Capcom veut pousser Devil May Cry, Mega Man et Ace Attorney


Dans un récent rapport détaillant les résultats annuels de l'entreprise et ses stratégies futures, le directeur des opérations, Haruhiro Tsujimoto, évoque plusieurs séries mises de côté, citant notamment Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney.

Après avoir souligné le succès de ses licences phares comme Resident Evil, il déclare à propos du retour à d'autres séries de son catalogue :

"Capcom possède un riche catalogue de marques mondialement populaires, telles que Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney. Notre objectif est d'élargir notre base d'utilisateurs et d'améliorer nos performances grâce à de nouvelles sorties, des remakes et des portages de titres de ces séries sur de nouvelles plateformes. En renforçant la notoriété de ces marques et en fidélisant les fans, nous les transformerons en licences phares."

Tsujimoto évoque "de nouvelles sorties, des remakes et des portages", ce qui signifie en clair que Capcom prévoit de développer davantage de jeux pour ces séries à l'avenir.
https://www.pushsquare.com/news/2025/12/capcom-name-drops-mega-man-ace-attorney-devil-may-cry-series-for-future-expansion
    posted the 12/09/2025 at 07:41 PM by guiguif
    comments (13)
    guiguif posted the 12/09/2025 at 07:42 PM
    Un petit remake de Devil May Cry et enfin la ressortie de Mega Man Legend 1 et 2 ?
    terminagore posted the 12/09/2025 at 07:45 PM
    Un nouveau Mega Man X surtout.
    kakazu posted the 12/09/2025 at 07:46 PM
    guiguif remake ou nouvel épisode je suis chaud pour dmc.
    battossai posted the 12/09/2025 at 07:47 PM
    God Hand je demande pas grand chose!
    vonkuru posted the 12/09/2025 at 07:48 PM
    battossai Mais OUI
    nicolasgourry posted the 12/09/2025 at 07:49 PM
    et Power Stone
    ravyxxs posted the 12/09/2025 at 07:49 PM
    guiguif Parle pas de malheur, ils sont sur une très bonne lancée pour continuer la franchise après DMC5, pas besoin de rebooter la série ou perdre du temps sur un remake.
    micheljackson posted the 12/09/2025 at 07:51 PM
    ...et Breath of Fire ? Non ?
    guiguif posted the 12/09/2025 at 07:52 PM
    ravyxxs Perso je kifferais revisiter le chateau avec un rendu d'aujourd'hui et un level design plus poussé
    zekk posted the 12/09/2025 at 07:58 PM
    Toujours pas de Breath of fire
    marcelpatulacci posted the 12/09/2025 at 08:00 PM
    Ace Attorney 7, il serait temps...
    Aucun remake a faire vu le concept et portage/remaster déjà fait.

    ravyxxs guiguif la trilogie date de la PS2 quand même, ça mérite un remake. Surtout que ça a mal vieilli. Le 1 surtout ou il y avait un dialogue que au début et a la fin je crois.
    forte posted the 12/09/2025 at 08:17 PM
    Rockman X9 style 16bits, j'en rêve. Ou alors ils vont nous ressortir une compile avec les épisodes restants
    mrnuage posted the 12/09/2025 at 08:21 PM
    Gyakuten 7 c'est quand vous voulez capcom.
