ce va-et-vient incessant n'est rien comparé au remplissage excessif qui précède le dénouement du jeu : une série de péripéties scénaristiques d'une complexité exaspérante, surpassant même la fameuse quête de la Triforce dans Wind Waker. De ce fait, un Metroid déjà assez fade perd encore de son intérêt, passant de la déception à la gêne. Les jeux Nintendo ont déjà mis notre patience à rude épreuve, mais rarement de tant de manières à la fois, et toujours avec une intelligence intrinsèque qui rend ces travers pardonnables. Quelles que soient les idées qui vous traversaient l'esprit en 2017, vous n'imaginiez certainement pas ça."

Source : https://www.resetera.com/threads/edge-419-february-2026-romeo-is-a-dead-man-cover-story-reviews-include-metroid-prime-4-beyond-kirby-air-riders-dispatch-routine-skate-story.1388734/
    kisukesan
    posted the 12/20/2025 at 05:19 AM by link49
    shinz0 posted the 12/20/2025 at 05:54 AM
    Dispatch [5]
    dalbog posted the 12/20/2025 at 06:24 AM
    C'est un bon jeu dans l'ensemble, faut pas déconner non plus.

    J'ai passé un bien meilleur moment sur ce Metroid Prime 4 qu'un certain Donkey Kong Bananza qui s'est tapé des notes très élevés ce qui me paraît très surprenant vu ses inégalités.

    Je trouve la surenchère assez ridicules, il mérite une meilleure réception même si tout n'est pas parfait.
    derno posted the 12/20/2025 at 06:34 AM
    enfin là c'est abusé quand même, j'ai touché à des 4 et ça n'a rien à voir.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 06:42 AM
    J'ai bien fait d'avoir acheté Xenoblade Chronicles X a la place

    Monolith
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 06:42 AM
    jenicris
    Toujours aucune maj sur switch 2 pour au moins l’avoir à 60 fps
    jenicris posted the 12/20/2025 at 06:47 AM
    shambala93 en effet, pareil pour les 2 et 3 il me semble.
    Mais bon j'imagine qu'ils vont nous ressortir le remaster du remaster à 80 balles
    link49 posted the 12/20/2025 at 06:49 AM
    derno Je suis sur MP4 actuellement et pour moi il mérite un peu plus que la moyenne quand même.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 07:02 AM
    link49 tu lui mets combien ?
    link49 posted the 12/20/2025 at 07:17 AM
    jenicris Je lui mettrai un 7, et je suis moins fan de la saga Prime.
    kisukesan posted the 12/20/2025 at 07:27 AM
    C'est assez surprenant quand à côté de ça marvel cosmic invasion écope d'un 7 qui me paraît gentiment noté.
    sdkios posted the 12/20/2025 at 07:56 AM
    Dispatch 5 alors que c'est clairement le meilleur jeu du genre depuis bien longtemps
    Bon a l'inverse, ce Metroid ne seduit vraiment pas. Mais 4 ca me semble un peu abusé tout de meme.
    roivas posted the 12/20/2025 at 08:06 AM
    shambala93 pareil j'attends trop un patch 60 fps, voir même, tant qu'a rêver, un up de résolution ...

    Bon sinon Metroid moi c'est pour Noël, et je sais pas quoi penser du jeu les notes/commentaires vont vraiment dans tout les sens, je me limite à la lecture des conclusions pour ma me spoil.
    Bref, je verrais bien quand il sera entre mes mains.
    link49 posted the 12/20/2025 at 08:21 AM
    kisukesan Pas faux, comme le dernier Kirby qui écope d'un 5.
    bouftout77 posted the 12/20/2025 at 08:27 AM
    N importe quoi. Il est excellent mp4. Hormis oui la recherche des cristaux verts qui est chiante, le jeux déboite. Toujours plus les journalistes. J en veux bien plus des jeux noté 4 comme mp4. Ça reste du Metroid prime avec ses qualités et défauts. Comme dans tout les mp en autre défaut c est qu il y a trop de choses à scanner ce qui casse le rythme et le jeux et un peu court. Mais les phases d action et exploitation reste excellente.
    liquidsnake66 posted the 12/20/2025 at 08:28 AM
    C'est dur 4 quand même, un 6/7 serait plus adapté
    legato posted the 12/20/2025 at 09:01 AM
    Ce qui est important de souligner c'est le départ de rétro studio de 3 pillier créatif au sortir de Metroid corruption, ils ont fondé leurs studio et sortit un jeu chez Microsoft très imprégné du gameplay des prime Recore pour moi le jus de cerveau est parti du studio pour la saga Metroid vu le résultat affligeant du 4.
    Trop de choses à souligné sur le jeu qui prouve qu'il ne savent pas trop comment faire un Metroid en 3d
    wickette posted the 12/20/2025 at 09:16 AM
    Kirby 5 et mp4 4,…

