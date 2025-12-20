Voici les notes attribuées par le dernier magazine EDGE :
Octopath Traveller 0 [8]
Routine [8]
Hotel Infinity [8]
Marvel Cosmic Invasion [7]
Horses [7]
Skate Story [6]
Demonschool [6]
Sleep Awake [6]
Dispatch [5]
Kirby Air Riders [5]
Call of Duty: Black Ops 7 [4]
Metroid Prime 4: Beyond [4]
"Et ce va-et-vient incessant n'est rien comparé au remplissage excessif qui précède le dénouement du jeu : une série de péripéties scénaristiques d'une complexité exaspérante, surpassant même la fameuse quête de la Triforce dans Wind Waker. De ce fait, un Metroid déjà assez fade perd encore de son intérêt, passant de la déception à la gêne. Les jeux Nintendo ont déjà mis notre patience à rude épreuve, mais rarement de tant de manières à la fois, et toujours avec une intelligence intrinsèque qui rend ces travers pardonnables. Quelles que soient les idées qui vous traversaient l'esprit en 2017, vous n'imaginiez certainement pas ça."
Source : https://www.resetera.com/threads/edge-419-february-2026-romeo-is-a-dead-man-cover-story-reviews-include-metroid-prime-4-beyond-kirby-air-riders-dispatch-routine-skate-story.1388734/
J'ai passé un bien meilleur moment sur ce Metroid Prime 4 qu'un certain Donkey Kong Bananza qui s'est tapé des notes très élevés ce qui me paraît très surprenant vu ses inégalités.
Je trouve la surenchère assez ridicules, il mérite une meilleure réception même si tout n'est pas parfait.
Monolith
Toujours aucune maj sur switch 2 pour au moins l’avoir à 60 fps
Mais bon j'imagine qu'ils vont nous ressortir le remaster du remaster à 80 balles
Bon a l'inverse, ce Metroid ne seduit vraiment pas. Mais 4 ca me semble un peu abusé tout de meme.
Bon sinon Metroid moi c'est pour Noël, et je sais pas quoi penser du jeu les notes/commentaires vont vraiment dans tout les sens, je me limite à la lecture des conclusions pour ma me spoil.
Bref, je verrais bien quand il sera entre mes mains.
Trop de choses à souligné sur le jeu qui prouve qu'il ne savent pas trop comment faire un Metroid en 3d
J’aurais pas noté comme ça surtout Kirby mais ça représente bien la qualité des jeux de lancement switch 2, les gens sont très divisés (les ventes de jeux pas ouf)
En 2017 malgré un hardware bien plus faible, ils faisaient quasiment l’unanimité
Quelqu'un sait comment Canard PC a noté ce MP4 ?
Et cette merde Octopath Traveller 0 a recu [8]
ils ont fait un jeu moins bon que le 3, qui du coup est limite un chef-d'oeuvre à côté du 4
Ce MP4 ne me donne pas envie, mais je suis sur également qu'il ne vaut pas cette note
D'ailleurs la quête de la triforce de Wind Waker c'était pas si naze que ça. C'était l'occasion, une fois recupérés tout les items, d'explorer complètement la map
Mais bon il faut faire parler de soi je suppose.
https://www.gamekult.com/jeux/metroid-prime-4-3050876091/test.html
Bah là c'est pareil en plus accentué, car EDGE a eu certaine réputation à tenir.