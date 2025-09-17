Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Donkey Kong Bananza
10
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
[Tests] Donkey Kong Bananza Switch : Un DLC qui dénote
Les notes pour le DLC continuent de tomber. Les voici :



Video Chums : 81/100
Hobby Consolas : 75/100
Nintendo Life : 70/100
CGMagazine : 65/100
Jeuxvideo.com : 60/100
TechRadar Gaming : 60/100
Metro GameCentral : 50/100
Gameliner : 50/100



Elles font un peu tâche par rapport au potentiel GOTY qu'est le jeu de base.

Source : https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza-dk-island-and-emerald-rush/
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/17/2025 at 06:53 PM by link49
    comments (33)
    biboufett posted the 09/17/2025 at 06:58 PM
    Le DLC est clairement dispensable, vraiment déçu de Nintendo pour le coup, il aurait du être gratuit.
    fdestroyer posted the 09/17/2025 at 07:02 PM
    Forcément, c'était un niveau bonus qu'ils ont retiré du jeu. Comme si le niveau du château de Peach était en DLC payant sur Odyssey. Je n'aime vraiment pas la tournure que tout cela prend
    tripy73 posted the 09/17/2025 at 07:07 PM
    biboufett : c'est ça, avec l'argent qu'ils génèrent, ils peuvent se permettre d'offrir ce genre de contenu, mais non il a fallut qu'ils se disent 20€ ça passe... Bref quand on a vu qu'ils avaient commencé le lancement de leur nouvelle console avec un jeu à 90/80€ et un manuel interactif vendu 10€, fallait s'attendre à ce que les mecs soient en roue libre derrière.

    Perso c'est simple, je vais prendre très peu de jeux chez eux en laissant de côté ceux qui ne m'intéressent pas à 100% et je ferais sûrement l'impasse sur leurs DLC surtout sur du contenu qui aurait clairement dû être offert comme celui-ci.
    yukilin posted the 09/17/2025 at 07:14 PM
    Aucun intérêt pour moi ce dlc. C'est totalement dispensable.
    giru posted the 09/17/2025 at 07:15 PM
    Le DLC est clairement assez mauvais par rapport au jeu de base. Pour 20€ il y a un vrai manque de contenu…

    Le plus décevant c’est l’île DK en elle-même qui est super jolie… mais vite. Il n’y a rien à faire, aucun nouveau défi, aucun collectible. C’est particulier.

    Le mode emerald rush est sympa mais bon c’est juste courir dans des niveaux connus et casser des émeraudes. Sympa sans plus.
    tripy73 posted the 09/17/2025 at 07:25 PM
    giru : vu ce que tu en dis, il aurait clairement dû être gratuit...
    seb84 posted the 09/17/2025 at 07:26 PM
    C'est trop clair que c'est l'équivalent du chateau de peach dans Odyssey!
    escobar posted the 09/17/2025 at 07:30 PM
    Il coûts combien le dlc ?
    chronokami posted the 09/17/2025 at 07:35 PM
    un dlc qui devrait au moins être inclus dans l'abo online.
    derno posted the 09/17/2025 at 07:35 PM
    le contenue de base a suffit à me repaitre, je n'ai même pas touché au end game....pour les fou furieux qui ont adoré le jeu pourquoi pas moi ça va, je n'ai pas besoin de plus et certainement pas de ce genre de missons chronometré/rogelite.
    micheljackson posted the 09/17/2025 at 07:36 PM
    S'il est gratuit ça va... ah ben non c'est Nintendo j'oubliais.
    jenicris posted the 09/17/2025 at 07:36 PM
    escobar 20€
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:37 PM
    Payer un pauvre DLC 20 euros même si l ile est tres belle, non merci nintendo. Il aurais du l'Offrir.
    escobar posted the 09/17/2025 at 07:37 PM
    jenicris merci
    solarr posted the 09/17/2025 at 07:38 PM
    Hormis MP4, Nintendo ne s'adresse plus qu'au public Smartphone. La NS2 ne mérite pas ça.
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:38 PM
    D ailleurs je savais pas qu on pouvait noter des DLC maintenant, c'est nouveau

