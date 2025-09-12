Dans un récent rapport détaillant les résultats annuels de l'entreprise et ses stratégies futures, le directeur des opérations, Haruhiro Tsujimoto, évoque plusieurs séries mises de côté, citant notamment Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney.Après avoir souligné le succès de ses licences phares comme Resident Evil, il déclare à propos du retour à d'autres séries de son catalogue :"Capcom possède un riche catalogue de marques mondialement populaires, telles que Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney. Notre objectif est d'élargir notre base d'utilisateurs et d'améliorer nos performances grâce à de nouvelles sorties, des remakes et des portages de titres de ces séries sur de nouvelles plateformes. En renforçant la notoriété de ces marques et en fidélisant les fans, nous les transformerons en licences phares."Tsujimoto évoque "de nouvelles sorties, des remakes et des portages", ce qui signifie en clair que Capcom prévoit de développer davantage de jeux pour ces séries à l'avenir.