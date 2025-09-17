Les notes pour le DLC continuent de tomber. Les voici :
Video Chums : 81/100
Hobby Consolas : 75/100
Nintendo Life : 70/100
CGMagazine : 65/100
Jeuxvideo.com : 60/100
TechRadar Gaming : 60/100
Metro GameCentral : 50/100
Gameliner : 50/100
Elles font un peu tâche par rapport au potentiel GOTY qu'est le jeu de base.
Source : https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza-dk-island-and-emerald-rush/
posted the 09/17/2025 at 06:53 PM by link49
Perso c'est simple, je vais prendre très peu de jeux chez eux en laissant de côté ceux qui ne m'intéressent pas à 100% et je ferais sûrement l'impasse sur leurs DLC surtout sur du contenu qui aurait clairement dû être offert comme celui-ci.
Le plus décevant c’est l’île DK en elle-même qui est super jolie… mais vite. Il n’y a rien à faire, aucun nouveau défi, aucun collectible. C’est particulier.
Le mode emerald rush est sympa mais bon c’est juste courir dans des niveaux connus et casser des émeraudes. Sympa sans plus.
Y a des stupidos qui vont croire que cest le jeu principal
Foutage de gueule pour un DLC trop cher, déjà prêt à la sortie du jeu et qui finalement n'apporte absolument rien
Je pense que comme beaucoup après le ND, je vais encore plus réfléchir à mes achats futurs chez eux.
A la rigueur à 10€ j'aurai pu faire "l'effort", mais 20 c'est abusé. Quand on pense qu'il y a 10 ans en arrière, on avait le season pass de MK8 sur WiiU pour 12 balles, ça a vraiment changé.
Car le retour de bon bâton peut faire très mal et allez très vite !!
Nintendo est le deuxième pire constructeur après Microsoft.
