Fire Emblem : Fortune's Wave
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
link49
link49 > blog
[Question] Quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2026?
Parmi la liste suivante :

Resident Evil Requiem



Halo: Campaign Evolved



Wolverine



Onimusha: Way of the Sword
Grand Theft Auto VI



Mario Tennis Fever
Forza Horizon 6
Pragmata



Gears of War: E-Day



Yoshi and the Mysterious Book



Nioh 3
007 First Light



Crimson Desert
Dragon Quest VII Reimagined
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Rhythm Heaven Groove
Persona 4 Revival
Fire Emblem : Fortune's Weave



Darksiders 4
Pokémon Pokopia
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales



Monster Hunter Stories 3


Source : https://www.neogaf.com/threads/your-top-10-most-anticipated-games-of-2026.1689512/
    negan
    posted the 10/26/2025 at 07:10 PM by link49
    comments (26)
    nicolasgourry posted the 10/26/2025 at 07:26 PM
    J'ai pas les moyens de tout acheter, mais si je pouvais :
    Resident Evil Requiem
    Halo : Campaign Evolved
    Onimusha : Way of the Sword
    Mario Tennis Fever
    Pragmata
    Nioh 3
    007 First Light
    Rhythm Heaven Groove
    Fire Emblem : Fortune's Weave
    The Adventures of Elliot : The Millennium Tales
    angelsduck posted the 10/26/2025 at 07:39 PM
    Hum je dirais dans les grosses attentes le nouveau Fire Emblem, Resident Evil Requiem, Dragon Quest VII Reimagined, Clockwork

    Et que j'attends moins, mais que je vais faire : Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Wolverine, Code Vein II, Monster Hunter Stories 3, Lego Batman , Edge of Memories

    Coté non annoncé, mais avec possibilité d'une sortie en 2026 le second remake de Trails in the Sky.

    Persona 4 Revival je crois qu'il n'y a pas encore de date mais la période annoncé pencherait plus vers du 2027 non ? Sinon oui lui bien sur.
    negan posted the 10/26/2025 at 07:40 PM
    Gears E-Day
    Halo
    Forza Horizon 6
    GTA 6
    Wolf Among US 2
    marcelpatulacci posted the 10/26/2025 at 07:41 PM
    RE9

    GTA6

    nicolasgourry y'a des deals intéressants sur le Fitgirl store
    51love posted the 10/26/2025 at 07:44 PM
    La comme ça de tête sans trop réfléchir je pense à

    Saros
    subnautica 2


    Qui sont pas dans ta liste d'ailleurs et a ma connaissance ils sont prévus pour l'année prochaine.

    Sinon je vais suivre de prêt
    Pragamata

    qui m'intrigue bcp et le prochain Fire Emblem.

    Après oui évidemment quelques gros AAA comme FH6, GTA6, et RE Requiem.

    En l'état une année qui m'excite un poil moins que 2025 que j'ai trouvé excellente avec les sorties de Blue Prince, Silksong, Clair Obscur, Hadès 2, DK Bananza et Mario Kart World sur lequel j'ai passé bcp de bon temps même si le potentiel est inexploité en l'état...

    Mais 2026 aura aussi son lot de belles surprises inattendues j'espère.
    avan posted the 10/26/2025 at 07:44 PM
    Gta 6
    Resident evil 9
    First light
    Wolverine
    Fire emblem
    drybowser posted the 10/26/2025 at 07:47 PM
    Re9 et Yoshi pour ma part
    alnohb posted the 10/26/2025 at 07:47 PM
    Pragmata
    Stranger Than Heaven
    Onimusha 5
    Phantom Blade Zero
    Crimson Desert
    Max Payne 1 & 2 Remake
    The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
    mizuki posted the 10/26/2025 at 07:47 PM
    Si ça sort vraiment en 2026 : Professeur Layton + Persona 4
    Fire Emblem : Fortune's Weave
    Dragon Quest VII Reimagined
    nicolasgourry posted the 10/26/2025 at 07:50 PM
    Précision, c'était par rapport à la liste, j'attends aussi d'autres jeux ^^

    marcelpatulacci Je connais pas.
    adamjensen posted the 10/26/2025 at 07:52 PM
    Pour ceux qui ont une date de sortie :

    Resident Evil : Requiem
    Yakuza Kiwami 3
    007 : First Light
    Crimson Desert
    jenicris posted the 10/26/2025 at 08:01 PM
    Requiem
    Wolverine
    Onimusha
    GTA6
    FH6
    Saros
    Pragmata
    007
    DQVII Reimagined
    Halo

    J'en oublie sûrement des tas
    magneto860 posted the 10/26/2025 at 08:01 PM
    Marvel 1943
    djfab posted the 10/26/2025 at 08:02 PM
    1) Wolverine
    2) RE9
    3) Pragmata
    4) 007 First Light

    + Saros qui n'est pas dans la liste !
    walterwhite posted the 10/26/2025 at 08:04 PM
    GTAVI
    RE9
    SAROS
    WOLVERINE
    ONIMUSHA
    HALO
    FH6
    GEARS
    judebox posted the 10/26/2025 at 08:09 PM
    En vrai "j’attends" rien en 2026, aucune hype pour aucun des jeux annoncés... C'est triste

    Mais je guette :
    Layton
    007
    Fire Emblem
    DQVII Reimagined (mais visiblement en GKC...)
    The Adventures of Elliot
    ootaniisensei posted the 10/26/2025 at 08:09 PM
    RE9, Onimusha et Gears
    pimoody posted the 10/26/2025 at 08:14 PM
    DQVII
    YOSHI
    Pokopia (parce que je suis faible avec Pokémon)
    cyr posted the 10/26/2025 at 08:28 PM
    C'est simple j'attends le jeux qui sortira entre octobre et decembre 2026, qui n'a pas encore etais annoncer, l'éditeur est Nintendo.

    Après pokopia pourquoi pas.
    terminagore posted the 10/26/2025 at 08:38 PM
    Beaucoup de Capcom en fait : RE, Onimusha, Pragmata.
    Sinon Nioh 3 même si certains choix me laissent perplexe (notamment le principe de switch entre deux styles), et 007.
    sdkios posted the 10/26/2025 at 08:46 PM
    RE9 et Onimusha. Et evidemment Yakuza Kiwami 3.
    liberty posted the 10/26/2025 at 08:53 PM
    Je dirais qu'il faut 12 jeux. Soit un jeu par mois:

    GTA 6
    WOLVERINE
    FIRE EMBLEM FORTUNE
    RESIDENT EVIL 09
    JAMES BOND 007
    PROFESSEUR LAYTON
    DRAGON QUEST 7 RE
    ELLIOT
    WOLF AMONG US 2
    MONSTER HUNTER STORIES 3
    YOSHI (oui j'aime beaucoup Yoshi !)
    DARK TIES (PLUS QUE YAKUZA 3)

    Voilà c'est donc une très bonne année.

    Si on rajoute les surprises, les jeux non annoncés.... Encore une grande année JV 2026.
    xrkmx posted the 10/26/2025 at 08:59 PM
    RE9.
    mooplol posted the 10/26/2025 at 09:16 PM
    Gta6, wolverine, crimson desert et onimusha + mes dizaines jeux de retard
    kidicarus posted the 10/26/2025 at 09:27 PM
    On va commencer avec RE9. Après on verra un jeu après l'autre.
    jf17 posted the 10/26/2025 at 09:52 PM
    Pour moi ça sera gta6 et RE9
    Mais j'espère surtout que nintendo va sortir de gros jeux en 2026 sur la nsw2
