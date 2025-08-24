Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2]Metroid Prime 4 : Manque plus qu'une date... et un Bundle
Après un redémarrage du projet, des retards et une attente incroyablement longue, il semblerait que Metroid Prime 4: Beyond, la sortie tant attendue de Retro Studios, ait enfin été classée par l'Entertainment Software Rating Board. Une classification a récemment été repérée sur le site web de Nintendo aux États-Unis, passant de « Classement en attente » à « T » pour « Ado ».



Ceci est peut-être un signe qu'une date va bientôt être communiquée. Et j'espère aussi que Nintendo annoncera un Bundle :



On devrait être fixé lors d'un prochain Nintendo Direct axé sur le jeu.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/metroid-prime-4-rating-spotted-on-nintendos-website/
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/24/2025 at 05:56 PM by link49
    comments (17)
    link571 posted the 08/24/2025 at 06:00 PM
    J’attends un pack collector avec ce jeu pour passer sur Switch 2
    link49 posted the 08/24/2025 at 06:01 PM
    Pour moi, c'est potentiellement un des 3 candidats au titre de GOTY 2025.
    micheljackson posted the 08/24/2025 at 06:03 PM
    link49
    Les 2 autres sont Donkey Kong et Mario Kart je suppose ?
    link49 posted the 08/24/2025 at 06:06 PM
    micheljackson Non, Clair Obscur : Expedition 33.
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 06:07 PM
    link49 et le troisième ?
    micheljackson posted the 08/24/2025 at 06:12 PM
    link49 Tu me déçois, qu'est ce qui t'arrives ?!
    cail2 posted the 08/24/2025 at 07:01 PM
    Autant j'y crois pas une seconde au bundle collector, autrant je craque si ça se fait.
    cyr posted the 08/24/2025 at 07:03 PM
    cail2 perso j'aurais les boule. Mais vu la demande de la switch2, il vont pas commencer a faire des pack.

    Peut-être pour la première switch.

    link49 faut que j'arrive a le démarrer. Mais j'en ai vraiment pas envie...

    Il est long ou on peut le torché en 40 heure?
    cail2 posted the 08/24/2025 at 07:10 PM
    cyr
    Si tu parles de Clair Obscur oui tu peux le faire en moins de 40h mais sans le faire à 100%. Mais le contenu secondaire est pas primordial doc tu rateras pas grand chose.
    cyr posted the 08/24/2025 at 07:13 PM
    cail2 oui je parle de clair obscur.

    Je l'aurais même pas téléchargé, mais mon frère me l'a recommandé alors que d'habitude il me recommande rien (il joue sur pc)


    Mais voilà quand j'ai pas envie, j'ai pas envie.

    Si je vaut le faire, c'est juste pour pouvoir l'effacer ensuite.....
    fdestroyer posted the 08/24/2025 at 07:15 PM
    cail2 Mais tellement! pour Metroid je suis le mega mouton et j'assume!!
    losz posted the 08/24/2025 at 07:27 PM
    cyr En 20h tu le fini Clair Obscur en ligne droite, le contenu annexe est chiant à faire en plus, j'ai perdu mon temps.

    Vivement une date, car la fin d'année sur Switch 2 à part le kirby voila quoi...
    playshtayshen posted the 08/24/2025 at 07:31 PM
    cyr quel déprime ce gars franchement

    J'ai pas envie si j'ai pas envie ça hahahaha
    fritesmayo76 posted the 08/24/2025 at 07:35 PM
    link49 La sélection des jeux auquels Geoff à jouer s'arrête en novembre
    azaz posted the 08/24/2025 at 07:35 PM
    link49 je n'ai pas de switch mais soyons réaliste, clair obscure n'a absolument aucune chance face a metroide. Metroide est un game changer et rien que les courtes videos que j'ai vue je te le dit il aura la meilleur note de l'année et sera le jeux le plus plaisant à jouer (d'ailleur clair obscure tu le termine tu as pas envie de le recommencer, je doute que ce soit le cas avec ce metroide)
    zampano posted the 08/24/2025 at 07:37 PM
    Tu tournes en rond. Je te le rappellerai tout le temps
    djfab posted the 08/24/2025 at 07:53 PM
    link49 : tu aimerais qu'il soit GOTY car c'est un jeu Nintendo, mais tu sais très bien qu'il n'a aucune chance ! Autant ne plus parler GOTY pour ce jeu, tu te fais du mal !
