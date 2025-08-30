Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Donkey Kong Bananza est-il meilleur que Super Mario Odyssey ?
Donkey Kong Bananza est sorti depuis plus d'un mois maintenant, et il a reçu des critiques élogieuses et suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais est-il meilleur que Super Mario Odyssey ?



Après avoir fini Super Mario Odyssey et Donkey Kong Bananza, lequel des deux jeux est-il le plus réussi selon vous ? Ou sont-ils à égalité ? Super Mario Odyssey et Donkey Kong Bananza sont tous deux excellents ceci dit.



Certains préfèreront Bananza, et c'est logique puisque l'équipe de développement a eu le temps d'améliorer encore ce qui était déjà un jeu fantastique. Certains ont donc vraiment hâte de voir ce que cette équipe nous réserve, même si cela prendra probablement du temps avant de le découvrir.

Source : https://nintendoeverything.com/super-mario-odyssey-vs-donkey-kong-bananza-comparison/
    mrvince posted the 08/30/2025 at 03:50 PM
    Compliqué... Je préfère l'univers de Mario mais Mario Odyssey m'a déçus la ou DK m'as surpris. Faut aussi prendre en compte le degré d'attente. J'en avais pas du tout pour DK, d'ou la bonne surprise, la ou j'attendais un chef d'oeuvre de Mario. Que j'ai pas eu. Je pense qu'ils se valent, et c'est déjà pas mal. Si on m'avait dit ça après la premiere bande annonce de DK...
    ducknsexe posted the 08/30/2025 at 04:00 PM
    Les deux jeux sont excellent. Y a ceux qui vont aimer Mario et les autres qui aiment le gorille poilu. Maintenant la question que je me pose, qui sera derrière le futur Mario, miyamoto ?
    jf17 posted the 08/30/2025 at 04:05 PM
    J'ai une préférence pour Mario mais donkey Kong a été une très bonne surprise
    Pour le prochain Mario j'ai l'impression que mon se dirige vers un style de Bowser furys, un monde ouvert dans le style Mario kart world
    cyr posted the 08/30/2025 at 04:08 PM
    Mais mais, ça rien à voir. C'est 2 jeux totalement différent.
    xrkmx posted the 08/30/2025 at 04:17 PM
    Non.
    mrvince posted the 08/30/2025 at 04:23 PM
    cyr Y'a une grosse différence avec la destruction mais la construction du jeu est pareil. Des niveaux plus ou moins grand avec moulte Lune/Banane a récoltées. On voit quand même bien fort que c'est la même team de développement.
    51love posted the 08/30/2025 at 04:27 PM
    Pour moi oui, très nettement.
    thelastone posted the 08/30/2025 at 04:27 PM
    Oui car DK > mario
    fdestroyer posted the 08/30/2025 at 04:29 PM
    Pour moi c'est très simple : Mario est au dessus et pas qu'un peu.

    Je trouve que DKB est un bon jeu, mais j'irai pas plus loin. Déjà la DA ne me plaît pas, en tout cas, je trouve qu'elle ne colle pas du tout à l'univers du gorille, on dirait plus du Splatoon, voir du Banjo Kazooie (notamment les Fragton avec leur yeux) Le design des ennemis est raté, franchement j'en vois pas un qui est mémorable (et ceux qui ont fini le jeu..... la fin te fais vraiment hurler : whhaaat mais alors pourquoi ça arrive si tard dans le jeu !?!? (je ne veux pas spoiler)

    Ensuite si je trouve que techniquement, c'est plutôt joli, mais le fait que tout soit en VOXEL rend l'univers bizarroïde, trop anguleux, j'sais pas, un truc me dérange.

    Le fait de pouvoir tout détruire est pour moi à double tranchant, c'est le même soucis que dans Zelda TOTK : le fait de pouvoir résoudre les puzzles / énigmes, par n'importe quel moyen (genre, certaines bananes j'ai creusé au hasard et suis tombé dessus, alors qu'en fait y'avait tout un cheminement pour y arrive normalement, je trouve ça juste nul, ça t'enlève tout le plaisir de découverte

    Et si je trouve la mécanique de destruction très impressionnante techniquement, ludiquement je m'y retrouve pas vraiment.

