Parmi la liste suivante :
Resident Evil Requiem
Halo: Campaign Evolved
Wolverine
Onimusha: Way of the Sword
Grand Theft Auto VI
Mario Tennis Fever
Forza Horizon 6
Pragmata
Gears of War: E-Day
Yoshi and the Mysterious Book
Nioh 3
007 First Light
Crimson Desert
Dragon Quest VII Reimagined
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Rhythm Heaven Groove
Persona 4 Revival
Fire Emblem : Fortune's Weave
Darksiders 4
Pokémon Pokopia
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Monster Hunter Stories 3
Source : https://www.neogaf.com/threads/your-top-10-most-anticipated-games-of-2026.1689512/
tags :
posted the 10/26/2025 at 07:10 PM by link49
Resident Evil Requiem
Halo : Campaign Evolved
Onimusha : Way of the Sword
Mario Tennis Fever
Pragmata
Nioh 3
007 First Light
Rhythm Heaven Groove
Fire Emblem : Fortune's Weave
The Adventures of Elliot : The Millennium Tales
Et que j'attends moins, mais que je vais faire : Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Wolverine, Code Vein II, Monster Hunter Stories 3, Lego Batman , Edge of Memories
Coté non annoncé, mais avec possibilité d'une sortie en 2026 le second remake de Trails in the Sky.
Persona 4 Revival je crois qu'il n'y a pas encore de date mais la période annoncé pencherait plus vers du 2027 non ? Sinon oui lui bien sur.
Halo
Forza Horizon 6
GTA 6
Wolf Among US 2
GTA6
nicolasgourry y'a des deals intéressants sur le Fitgirl store
Saros
subnautica 2
Qui sont pas dans ta liste d'ailleurs et a ma connaissance ils sont prévus pour l'année prochaine.
Sinon je vais suivre de prêt
Pragamata
qui m'intrigue bcp et le prochain Fire Emblem.
Après oui évidemment quelques gros AAA comme FH6, GTA6, et RE Requiem.
En l'état une année qui m'excite un poil moins que 2025 que j'ai trouvé excellente avec les sorties de Blue Prince, Silksong, Clair Obscur, Hadès 2, DK Bananza et Mario Kart World sur lequel j'ai passé bcp de bon temps même si le potentiel est inexploité en l'état...
Mais 2026 aura aussi son lot de belles surprises inattendues j'espère.
Resident evil 9
First light
Wolverine
Fire emblem
Stranger Than Heaven
Onimusha 5
Phantom Blade Zero
Crimson Desert
Max Payne 1 & 2 Remake
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Fire Emblem : Fortune's Weave
Dragon Quest VII Reimagined
marcelpatulacci Je connais pas.
Resident Evil : Requiem
Yakuza Kiwami 3
007 : First Light
Crimson Desert
Wolverine
Onimusha
GTA6
FH6
Saros
Pragmata
007
DQVII Reimagined
Halo
J'en oublie sûrement des tas
2) RE9
3) Pragmata
4) 007 First Light
+ Saros qui n'est pas dans la liste !
RE9
SAROS
WOLVERINE
ONIMUSHA
HALO
FH6
GEARS
Mais je guette :
Layton
007
Fire Emblem
DQVII Reimagined (mais visiblement en GKC...)
The Adventures of Elliot
YOSHI
Pokopia (parce que je suis faible avec Pokémon)
Après pokopia pourquoi pas.
Sinon Nioh 3 même si certains choix me laissent perplexe (notamment le principe de switch entre deux styles), et 007.
GTA 6
WOLVERINE
FIRE EMBLEM FORTUNE
RESIDENT EVIL 09
JAMES BOND 007
PROFESSEUR LAYTON
DRAGON QUEST 7 RE
ELLIOT
WOLF AMONG US 2
MONSTER HUNTER STORIES 3
YOSHI (oui j'aime beaucoup Yoshi !)
DARK TIES (PLUS QUE YAKUZA 3)
Voilà c'est donc une très bonne année.
Si on rajoute les surprises, les jeux non annoncés.... Encore une grande année JV 2026.
Mais j'espère surtout que nintendo va sortir de gros jeux en 2026 sur la nsw2