    Y a des stupidos qui vont croire que cest le jeu principal
    ouroboros4 posted the 09/17/2025 at 07:45 PM
    Mérité
    Foutage de gueule pour un DLC trop cher, déjà prêt à la sortie du jeu et qui finalement n'apporte absolument rien
    supatony posted the 09/17/2025 at 07:47 PM
    Le gameplay a effectivement beaucoup de potentiel, mais il n'est pas assez bien exploité à mon sens. Il manque un peu d'originalité et de fun dans les idées. Le DLC aurait pu être une histoire alternative par exemple.
    newtechnix posted the 09/17/2025 at 08:22 PM
    Sans doute pour éviter de sortir un DKB à 80 euros...après MKW...les familles auraient trop tiqué en s'imaginant maintenant devoir sortir presque 100 euros pour chaque JV acheté sur la Switch 2.
    e3ologue posted the 09/17/2025 at 08:26 PM
    J'ai la même impression que vous, ce dlc est le parfait exemple de la dérive que Nintendo est en train de prendre.

    Je pense que comme beaucoup après le ND, je vais encore plus réfléchir à mes achats futurs chez eux.

    A la rigueur à 10€ j'aurai pu faire "l'effort", mais 20 c'est abusé. Quand on pense qu'il y a 10 ans en arrière, on avait le season pass de MK8 sur WiiU pour 12 balles, ça a vraiment changé.
    burningcrimson posted the 09/17/2025 at 08:28 PM
    À titre de comparaison pour quasiment le même prix tu as 40 circuits supplémentaires sur MK 8DX
    judebox posted the 09/17/2025 at 08:42 PM
    Nintendo très décevant depuis la sortie de la Switch 2...
    naru posted the 09/17/2025 at 08:45 PM
    Nintendo aura certainement la bonne idée de ressortir le jeu avec le dlc inclus et le proposera plein pot que les pigeons s'empresseront d'acheter.
    akinen posted the 09/17/2025 at 09:02 PM
    Je pensais le dlc gratos. Le pire c’est qu’il sera tjrs à 20€ dans 5 ans
    benichou posted the 09/17/2025 at 09:11 PM
    Quoi mais il n’était pas censé est gratuit ce misérable DLC inintéressant?
    noishe posted the 09/17/2025 at 09:32 PM
    Ce DLC de la honte. A ce prix là, c'est indéfendable.
    taiko posted the 09/17/2025 at 09:48 PM
    Bah niveau dérive on a bien les vieux galaxy tout aliasés à 80 balles. Ils testent à quel point leur clientèle gobe tout ce qu'ils font. Ils ont raison.
    churos45 posted the 09/17/2025 at 09:48 PM
    Pour moi le contenu du jeu de base est déjà assez conséquent. Nintendo aurait dû garder ce DLC pour plus tard, et surtout gratuitement ou moins cher. Là ils se permettent d'abuser sur le prix car ils connaissent bien leur communauté.
    mishinho posted the 09/17/2025 at 10:26 PM
    Attention monsieur Nintendo à ne pas trop bomber le torse en crânant fièrement sur le succès de la switch 1….
    Car le retour de bon bâton peut faire très mal et allez très vite !!
    kujotaro posted the 09/18/2025 at 03:54 AM
    Une honte absolue ce dlc. J'ai rarement vu ça.

    Nintendo est le deuxième pire constructeur après Microsoft.
    cyr posted the 09/18/2025 at 04:57 AM
    Je l'ai pas acheter, et je pense ne pas changer d'avis.
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 06:24 AM
    Des notes de sites majoritairement inconnus et sans valeurs. Merci de participer à la haine anti nintendo du site
    sonilka posted the 09/18/2025 at 08:48 AM
    Le DLC en lui meme est deja dispensable vu ce qu'il propose. Mais alors à 20€ c'est comme planter un gros panneau avec écrit "n'achetez pas, c'est une gigantesque douille". Et si Nintendo n'avait pas totalement vrillé suite au succès de la Switch, ils auraient au moins pu le rendre accessible à tous ceux étant abonnés au NSO+. Ils l'ont fait avec MK8D ou Splatoon 2.

    ippoyabukiki parce qu'une note et sa valeur dépendent de la popularité d'un site. T'es vraiment un gros pébron.