    Je remarque que j'ai été super dur envers le jeu sur ce pavé, mais malheureusement c'est mon ressenti.

    J'ai encore le "vrai" dernier niveau à faire, et je vais aller au bout, mais jamais ça me laissera un souvenir comme quand j'ai fini la Face très caché de la lune de Odyssey
    keiku posted the 08/30/2025 at 04:59 PM
    Les notes disent mario odissey est meilleurs donc surcoté ?
    ley posted the 08/30/2025 at 05:19 PM
    J’trouve que niveau gameplay et level design il met une pointasse à Mario Odyssey (que j’adore énormément). Les mécaniques sont plus originales, plus fun je trouve, et surtout beaucoup mieux utilisées. Le jeu t’invite vraiment à utiliser les mécaniques qu’il introduit, et le fait souvent de manière assez subtil (t’auras jamais d’indications grossières, ou d’éléments qui cassent visuellement avec le décor) . Malgré le fait que tu sois très libre, t’as jamais vraiment l’impression de « tricher » ou quoi, la construction des mondes est vachement bien fichue. Puis ils sont bien plus grands que dans Odyssey, ça renforce l’immersion je trouve.
    J’apprécie aussi le fait que le jeu assume complètement sa proposition collectathon contrairement à SMO qui avait le cul entre deux chaises. Le jeu reward beaucoup mieux ton exploration vu que les bananes et les fossiles servent réellement à quelque chose (là où les lunes c’était osef total à partir du moment où t’en avais assez pour continuer).
    Puis j’trouve que le cast du jeu est beaucoup plus sympa, entre Pauline, Poppy, Grumpy, Void, les fractons etc… Ils sont fun et dégagent tous quelque chose, ça rajoute de la soul au jeu, et ça change énormément des Broodals qui étaient osef.
    Et la fin du jeu je vais même pas en parler. C’est probablement la phase la plus ambitieuse qu’on ait jamais vue dans un jeu de plateforme niveau réalisation, c’était de la frappe atomique. D’une manière générale, je trouve que le jeu fait très Rare dans l’esprit. On pensait que Nintendo voulait retcon Donkey Kong avec son nouveau design, et complètement repartir de 0. Mais au final c’est le plus bel hommage à Rare qui soit.
    Le meilleur jeu Nintendo depuis BotW pour ma part, chuis encore sur le cul (et pourtant j’avais beaucoup de réserves au début).
    akinen posted the 08/30/2025 at 06:51 PM
    Pas encore fini bananza mais il est largement au dessus de Mario pour moi. Après j’ai tjrs préféré l’univers de Donkey. Ils ont maitrisé largement le rythme de récupération des collectibles et en ont fait une recherche constante d’amélioration
    bouftout77 posted the 08/30/2025 at 07:41 PM
    Préférence pour donkey Kong bananza. Mario odyssey était incroyable mais dk le surpasse sur sa dernière aventure. Je trouve que dk était vraiment bien rythmé avec l évolution des transformations amenée au fur à mesure. Et les cinématiques sans être exceptionnelles sont sympas.
    judebox posted the 08/30/2025 at 09:06 PM
    non
    kiryukazuma posted the 08/30/2025 at 09:55 PM
    non, faut pas déconner ! Il est incroyable Odyssey.

    DKB est frais, mais pas aussi complet.
    J'ai fait les deux jeux avec mon fils, ils les as adorés. Mais lorsqu'il s'agit d'en parler, c'est que Odyssey. Les mondes sont mieux dessinés, plus différents. Y a aucun scénario dans DKB....
    bouftout77 posted the 08/30/2025 at 11:06 PM
    Heu il n y a aucun scénario dans les deux jeux. Mais le peu de scénario est mieux dans DK pour moi. Dans odyssey les niveaux sont inégaux. Après j aime bien odyssey aussi mais j ai une préférence pour le dernier DK qui est plus moderne. Après chacun ses goûts. Les deux jeux sont biens.
    51love posted the 08/30/2025 at 11:26 PM
    fdestroyer par rapport aux mondes en Voxel je crois comprendre ton sentiment. Le fait d'avoir toutes les maps sur des plateaux indestructibles, ça rend l'ensemble peut être un peu moins bien intégré au decor, plus fake, moins organique.

