Après un redémarrage du projet, des retards et une attente incroyablement longue, il semblerait que Metroid Prime 4: Beyond, la sortie tant attendue de Retro Studios, ait enfin été classée par l'Entertainment Software Rating Board. Une classification a récemment été repérée sur le site web de Nintendo aux États-Unis, passant de « Classement en attente » à « T » pour « Ado ».
Ceci est peut-être un signe qu'une date va bientôt être communiquée. Et j'espère aussi que Nintendo annoncera un Bundle :
On devrait être fixé lors d'un prochain Nintendo Direct axé sur le jeu.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/metroid-prime-4-rating-spotted-on-nintendos-website/
posted the 08/24/2025 at 05:56 PM by link49
Les 2 autres sont Donkey Kong et Mario Kart je suppose ?
Peut-être pour la première switch.
link49 faut que j'arrive a le démarrer. Mais j'en ai vraiment pas envie...
Il est long ou on peut le torché en 40 heure?
Si tu parles de Clair Obscur oui tu peux le faire en moins de 40h mais sans le faire à 100%. Mais le contenu secondaire est pas primordial doc tu rateras pas grand chose.
Je l'aurais même pas téléchargé, mais mon frère me l'a recommandé alors que d'habitude il me recommande rien (il joue sur pc)
Mais voilà quand j'ai pas envie, j'ai pas envie.
Si je vaut le faire, c'est juste pour pouvoir l'effacer ensuite.....
Vivement une date, car la fin d'année sur Switch 2 à part le kirby voila quoi...
J'ai pas envie si j'ai pas envie ça hahahaha