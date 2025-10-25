Lors du dernier Nintendo Direct pour Kirby Air Riders, le créateur du jeu, Masahiro Sakurai, a annoncé des nouvelles encore plus intéressantes pour les collectionneurs d'amiibo.
En plus des figurines amiibo Kirby et Bandanna Waddle Dee annoncées précédemment, trois autres figurines sortiront plus tard en 2026. Elles représenteront Meta Knight (avec une Étoile d'Ombre), le Roi Dadidou (avec une Étoile Tank) et le Chef Kawasaki (avec une Étoile Hop).
Ces figurines permettront également de changer de cavalier, comme pour les figurines Kirby et Bandanna Waddle Dee. A 44.99 euros l'Amiibo...
Source : https://nintendosoup.com/meta-knight-king-dedede-and-chef-kawasaki-amiibo-figures-announced-for-kirby-air-riders/
posted the 10/25/2025 at 05:21 AM by link49
J'ai acheter l'amiibo donkey kong bananza pour recuperer les codes pour les 2 legendaire de ecarlate en shinny...
20€ le bousin, j'ai hesiter.
Bref je sais pas qui a eu l'idée de faire le jeux, mais la pour le coup , il vont manger sévère.
Si le jeux a sont lancement fait 100 000 mondialement, ça sera un miracle.
Les amiibo j'espère que c'est en édition ultra limité, car ça va prendre la poussière en rayon.....
Non franchement pourquoi, pourquoi avoir miser autant sur kirby air rides....
Bon ceci dit, quelque temps après, il sera dans les bac a un prix ultra dégraissé, du genre 15€ le jeux.....
Comme metroid other m, magical starsign, et advance wars dark conflict (lui par contre il étais génial, parfois j'y rejoue sur ma 3DS. Le nombre d'unités différentes, offre des stratégies de combat plus poussée)
Et puis entre temps sakurai a aquis une nouvelle aura.
pour les amiibos c'est encore autre chose en effet, mais si ils sont ultra limité et qu'ils bident un peu ca veux dire que dans quelques années ils seront a 100 balles l'unité
Mais jamais je mettrais ce prix même si j'étais fans de la série. Pour la collection je prendrais Susie s'ils en font un amiibo, mais ça sera c'est tout.
Après y en a plusieurs qui me plaisent mais si on regarde bien ça fait bien longtemps qu'on en voit plus en promotion.
Hum banjo, Terry et d'autres me tentent beaucoup. Mais non
Après avoir réussi à sortir de sa prison "Smash bros"
on lui refourge comme projet un vieux jeu de course Kirby.
Un génie tellement gâché bordel..
Apparemment c'est Sakurai lui-même à l'initiative de ce projet, je pense qu'il voulait vraiment le faire. Alors qu'un Kid Icarus par exemple, ça se refusait pas.
cyr
Je parie qu'il a négocié de pouvoir faire ce jeu si derrière il se remet à Smash Bros. Après même si le jeu ne se vend pas beaucoup, il est générateur de services (amiibos, NSO) ce qui a du convaincre Nintendo de le laisser faire ce jeu.
mais qu'est ce que tu en sais, si ça se trouve il kif comme un gamin de bosser sur ce kirby qui rappelons le est la suite de son propre jeu.
Mais vous oubliez que Sakurai, son dernier jeu comme directeur avant de quitter Hal Laboratory, c'était un certain Kirby Air Ride sur GCN . Il n'était étranger au projet, et même Air Riders il l'a réalisé pour que le jeu soit vraiment complet (pas de DLC de prévu).
J'ai beaucoup de mal à croire que Nintendo ait proposé de faire un jeu de courses qui sortirait seulement 5 mois après le nouveau Mario Kart, figure de proue du lancement de sa nouvelle console.
Mais il le rappelle, Kirby Air Ride est plus qu'un jeu de course, c'est un party game. C'est comme si vous compariez Kirby Super Stars avec Mario All-Stars alors que le premier est une compile de mini-jeux plus qu'un jeu de plateforme à proprement parlé. Kirby Air Riders comme Kirby Air Ride n'a pas de "Grand Prix" où tu enchaines une série de courses.
keiku Majoritairement, les amiibo ça débloquent des objets à farm (exp, objet de craft...), parfois ça débloque du contenu in-game en mode raccourci (par exemple les amiibo Zelda débloque des tenus pour Link que lejoueur peut trouver sans amiibo, au lieu de battre le super boss de Xenoblade 3 tu prends l'amiibo de Mio, etc...), parfois c'est du contenu bloqué (comme les amiibo Metroid sur Samus Returns ou l'amiibo Zelda de Skyward Sword) et là oui c'est problématique car c'est du "DLC physique" (mais c'est genre sur 2-3 jeux sur la centaine concernés).
Mais ici dans Kirby Air Riders, c'est comme Super Smash Bros 4 et Ultimate, c'est juste une IA que tu peux entrainer et défier. Le seul autre jeu qui propose cette feature, c'est Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U.