    Ce qui peut sembler paradoxal vu la physique et les interactions, destructions poussées avec les décors.

    Dommage pour toi que tu l'ais moins apprécié que d'autres, mais c'est comme ça. Et pour la DA, je suis assez d'accord, c'est vraiment sur la fin que le jeu a le plus le côté Donkey Kong en terme d'ambiance.

    Après globalement j'avais déjà donné mon ressenti et il est très proche de celui de ley
    flom posted the 08/31/2025 at 06:00 AM
    Moi, perso. Il m'a fallu du temps pour aimer Odyssey. Mais au final, il fut genial. Je l'ai fait en integralitée !
    Quand à Bananza.... oué. J'en peux plus au bout de 15 heures. J aprecie le nouveau concept mais je trouve le tout brouillon, la DA vraiment raté, Ost degeu et le level design vraiment pas terrible
    link49 posted the 08/31/2025 at 06:40 AM
    flom Personnellement, j'adore la DA de DK. Par contre je te rejoins sur l'OST.
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 07:02 AM
    Les deux sont des deceptions et pas à la hauteur de leurs prédécesseurs.
    fdestroyer posted the 08/31/2025 at 07:27 AM
    51love Au final le jeu semble diviser énormément, c'est intéressant.

    link49 Niveau de la DA, j'ai véritablement eu l'impression de jouer à DK à de rare nivaeux, celui de la foret en fait partie par exemple. Mais sinon j'ai trop cet impression de Splatoon ou Banjo. (voir même Sunshine au niveau de la plage, pourtant DKC regorgeait de niveau aquatique, y'avait de quoi s'inspirer)

    autre chose qui me titille : même sans utiliser ses pouvoir de destructions, le fait de frapper le sol pour collecter les items va déformer les alentours.

    Je sais que c'est un "putain" de détail débile, mais par exemple au niveau des collines, j'ai enfin trouvé que la NS2 était utilisé à bon escient : y'a de l'herbe en relief partout, ça donnait presque un petit côté Astro-Bot techniquement, mais dès que tu te mets à jouer, l'herbe s'arrache laissant place à une texture un peu merdique, et toute la DA s'en ressent

    Je sais, c'est des détails débiles, mais ça m'a frappé, et je suis quelqu'un qui doit s'attacher à l'univers d'un jeu pour pleinement l'apprécier, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de mal avec DKB.
    jobiwan posted the 08/31/2025 at 11:02 AM
    Deux propositions totalement différentes.
    51love posted the 08/31/2025 at 11:17 AM
    fdestroyer j'ai quand meme l'impression en l'état que Bananza a peu près tout le monde le trouve au moins sympa et fun.

    Mario Odyssey je dirais qu'il a plus divisé dans le sens où bcp, dont moi, nous nous sommes ennuyés dessus même si faut admettre que le jeu était super carré et bien fini.
    flom posted the 08/31/2025 at 02:05 PM
    link49 si tu parle de la D.A des perso principaux, je suis d'acc. Mais les environnement sont d un fade..
    link49 posted the 08/31/2025 at 06:20 PM
    fdestroyer flom On est d'accord. Par contre, certains passages qui respirent la nostalgie, sont juste sublimes.
    fdestroyer posted the 08/31/2025 at 07:01 PM
    link49 Ouais, et j'aurai justement rêvé d'avoir la Jungle Kongo comme il l'ont fait dans ce niveau bonus (qui est sublime, et dure 2 minutes) sur un véritable niveau.

    De drôle de choix ont été fait je trouve
    link49 posted the 09/01/2025 at 05:58 AM
    fdestroyer Espérons qu'ils gardent ça pour un Donkey Kong Country 4.
    rocan posted the 09/01/2025 at 07:38 AM
    Plutôt rassurant qu'un jeu sorti il y a 2 mois soit globalement meilleur qu'un jeu sorti il y a 8 ans, et ce, provenant d'une partie de la même équipe.