    J’aurais pas noté comme ça surtout Kirby mais ça représente bien la qualité des jeux de lancement switch 2, les gens sont très divisés (les ventes de jeux pas ouf)

    En 2017 malgré un hardware bien plus faible, ils faisaient quasiment l’unanimité
    rocan posted the 12/20/2025 at 09:22 AM
    Toujours plus... Absolument n'importe quoi
    sonilka posted the 12/20/2025 at 09:46 AM
    Vu le résultat final, Edge est plus proche de la vérité que ceux qui ont collé des 9 ou 10 au jeu. C'est d'ailleurs tous ces tests dénués de recul et donc d'intérêt qui devraient vous offusquer. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les tests très sévères.
    link49 posted the 12/20/2025 at 09:51 AM
    rocan Je suis d'accord. A voir qui lui mettra un 3/10.
    hatefield posted the 12/20/2025 at 10:03 AM
    La vérité commence à se dévoiler.
    judebox posted the 12/20/2025 at 10:11 AM
    Ce qui m'offusque plus c'est cette abondance de tests à 9/10 qu'on a depuis des années.
    Quelqu'un sait comment Canard PC a noté ce MP4 ?
    masharu posted the 12/20/2025 at 10:33 AM
    Le test de Savun va faire mal.
    masharu posted the 12/20/2025 at 10:36 AM
    wickette Kirby Air Riders a le cul entre 2 chaises je dirais. Il a des airs de "Kirby Air Ride Definitive Edition" plus qu'un nouvel opus en fait.
    ouroboros4 posted the 12/20/2025 at 10:53 AM
    Hum le jeu à des défauts mais 4 c'est un peu trop sévère.
    ducknsexe posted the 12/20/2025 at 11:41 AM
    Ah ouais ca deviens n importe quoi leur bashing

    Dispatch [5]
    Kirby Air Riders [5]
    Call of Duty: Black Ops 7 [4]
    Metroid Prime 4: Beyond [4]

    Et cette merde Octopath Traveller 0 a recu [8]
    sk8mag posted the 12/20/2025 at 12:24 PM
    dalbog, même ressenti que toi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Metroid Prime 4 que sur Donkey Kong Bananza. Après cela reste subjectif, mais bon. Je suis aussi d'accord à propos du bashing qui en devient ridicule.
    temporell posted the 12/20/2025 at 01:01 PM
    pauvre bout de chou va, le 4/10 est logique pour une raison simple, MP4 était le jeu le plus attendu de 2025 du côté de Nintendo, une hype de fou, un futur diamant, un jeu qui aurait du être quasi parfait, un jeu digne de MP1 et 2...

    ils ont fait un jeu moins bon que le 3, qui du coup est limite un chef-d'oeuvre à côté du 4
    ouken posted the 12/20/2025 at 03:00 PM
    kisukesan de fou c'est du n'importe quoi
    zekk posted the 12/20/2025 at 03:45 PM
    ouken c'est le problème de la presse, ils sont censé avoir une certaine objectivité et noter le jeu en partie sur des critères assez objectif ( parce que pour moi tout n'est pas subjectif dans un test) et font n'importe quoi...

    Ce MP4 ne me donne pas envie, mais je suis sur également qu'il ne vaut pas cette note
    gaeon posted the 12/20/2025 at 05:05 PM
    J'ai 10 heures de jeu, c'est pas parfait mais a aucun moment je me dis que ça vaudra un 4/10 rien que parce que les bases de gameplay d'un Prime sont très bonnes et que sur le plan technique et artistique c'est bien costaud.

    D'ailleurs la quête de la triforce de Wind Waker c'était pas si naze que ça. C'était l'occasion, une fois recupérés tout les items, d'explorer complètement la map

    Mais bon il faut faire parler de soi je suppose.
    airzoom posted the 12/20/2025 at 10:19 PM
    dalbog pourquoi la mauvaise expérience sur DK ?
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 01:32 AM
    gaeon En fait ça me fait penser à la critique de Gamekult (le jeu à eu 6/10), à un moment le testeur dit "Appelez ça un syndrome de Stockholm ou un amour vache si vous voulez, mais même si ce nouvel opus est objectivement le plus mauvais de la série des Metroid Prime, il a malgré tout réussi à m’accrocher, parce que je serai toujours là pour Samus Aran. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans mon coeur, Metroid Prime 4 Beyond est un 7/10, mais en se référant au vénérable barème de notation du site de référence que vous pouvez retrouver ci-dessus, difficile de lui donner officiellement ce point en plus et croyez-moi que ça me brise le coeur, parce que même si plein d'aspects sont maladroits et/ou ratées, je suis quand même prêt à retourner sur Viewros."
    https://www.gamekult.com/jeux/metroid-prime-4-3050876091/test.html
    Bah là c'est pareil en plus accentué, car EDGE a eu certaine réputation à tenir.
