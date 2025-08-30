Donkey Kong Bananza est sorti depuis plus d'un mois maintenant, et il a reçu des critiques élogieuses et suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais est-il meilleur que Super Mario Odyssey ?
Après avoir fini Super Mario Odyssey et Donkey Kong Bananza, lequel des deux jeux est-il le plus réussi selon vous ? Ou sont-ils à égalité ? Super Mario Odyssey et Donkey Kong Bananza sont tous deux excellents ceci dit.
Certains préfèreront Bananza, et c'est logique puisque l'équipe de développement a eu le temps d'améliorer encore ce qui était déjà un jeu fantastique. Certains ont donc vraiment hâte de voir ce que cette équipe nous réserve, même si cela prendra probablement du temps avant de le découvrir.
posted the 08/30/2025 at 03:41 PM by link49
Pour le prochain Mario j'ai l'impression que mon se dirige vers un style de Bowser furys, un monde ouvert dans le style Mario kart world
Je trouve que DKB est un bon jeu, mais j'irai pas plus loin. Déjà la DA ne me plaît pas, en tout cas, je trouve qu'elle ne colle pas du tout à l'univers du gorille, on dirait plus du Splatoon, voir du Banjo Kazooie (notamment les Fragton avec leur yeux) Le design des ennemis est raté, franchement j'en vois pas un qui est mémorable (et ceux qui ont fini le jeu..... la fin te fais vraiment hurler : whhaaat mais alors pourquoi ça arrive si tard dans le jeu !?!? (je ne veux pas spoiler)
Ensuite si je trouve que techniquement, c'est plutôt joli, mais le fait que tout soit en VOXEL rend l'univers bizarroïde, trop anguleux, j'sais pas, un truc me dérange.
Le fait de pouvoir tout détruire est pour moi à double tranchant, c'est le même soucis que dans Zelda TOTK : le fait de pouvoir résoudre les puzzles / énigmes, par n'importe quel moyen (genre, certaines bananes j'ai creusé au hasard et suis tombé dessus, alors qu'en fait y'avait tout un cheminement pour y arrive normalement, je trouve ça juste nul, ça t'enlève tout le plaisir de découverte
Et si je trouve la mécanique de destruction très impressionnante techniquement, ludiquement je m'y retrouve pas vraiment.
Je remarque que j'ai été super dur envers le jeu sur ce pavé, mais malheureusement c'est mon ressenti.
J'ai encore le "vrai" dernier niveau à faire, et je vais aller au bout, mais jamais ça me laissera un souvenir comme quand j'ai fini la Face très caché de la lune de Odyssey
J’apprécie aussi le fait que le jeu assume complètement sa proposition collectathon contrairement à SMO qui avait le cul entre deux chaises. Le jeu reward beaucoup mieux ton exploration vu que les bananes et les fossiles servent réellement à quelque chose (là où les lunes c’était osef total à partir du moment où t’en avais assez pour continuer).
Puis j’trouve que le cast du jeu est beaucoup plus sympa, entre Pauline, Poppy, Grumpy, Void, les fractons etc… Ils sont fun et dégagent tous quelque chose, ça rajoute de la soul au jeu, et ça change énormément des Broodals qui étaient osef.
Et la fin du jeu je vais même pas en parler. C’est probablement la phase la plus ambitieuse qu’on ait jamais vue dans un jeu de plateforme niveau réalisation, c’était de la frappe atomique. D’une manière générale, je trouve que le jeu fait très Rare dans l’esprit. On pensait que Nintendo voulait retcon Donkey Kong avec son nouveau design, et complètement repartir de 0. Mais au final c’est le plus bel hommage à Rare qui soit.
Le meilleur jeu Nintendo depuis BotW pour ma part, chuis encore sur le cul (et pourtant j’avais beaucoup de réserves au début).
DKB est frais, mais pas aussi complet.
J'ai fait les deux jeux avec mon fils, ils les as adorés. Mais lorsqu'il s'agit d'en parler, c'est que Odyssey. Les mondes sont mieux dessinés, plus différents. Y a aucun scénario dans DKB....
Ce qui peut sembler paradoxal vu la physique et les interactions, destructions poussées avec les décors.
Dommage pour toi que tu l'ais moins apprécié que d'autres, mais c'est comme ça. Et pour la DA, je suis assez d'accord, c'est vraiment sur la fin que le jeu a le plus le côté Donkey Kong en terme d'ambiance.
Après globalement j'avais déjà donné mon ressenti et il est très proche de celui de ley
Quand à Bananza.... oué. J'en peux plus au bout de 15 heures. J aprecie le nouveau concept mais je trouve le tout brouillon, la DA vraiment raté, Ost degeu et le level design vraiment pas terrible
link49 Niveau de la DA, j'ai véritablement eu l'impression de jouer à DK à de rare nivaeux, celui de la foret en fait partie par exemple. Mais sinon j'ai trop cet impression de Splatoon ou Banjo. (voir même Sunshine au niveau de la plage, pourtant DKC regorgeait de niveau aquatique, y'avait de quoi s'inspirer)
autre chose qui me titille : même sans utiliser ses pouvoir de destructions, le fait de frapper le sol pour collecter les items va déformer les alentours.
Je sais que c'est un "putain" de détail débile, mais par exemple au niveau des collines, j'ai enfin trouvé que la NS2 était utilisé à bon escient : y'a de l'herbe en relief partout, ça donnait presque un petit côté Astro-Bot techniquement, mais dès que tu te mets à jouer, l'herbe s'arrache laissant place à une texture un peu merdique, et toute la DA s'en ressent
Je sais, c'est des détails débiles, mais ça m'a frappé, et je suis quelqu'un qui doit s'attacher à l'univers d'un jeu pour pleinement l'apprécier, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de mal avec DKB.
Mario Odyssey je dirais qu'il a plus divisé dans le sens où bcp, dont moi, nous nous sommes ennuyés dessus même si faut admettre que le jeu était super carré et bien fini.
De drôle de choix ont été fait je trouve